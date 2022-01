POSTAO JE TALAC, NE SAMO SVOJE KOALICIJE VEĆ I MOSTA! Ni sam Puljak nije sretan što će još najmanje godinu dana vladati gradom nad kojim nema vlast

Autor: Željko Primorac/7dnevno

Sadašnji sastav splitskog Gradskog vijeća gledat ćemo još barem godinu dana. Rezultat je to dvodnevne sjednice na kojoj je usvojen najvažniji dokument – gradski proračun. Usvajanjem proračuna izbjegnuta je kriza vlasti i raspuštanje Gradskog vijeća. Osjećaji i vlasti i opozicije su podijeljeni, niti je vlast sretna što je proračun prošao niti je opozicija tužna što nije pao. Rezultat je to krajnje neizvjesnosti rezultata na eventualnim novim izborima za Gradsko vijeće, pa i za gradonačelnika. Nitko nije siguran kako bi građani reagirali ako bi nakon manje od godinu dana nove vlasti ponovno morali izaći na izbore. Ključno je pitanje – tko bi bio krivac u njihovim očima. Aktualni gradonačelnik ima ograničen manevarski prostor te jednostavno nema politički komfor za provođenje projekata i realiziranje vlastitih političkih zamisli. Njegova vlast u gradskom parlamentu sastoji se od pet stranaka različitih svjetonazora, interesa i pogleda na budućnost grada.

Naivan postupak

Nerijetko se ova čudnovata koalicija javno sukobljava oko ključnih tema koje su na dnevnom redu. Puljku se dogodila noćna mora svakog političara – koalicija koja ga formalno podržava međusobno ratuje kako bi se pokazala neovisnom o gradonačelniku, ali i o strankama s kojima čine koaliciju. Rezultat je kaos koji iz dana u dan gledamo u Banovini. U takvim okolnostima Puljak je nekoliko puta pokušao napraviti manevar kojim bi se raspustilo Gradsko vijeće.

Njegova računica bila je jasna – ako se Vijeće uspije raspustiti dovoljno rano u mandatu, imat će priliku kampanju za nove izbore temeljiti na priči o reformatoru na čelu grada čije su projekte u Vijeću namjerno minirale velike stranke sustava – HDZ i SDP. No njegove planove prozreli su iskusni politički lisci iz velikih stranaka te su mu na sve moguće načine onemogućili raspuštanje Vijeća. Čak je HDZ u jednom trenutku glasao protiv raspuštanja vijeća, tražeći da, ako želi izbore za Vijeće, i Puljak podnese ostavku pa da se ide i na izbore za gradonačelnika. SDP, koji je u Splitu na rekordno niskim razinama, ima problema s unutarnjim trzavicama, a napustio ih je i kandidat za gradonačelnika s proteklih izbora – vijećnik Ante Franić. Možda je upravo SDP u najnezavidnijem položaju u Gradskom vijeću. Puljak mu je preoteo ideološku i glasačku bazu, a kroz upravna vijeća i administraciju preotima mu i najvrednije kadrove. S druge strane, zbog stava svoje biračke baze, moraju podržavati Puljka u Gradskom vijeću. U suprotnom, riskiraju da ih Puljak prozove za opstruiranje lijevo-liberalne vlasti u Splitu i suradnju s HDZ-om na rušenju te iste vlasti. No pritom SDP-ovci moraju voditi i računa da se potpuno ne utope u Puljkovoj političkoj agendi.

Nema pomaka

Prevedeno, moraju sudjelovati u vlasti, ali stalno moraju biti tiha opozicija u toj istoj vlasti. Možda su upravo SDP-ovci najzainteresiraniji za Puljkov politički pad i njegovu političku propast jer im ona otvara mogućnost povratka biračke baze. Da su naše tvrdnje o SDP-ovoj “tihoj opoziciji unutar vlasti” točne, svjedoči nam manevar ove stranke odmah nakon izglasavanja proračuna. Naime, na istoj sjednici na kojoj je donesen proračun, za koji je SDP glasao, ova stranka je srušila Puljkov prijedlog reorganizacije i racionalizacije gradske uprave. Treba imati na umu da je Puljak svoj plan reorganizacije gradske uprave predstavljao kao glavno postignuće svoje dosadašnje vladavine. Prema njegovim izjavama, trebala je to biti najmanja i najefikasnija gradska uprava u Hrvatskoj sa samo osam gradskih odjela. Reorganizacija i uštede u administraciji, pa i po cijenu efikasnosti, glavna su mantra svih lijevo-liberalnih gradonačelnika koji su u posljednje vrijeme dolazili na vlast u Hrvatskoj. No često se pokazalo kako su političke parole u kampanji jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo.

Neupućeni bi očekivali da je SDP ključan partner Ivice Puljka. No ne samo da nisu ključ njegove vladavine nego nisu ni iskreni partneri. Nasuprot SDP-u, splitski Most se pokazao itekako konstruktivnim braniteljem gradonačelnika Puljka i njegove političke agende. Nekoliko dana prije same sjednice splitski mostovci su držali konferencije za novinare i davali izjave kako je za njih proračun neprihvatljiv jer je gradonačelnik odbio sve njihove prijedloge uz obrazloženje kako za njih nema novca. Potom su navedene prijedloge uobličili u amandmane i vidi čuda – gradonačelnik ih je prihvatio, a Most je podržao proračun. Bila je to vješto odigrana predstava i Mosta i Puljka kako bi se Mostu omogućilo dovoljno manevarskog prostora za prihvaćanje proračuna.

Zaboravljeni problemi

Zbog toga je upriličena prava mala predstava za javnost u kojoj Puljak odbacuje Mostove prijedloge, a ovi ih rezolutno brane po cijenu obaranja proračuna. Most je ovom predstavom izbjegao da ih se prikaže kao bezuvjetne saveznike Ivice Puljka, a ni gradonačelniku nije bilo naodmet malo trzavica s Mostom kako u očima njegovih birača novi brak s Mostom ne bi bio protumačen kao otklon prema tzv. desnici. Dubinu saveza između Mosta i Puljka Splićani su saznali iz prepirke Mostova vijećnika Josipa Markotića i bivšeg SDP-ovca Ante Franića. Njih dvojica su se javno sukobila, na rubu fizičkog obračuna, ispred prodavača s Pazara koji su došli prosvjedovati zbog plana gradskih vlasti da ih se ukloni sa starih prodajnih mjesta. Tom prilikom Markotić je na Franićeve prozivke burno reagirao ističući kako su sate i sate proveli u razgovoru s gradonačelnikom o problemima Pazara, tražeći najbolje rješenje za prodavače. Nesumnjivo je da su Markotićeve namjere iskrene, riječ je o jednom od najboljih gradskih vijećnika koje je splitsko Gradsko vijeće imalo od demokratskih izbora do danas.

No nehotično je potvrdio kako je manevar s amandmanima bio tek predstava. Jer, s jedne strane, ne znaš hoćeš li podržati proračun dok Puljak ne prihvati tvoje prijedloge, a s druge strane, u isto vrijeme kažeš kako si sate i sate proveo u razgovorima s njim o problemu Pazara. A o proračunu, koji je za nekoliko dana na stolu niste razgovarali!? Splitski Most se više puta izložio kao gromobran nepopularnim potezima gradonačelnika Puljka i njegova tima. Najspornije je, u očima Mostovih birača, pravdanje ishitrenih i agresivnih poteza zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića.









Čvrsta koalicija

Most je nekoliko puta javno, putem medija, branio Ivoševića u njegovim obračunima s raznim koncesionarima, ugostiteljima, a sada i u obračunu s prodavačima na Pazaru. Navedenim postupcima Most je duboko zagazio u koaliciju s Puljkom vežući svoju sudbinu uz političku sudbinu gradonačelnika. U startu je navedena suradnja bila zamišljena kao projektna suradnja dvaju partnera, međutim, ona je prerasla u čvrstu koaliciju. Buduće pozicioniranje Mosta u Puljkovoj koaliciji očito je doživjelo redefiniranje te će on odsad služiti kao gromobran prema napadima zdesna.