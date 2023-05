‘POSTOJE SILE KOJIMA SMETA OKUPLJANJE NA DESNICI!’ Ratnik Ivica uzdrmao političku scenu: ‘Mi još od 2000. gledamo razne verzije lijevih i liberalnih vlada’

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Ivica Kukavica netipična je politička osoba na dosta unificiranom tržištu hrvatskih političara. On je izravan, brzo misli i, za divno čudo, konstruktivan je političar. U svakom prijedlogu nastoji vidjeti dobro, iz svake situacije pokušava izvući najbolje. Priznaje kako je to posljedica ratnog razmišljanja, kada se moralo brzo misliti i tražiti izlaze kako bi se opstalo. Politički napori nisu mu nikakav izazov prema onima koje je imao 90-ih. No jedna stvar kod njega fascinira – želja i volja da nešto pokrene, izgradi i napravi. Kada njega slušate, imate dojam da slušate one silne legije hrvatske mladosti koje su s golemim entuzijazmom krenule u Domovinski rat kako bi izgradile bolje društvo i državu. Glas i entuzijazam Ivice Kukavice sublimira želje svih njih – ajmo raditi, još ima vremena, još se puno toga može napraviti!

* Vaša NL Imotski u Skupštini SD županije ima potpisan sporazum s Domovinskim pokretom o strateškoj suradnji. Mediji su nedavno objavili nepotpisani ugovor između DP-a, NL-a Imotski i HDZ-a o programskoj suradnji, ali i o raspodjeli dužnosti. Kako komentirate objavljene dokumente?

“Nezavisna lista Imotski i Domovinski pokret imaju potpisan sporazum o suradnji od 22. rujna prošle godine. Taj sporazum podrazumijeva suradnju u Imotskom i SD županiji, odnosno Skupštini SD županije. Kad je riječ o najnovijim objavama nekakvih dokumenata koji su se pojavili u javnosti, moram reći kako me neodoljivo podsjećaju na kuhinju iz koje je svojedobno plasirana tema o nekretninama u vlasništvu Ivana Penave. Što se na kraju pokazalo jednom velikom laži. Moramo biti svjesni kako postoje sile kojima smeta okupljanje i povezivanje na desnom centru. Smetaju im autentični domoljubi. Ljudi koji vole ovu državu i koji su spremni doslovno volonterski raditi u interesu građana kako županije tako i cijele države. U samom dokumentu koji je dospio u javnost autoru se potkralo nekoliko pogrešaka. Spojeno je nekoliko stvari koje su nespojive. Naime, sama suradnja između izvršne vlasti i DP-a u Županijskoj skupštini definirana je prije dvije godine. Na temelju te suradnje sve funkcije unutar Županijske skupštine podijeljene su između partnera kao i u drugim županijskim skupštinama, općinama, gradovima, pa i u Vladi jer je ona koalicijskog karaktera. Onaj dio koji u navedenim dokumentima nije sporan, a koje je netko spojio na temelju medijskih objava i naših javnih istupa, vezan je uz projekte i amandmane. Nije nikakva tajna kako gospodin Marko Žaja i ja u Skupštini zastupamo programe koji se odnose na nabavu novih uređaja za magnetsku rezonanciju, izgradnju nove sportske infrastrukture, programe ulaganja u poljoprivredu, kao i one kojima je cilj povećanje skrbi za naše branitelje. Dakle, sve su to životne teme koje su od interesa za naše sugrađane i za koje smatramo da im dosad nije poklanjano dovoljno pažnje. Naš zajednički stav je da na ovakve objave ne reagiramo burno jer smatramo kako nam takve reakcije oduzimaju dragocjeno vrijeme za provedbu programa. Trenutno smo fokusirani samo na svoje programe te na stvaranje jake političke platforme desnog centra u Splitu i županiji. Koliko je takva platforma moguća i potrebna, vidjeli smo na zadnjim izborima za Gradsko vijeće Splita te na kotarskim izborima u tom gradu.”





* Bili ste kandidat Mosta za župana SD županije, postigli ste na tim izborima zapažen rezultat. Danas surađujete s Domovinskim pokretom. Dakle, imate uvid u funkcioniranje obiju političkih opcija. Kako komentirate sukobe koji već neko vrijeme traju na relaciji DP – Most?

“Istina, na poziv Mira Bulja bio sam kandidat Mosta za župana na prošlim lokalnim izborima. Treba imati na umu kako sam ja s Mirom Buljem prijatelj još od ratnih dana, kada je bio moj vojnik. Prihvatio sam poziv prije svega ratnog kolege, a potom političara. Još ranije, 2020., bio sam posljednji na Mostovoj listi za Sabor u desetoj izbornoj jedinici. Moji tadašnji rezultati, kao posljednjeg na listi, osigurali su Mostu još jedan mandat na navedenim izborima. U utrku za župana sam krenuo opet na nagovor Mira Bulja jer je on želio poći u utrku za gradonačelnika Sinja. Iako su ankete u Imotskom pokazivale kako imam prednost pred sadašnjim gradonačelnikom, bio sam se zasitio lokalne politike i želio sam pokušati napraviti nešto na županijskoj razini. Žrtvovao sam tada interes Imotskog zbog Mosta.

Osnovna razlika između Domovinskog pokreta i Mosta je činjenica da se DP ne boji preuzeti odgovornost na razini županije. Domovinski pokret u SD županiji se ne ustručava definirati programe koji su od interesa za naše sugrađane, izboriti se za njihovu realizaciju te ponuditi ljude koji su spremni provesti navedene programe. To je meni jako interesantno i pronašao sam se u takvom konstruktivnom okruženju. Kao ratnik i fajter volim hrabre ljude, a ne kalkulante.

Kad je riječ o sukobu između Mosta i DP-a, na razini županije, moram priznati kako mi je u početku bilo potpuno nejasno kako nema nikakve suradnje između dviju srodnih stranaka. Pri formiranju Skupštine učinio sam sve kako bi do suradnje došlo te da ove dvije opcije zajednički tvore županijsku većinu i preuzmu odgovornost za vođenje županije kao što smo i razgovarali u kampanji. Vidjelo se i po rezultatima izbora kako su to birači od nas očekivali. Po mom mišljenju bježanje od odgovornosti bila je prevara birača. DP je ostao i bori se za implementaciju onoga o čemu su govorili u kampanji, a drugi su izabrali lagodniji put iz opozicije.”

* U SD županiji ste pokazali kako se ne ustručavate prihvatiti odgovornost i predstaviti projekte koji su bitni za vaš kraj, ali i za cijelu županiju. Dio analitičara smatra da Most sustavno izbjegava prihvatiti odgovornost za vođenje i upravljanje te da im je primarni cilj udobna fotelja u opoziciji. Smatrate li da birači političare biraju kako bi promijenili sustav ili kako bi bili kritičari vlasti?

“Bez ikakva dogovora s izvršnom vlasti i bez potpisivanja bilo kakvih sporazuma, tada kao nezavisni vijećnik, predložio sam amandmane koje su vladajući prihvatili. Te 2021. to mi je bilo iznenađenje od vladajuće većine. Tada sam prvi put vidio i populizam nekih drugih političkih opcija koji moje amandmane, koji su se odnosili na braniteljsku populaciju kojoj i sam pripadam, nisu podržali. S druge strane, ja sam podržao većinu dobrih amandmana koje je opozicija predlagala. Tada sam shvatio kako uopće nije važno što se govori u Skupštini, dakle, sadržaj. Ne polazi se od interesa ljudi i građana, nego se ponajprije vodi računa o političkim interesima. Dakle, ako amandman dolazi od DP-a, HSLS-a ili moje Nezavisne liste, on, ma koliko bio dobar i koristan, neće dobiti potporu opozicije jer je adresiran s ove strane. To je najniža razina politikantstva koja se prelama preko leđa ljudi. Političari su postali jedna samodostatna i samodopadna garnitura koja isključivo gleda svoje političke i materijalne interese.”









* Bračni par Raspudić javno predlaže koaliciju Mosta, Možemo i SDP-a. Smatrate li takvu koaliciju realnom i što bi tzv. ideološki moratorij donio Hrvatskoj?

“Nisam toliko upoznat s planovima Mosta na nacionalnoj razni. Ono što znam ja, kao i šira javnost, jest činjenica da je Most dva puta doveo HDZ na vlast u državi kada su svi očekivali kako će koalirati sa SDP-om. Dobro se sjećamo i ovjeravanja izjava kod javnog bilježnika i sličnih maskenbala. Oni su stranka koja vodi računa ponajprije o vlastitim stranačkim interesima i sinekurama. Prema onome što možemo vidjeti, procijenili su da svoje interese ne mogu ostvariti dosadašnjim pravcem te rade politički zaokret ulijevo. Pokušat će sastaviti vladu s lijevim političkim spektrom i to je njihovo puno političko pravo. Ja kao nositelj i predvodnik Nezavisne liste Imotski i županijski vijećnik učinit ću apsolutno sve što je u mojoj moći da Hrvatska konačno dobije vladu desnog centra. Mi vladu desnog centra nemamo još od 2000. Sve ovo što danas gledamo razne su verzije lijevih i liberalnih vlada. Jedina vlada koja je imala potencijal da bude vlada desnog centra bila je vlada Tomislava Karamarka, odnosno, Oreškovićeva vlada.”

* Opće je poznata činjenica da ste vi najveći i najglasniji kritičar imotskog HDZ-a. Javno ste tvrdili i tvrdite da je aktualna vladajuća garnitura pod vodstvom gradonačelnika Budalića do kraja uništila grad. Imaju li Imotski i Imotska krajina ikakve šanse za oporavak?









“Ja sam jedan od najvećih kritičara HDZ-a Imotski otkad sam u politici. To je jedna žalosna skupina ljudi koja je ovaj moj grad pretvorila u dolinu suza. Apsolutno nesposobna skupina ljudi. Otkako sam u politici, rezultati su redovito oko 51 posto naprema 49 posto u korist vladajućih, ali apsolutno nikakve suradnje nema s drugim dijelom političkog spektra koji predstavlja polovicu grada. Unatoč svim našim pruženim rukama suradnje, unatoč svim našim prijedlozima i projektima kojima je cilj unapređenje standarda u našem gradu, nikada nismo dobili odgovor na naše ponude. To je ekipa ljudi koja je izvan prostora i vremena. Dovoljno je prošetati kroz Imotski kako biste shvatili o čemu se radi. Podijelili su i posvađali grad, unijeli razdore u obitelji. Jedina i isključiva krivnja za ovakvo stanje u gradu je na vladajućima. Mi smo im više od dvadeset puta pružili ruku suradnje na koju bi oni redovito pljunuli. U drugim sredinama vlast i oporba, kada je u interesu grada, uredno surađuju. Jedino u Imotskom vlada jednoumlje, nažalost, jednoumlje potkapacitiranih.”