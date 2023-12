Poštar Željko ljudima ostavlja poruke u sandučićima: Stanari u čudu, sve ih je ispisao rukom

Autor: Dnevno.hr

U svojoj plavo-žutoj odori i s osmijehom od uha do uha Željko Rančić svakog dana obilazi svoj rajon. Ovaj mladi poštar predan je svome poslu koji, čini se, obožava. Radi nepune tri godine, a u Dubrovnik je stigao iz Osijeka prije više od tri godine zbog posla. Sada se već priviknuo, a Dubrovčanima za blagdane donese uvijek osmijeh na lice.

Naime, 32-godišnji Osječanin je za ove, kao i za prošle blagdane, svojim, kako ih naziva, strankama u sandučić ubacio blagdansku čestitku. To čini svake godine – podijeli na stotine božićnih čestitki u kojima im u stihovima želi sretne blagdane. Kakvim ih je riječima ovih blagdana iznenadio, pogledajte na fotografijama.

“Vidim da su ljudi tmurni u ovo današnje vrijeme recesije, bolesti, rata… Puno je toga negativnog oko nas, a ja ih želim malo razveseliti, oraspoložiti i podići atmosferu da osjete ljepotu blagdana. Ove godine sam podijelio puno čestitki, bilo ih je toliko da nisam stigao sve napisati pa sam neke i isprintao da malo olakšam posao. Ali i to je od srca jer želim da što veći broj ljudi dobije čestitku”, kazao je Rančić lani, u intervjuu za Dubrovački dnevnik.

‘Poštar mora zazvoniti ili pokucati dva puta’

Željko je otkrio kako je ranije radio u hotelu Osijek gdje je nažalost ostao bez posla. Tada ga je otac, koji je svoj cijeli radni vijek proveo kao poštar, nagovorio da krene njegovim stopama. U početku, govori on, nije bilo lako, no brzo se snašao.

“Mislio sam nakon dva dana odustati, ali na svu sreću nisam jer sam vremenom naučio ovaj posao i zavolio ga. Također bilo mi je teško doći u Dubrovnik jer nisam nikog poznavao. Hvala Bogu pa sam izdržao i snašao se. Upoznao sam brojne ljude, prihvatio novitete i mogu reći kako su i Dubrovčani mene zavoljeli. Trudim se, radim svoj posao, svaki dan točno na adresu i na vrijeme donesem očekivanu pošiljku. Kod mene i mojih kolega nikad ništa ne kasni. Trudimo se da stranke dobiju svoja pisme i pakete”, priča poštar Željko.









‘Osjećaj je super’

Dodaje kako je njegov posao većinom pozitivan jer uveseljava ljude.

“Veselje je kad nekome doneseš nešto na vrata i to ga ugodno iznenadi. Taj osjećaj je stvarno super. Ok, ima i tužnih trenutaka, primjerice ako im uručim neki dopis sa suda ili iz policije. Ako primjetim da su tada tužni, kažem im kako je i to za ljude. Uostalom, moj posao je da im dostavim poštu, to ne mogu sakriti. Poštar mora zazvoniti ili pokucati dva puta, a ja to napravim. Ako mi se otvori, otvori; ako ne, onda idem dalje”, jasan je Željko.