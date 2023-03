POSRNULI HDZ-ov ŽUPAN SA SOBOM VUČE I MINISTRA? ‘Uvjeren je da su uhićenja usmjerena prema njemu’: Premijeru se uspio uvući pod kožu dokazujući mu da je lojalan

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Otkako je bez previše iskustva preuzeo Ministarstvo obrane, HDZ-ov Mario Banožić nalazi se na meti kritika, koje su stizale i iz njegovih unutarstranačkih redova jer su mnogi i u samoj stranci smatrali da dečko koji se s oružjem susretao samo u lovu po svojim rodnim Vinkovcima ne može naslijediti utjecajnog generala Damira Krstičevića.

Svjestan tih kritika, Banožić je za ovaj resor zagrizao snažno, nastojeći dokazati svojim kritičarima da on to zna i može, premda ga i danas u Ministarstvu rijetki percipiraju kao ozbiljnu političku figuru. Ni šira javnost nije previše doživljavala Banožića sve dok nije ušao u sukobe s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji ga je učinio jednim od najprepoznatljivijih političara u državi.

Baš kao što je premijeru Andreju Plenkoviću Banožića nametnuo utjecajni vinkovački ogranak HDZ-a, tako je i Milanović, ulazeći s njime u konflikte, Banožiću osigurao opstanak na ministarskoj poziciji, s koje ga je Plenković namjeravao maknuti u jeku svojih rekonstrukcija Vlade.





Nova runda

Od micanja Banožića očito nema ništa, on se Plenkoviću u međuvremenu uspio uvući pod kožu dokazujući mu da je lojalan kadar na kojega se može osloniti. Baš se zato Plenković preko svojeg prijatelja i glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića i jest založio za Banožića na unutarstranačkim izborima na kojima je on preuzeo upravljanje vukovarsko-srijemskim HDZ-om, što u slavonskim organizacijama stranke i nije najbolje odjeknulo.

Kada se uoči posljednjih lokalnih izbora Banožićev ogranak počeo kadrovski osipati uz podosta sukoba i povišenih tonova, među prvima ga je prozvao osječko-baranjski župan Ivan Anušić, naglašavajući kako se stranačka organizacija ne može voditi iz Zagreba. Nije Banožić Anušiću ostao dužan, a upućeni svjedoče da njih dvojica do danas nisu uspjela izgladiti odnose. Dva relativno mlada HDZ-ovca tako i sada, daleko od očiju javnosti, vode svojevrsni rat za prevlast u Slavoniji, gdje je Anušić ipak u određenoj prednosti, ako ništa drugo, onda barem zato što njegovu županiju ne potresaju afere.

Afera je zato ovih dana, nedugo nakon Plenkovićeva posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji, potresla tamošnjeg HDZ-ova župana Damira Dekanića koji je priveden. Iako se u medijima dosad o Dekanićevu privođenju polemiziralo samo zbog njegove vožnje pod utjecajem alkohola i prometne nesreće koju je u tom stanju skrivio, upućeni u HDZ-u tvrde da je to uvertira u novu rundu unutarstranačkih obračuna te napominju da je pritom glavna meta Banožić koji je, kako kažu njegovi kritičari, morao znati za slučaj Dekanić o kojem su mjesecima prije privođenja brujali cijeli Vinkovci i koji je u konačnici i prije privođenja dospio u medije.

Ne samo da Banožić nije prije reagirao na ovu neugodnu aferu nego je i nakon Dekanićeva privođenja pokušavao pronaći argumente kojima bi opravdao njegovo privođenje i ostanak u stranci.

Uglavnom solira

U HDZ-u su očito odlučili prigrliti Dekanića i zataškati aferu po brzom postupku kako ne bi u toj županiji morali na nove izbore, s obzirom na to da su i one prethodne jedva dobili, a poraz u Vukovarsko-srijemskoj županiji za HDZ i Plenkovića uoči parlamentarnih izbora u svakom bi slučaju bio proglašen debaklom pa stoga ovaj aferaški ciklus, ili možda bolje rečeno cirkus, ide dalje.

Ide dalje i Banožić, iz čije je stranačke organizacije poniknula i Gabrijela Žalac, s kojom je ministar navodno dugo bio u prijateljskim odnosima. U kakvim su danas odnosima, teško je reći, no nedvojbeno je da slučaj Dekanić nije prva afera iz njegove organizacije, a ujedno to nije prva afera zbog koje se po HDZ-ovim kuloarima progovara o pokušaju destabilizacije neiskusnog ministra.









Naime, dobro je poznato da je prije nekoliko mjeseci u sklopu famozne afere INA privedena i Marija Ratkić, predsjednica Uprave Plinare istočne Slavonije koja je navodno bastion uhljebljenih lokalnih HDZ-ovaca iz Banožićeve organizacije. Nije previše Banožića diskreditiralo to privođenje, ali je ono bilo pokretač za novo, veće uhićenje, što slučaj Dekanić zasigurno jest.

Ne treba, naravno, trčati pred rudo i otpisivati ministra obrane jer je on i sve afere koje su se njemu pripisivale dosad uspješno preživio, čak i onda kada ga je ozbiljno prozivala zviždačica Maja Đerek zbog korištenja državnog stana i njegova uređenja. No to što je preživio sve svoje afere ne znači da Banožić u svojem resoru dobro kotira, osim što mu dio visokorangiranih zaposlenika nije sklon i što Banožić u Ministarstvu uglavnom solira, njime nisu oduševljeni ni njegovi najbliži suradnici koji kažu da ministar ima velik ego i ogromnu ambiciju te ga opisuju kao netipičnog Slavonca koji je pomalo tašt, a nerijetko i pun sebe.

Pazi na imidž

S njim je teško uspostaviti kontakt, otkriva nam jedan Banožićev bliski suradnik, te napominje kako ministar obrane voli biti u središtu pozornosti pa mu i zbog toga medijski interes za njegove konflikte s Milanovićem u jednu ruku odgovara.









Da Banožić voli biti u središtu pozornosti, uvjerili su se i oni koji s njime surađuju svaki dan, tako ministar nerijetko tijekom svojih proputovanja u sklopu različitih obljetnica često voli ostati nešto dulje u svojem vozilu. On namjerno ne izlazi iz automobila kada dođe na neki događaj, a često i svjesno kasni kako bi i na taj način došao u središte pozornosti, što mu polazi za rukom.

Pošlo je Banožiću u politici i privatnom životu za rukom podosta toga, tako je prošao kroz ozbiljnu i značajnu fizičku transformaciju, a otkako je liniju doveo u red, strogo pazi na svoju vanjštinu. Silno mu je stalo do toga da uvijek bude dobro odjeven i ispeglan, fokusiran je na tjelovježbu te u tom pogledu pazi na svoj imidž u medijima.

Stalo je Banožiću i do toga da ga se u medijima doživljava ozbiljno i relevantno, stoga je jedno vrijeme u njegovu savjetničkom timu sudjelovala nekadašnja televizijska novinarka Dijana Čuljak, koje se na koncu ipak morao riješiti po naputku Vladina glasnogovornika Marka Milića. Kao lojalan Plenkovićev vojnik, Banožić je Milićev naputak ispunio jer mu je stalo do toga da ostane u Vladi i da bude viđen.

On jako voli luksuz i sve ono što mu ministarska fotelja nosi, a to je zasigurno i određeni utjecaj i poštovanje koje mu laska, posebice kada su u pitanju oni koji se nalaze na višim razinama, a na te visoke razine i Banožić je relativno brzo stigao kao mladić koji je odrastao u skromnoj sredini i u skromnim životnim uvjetima.

Niz događaja

Pitanje je, međutim, planira li se Banožić vraćati u tu svoju skromnu životnu sredinu s obzirom na to da se nedavno kod Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa raspitivao za mogućnost dobivanja stambenog kredita putem APN-a, što mu je opet žestoko zamjerila zviždačica Đerek, napominjući na društvenim mrežama da ministar obrane i njegova supruga mjesečno uprihode oko 4000 eura, odnosno 30 tisuća kuna, a on se gura da dobije državnu subvenciju, čime će zakinuti neku mladu obitelj s bitno nižim primanjima da stekne prvu nekretninu za sebe ili svoju obitelj.

Hoće li Banožić doista nekoga zakinuti, vidjet ćemo, no u svakom slučaju niz događaja koji su se oko njega i njegove organizacije spleli daje naslutiti da u vukovarsko-srijemskom ogranku vladajuće stranke ponovno rastu tenzije. To Plenkoviću sigurno nije lako gledati jer je Slavonija oduvijek bila HDZ-ova utvrda. Poznato je da premijer s Anušićem nije u dobrim odnosima, no isto je tako dobro poznato da u toj županiji stasa Domovinski pokret, najveća noćna mora za premijera Plenkovića, koji još s mladim Mažarom nije uspio oporaviti ni vukovarski ogranak svoje stranke koji je do posljednjih parlamentarnih izbora vodio Ivan Penava. On je u međuvremenu uspio potvrditi još jedan mandat na čelu svojega grada, ali i preuzeti vodstvo u Pokretu koji na desnom spektru prerasta u jednu od najozbiljnijih političkih stranaka.