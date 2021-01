POST COVID SINDROM! Ispovijest majke o rijetkom i opasnom stanju: ‘Liječnici nisu znali što mu je, kontaktirala sam liječnice u Britaniji’!

Autor: Valneo Kosic

HRT-ova novinarka Jasminka Kalčić iz Pule majka je 9-godišnjaka koji je krajem prošle godine prebolio multisistemski upalni sindrom (MIS-C), post-covid sindrom od kojega je preminuo 11-godišnjak.

Ona je gostujući večeras u emisiji Otvoreno HTV-a ispričala što je sve njezin sin Petar proživio. Sin Jasmine Kalčić, novinarke HRT-a, prvi je u Hrvatskoj zabilježio simptome tog sindroma.

“Krenulo je glavoboljom, dala sam mu tabletu i mislila proći će. Tu noć on je gorio, temperatura nije padala ispod 40 stupnjeva, pojavio se osip na ruci koji se širio navjerojatnom brzinom. Imao je jake bolove u trbuhu, žalio se da ga boli srce, da ne može disati. Imao je treskavicu, proljev. Nakon tri dana nisam dobila adekvatnu pomoć, nisu mogli prepoznati što je pa sam odlučila otići u dječju bolnicu na Kantridi gdje također nisu znali što je”, rekla je.

“Došla sam do nekih liječnica u Velikoj Britaniji i poslala sam im fotografije svog sina. Rekle su mi da je to MIS-C i neka kažem liječnicima da naprave test na antitijela bez obzira na to što je moje dijete dva puta bilo negativno na koronavirus. Liječnici su me na koncu poslušali, napravili su test na antitijela i konačno smo imali dijagnozu”, rekla je HRT-ova novinarka.

Nakon terapije imunoglobulinima, kaže Kalčić, njezin sin se pomalo vratio u život. Nakon mjesec dana, kaže da se Petar osjeća dobro, ali se brže umara.









“Njegovo tijelo je prošlo stravične napore i treba vremena da se oporavi“, rekla je Kalčić.

Puljiz je istaknuo da nisu detektirani čimbenici rizika koji dovode do razvoja ovog sindroma. I djeca koja su prethodno bila zdrava, kaže, mogu razviti simptome.

“Temperatura koja traje više od tri dana, dob do 19 godina, zahvaćenost više od dva organska sustava, slabost srčanog mišića, oštećenje koagulacije, simptomi sa strane probavnog sustava – proljev, bolovi u trbuhu, povraćanje… Povišeni markeri upale, podatak za covid ili pozitivan ili jasno izlaganje, “rekao je Puljiz.