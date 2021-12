POŠTENO ZATRESLO SRBIJU: Potres kod susjeda, nije bilo ugodno: ‘Drmnulo mi je krevet’

Danas u 15:40 sati kod Kragujevca je zabilježen potres magnitude 2,8 po Richteru, objavio je EMSC.

“Intenzitet u epicentru procijenjen je na III–IV stupnja Mercallijeve skale”, navodi se u priopćenju srbijanske Seizmološke službe. EMSC javlja da se potres dogodio 103 kilometara sjeverozapadno od Niša i 12 kilometara južno od Kragujevca.

Kako nadalje navode seizmolozi, potresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnom području.

Građani na stranicama EMSC-a javljaju dojmove, a većina je čula zvuk i osjetila ljuljanje.

“Drmnulo mi je krevet”, “Zvuk i tutnjava”, neki su od komentara.

Felt #earthquake (#земљотрес) M2.9 strikes 11 km S of #Kragujevac (#Serbia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/kbrgVREfjE pic.twitter.com/TavhliUk7x

— EMSC (@LastQuake) December 13, 2021