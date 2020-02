Pošta ne dostavlja pakete iz Kine, očekuje se poskupljenje televizora i računala

Autor: dnevno.hr

Hrvatska pošta obustavila je dostavu malih paketa iz Kine i trenutno oko 100 tisuća paketa koje su naručili kupci iz Hrvatske preko AliExpressa stoji u kineskim skladištima, piše Poslovni dnevnik, a do kraja tjedna broj neisporučenih paketa popet će se na 250 tisuća i rasti će dok trgovci ne preusmjere dostavu na brodski kontejnerski promet.

“Poštanske pošiljke iz Kine u Hrvatsku dolaze isključivo zračnim prijevozom, a iako su avioprijevoznici prvenstveno zbog putnika obustavili letove, ni pošiljke ne mogu do Hrvatske”, pojašnjavaju u Hrvatskoj pošti. Ujedno su avioprijevoznici KLM, Lufthansa i Turkish Airlines obavijestili Hrvatsku poštu da su zbog prevencije širenja koronavirusa obustavili letove prema Kini do daljnjega i da će se to odraziti na dostavu paketa.

Zbog obustave dostave paketa iz Kine očekuje se poskupljenje tehnoloških proizvoda, prije svega televizora i računala, ali i kratkoročni rast trgovine kod hrvatskih online trgovaca.