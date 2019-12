POSTIGNUT DOGOVOR VLADE I SINDIKATA! Štrajk se prekida, od sutra opet škola!

Autor: I.Br.

Nakon još jednog sastanka danas između sindikata i Vlade, premijer Plenković i sindikati izašli su pred novinare.

“Danas su okončani pregovori i postignut je jedan kvalitetan kompromis koji od sutra ujutro omogućuje prekid štrajka. Škola se odvija od sutra normalno”, kazao je premijer.

Kompromis je postignut, kako je premijer istaknuo, na zadovoljstvo svih, nakon dugih pregovora sa sindikatima.

“Prije nekoliko dana ponudili smo varijantu dodataka. Kroz dodatak, ponudili smo 3 plus 1 posto plus osiguranje. Kako to nije prihvaćeno, sada smo ponudili povećanje koeficijenta. Od 1. prosinca, plaća se povećava za 3 posto. Drugo povećanje za dodatnih 1 posto ide od 1. lipnja 2020. godine. Na taj način ćemo u proračunu doći do onoga što smo nudili neki dan. Konačno, dodatnih 2 posto će biti isplaćeno od 1. siječnja 2021. godine. Na taj smo način došli do dogovora sa sindikata”, kazao je Plenković.

Također, premijer je nadodao da će se povećati božićnica i regres. Nadodao je i da se u četvrtak na sjednici Vlade mijenja uredba o koeficijentima, a za ostale će se potpisati dodatak na kolektivni ugovor. Tu će se regulirati pitanja koja se odnose na nenastavno osoblje.









“Na stolu je danas kompromis. Mislim da je najvažnije da dođe do kraja štrajka i da škole funkcioniraju od sutra te da se stvar pod hitno vrati u okvir funkcioniranja obrazovnog sustava”, rekao je Plenković na kraju.

“Mi smo danas konačno definirali jedno dobro kompromisno rješenje, gdje su sindikati dobili sve ono što su naveli na početku”, kazao je Mihalinec pa nadodao da su razlomili sve u tri dijela, da bi u konačnici došli do koeficijenta koji su željeli.

“Istovremeno smo dogovorili sporazum o plaćama za nenastavno osoblje, tako da će i oni imati dodatke kao i nastavno osoblje”, istaknuo je Branimir Mihalinec.

“Sindikati time Vladi jamče socijalni mir. Svima mogu najaviti da je od sutra štrajk zaustavljen te se sutra svi vraćaju na svoja radna mjesta raditi svoj posao. Imam apsolutno povjerenje u Vladu i premijera te nimalo ne sumnjam da će se u četvrak na sjednici Vlade sve uredbe koje smo dogovorili i riješiti”, istaknuo je Mihalinec te zahvalio svima na podršci.