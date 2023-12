Posrnuli europski političar ‘oživio’ u Hrvatskoj: ‘U predizbornoj kampanji odigrat će veliku ulogu’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Široj hrvatskoj javnosti odavno je dobro poznato da je korupcija duboko ukorijenjena u gotovo sve pore našega društva, a za to što korupcija buja na svim razinama zaslužna je ponajprije politika, odnosno političari koji na taj način nastoje zaštititi sebe i svoje pozicije, pri čemu im uvelike pomaže i inertno Državno odvjetništvo koje je miljama daleko od nepristranog i transparentnog pravosudnog tijela.

Ono što u svojoj domovini ni u najluđim snovima ne bi mogao realizirati, u Hrvatskoj je pošlo za rukom nekadašnjem austrijskom parlamentarcu Berndu Schöneggeru, čovjeku kojemu se sudilo za korupciju, a koji u našoj zemlji rukovodi tvrtkom Europlakati koja je krucijalna za stranačko oglašavanje, što će u nadolazećoj superizbornoj godini biti iznimno važno.





Ključne poluge

Nekadašnji parlamentarac iz vodeće austrijske konzervativne stranke ÖVP u svojoj je zemlji poznat kao dugogodišnji zastupnik u austrijskom parlamentu u kojem je bio član od 2008. pa sve do 2017., pri čemu treba napomenuti kako je dotični bio i predsjednik stranke ÖVP Graz Geidorf. Možda njegova politička karijera ne bi ni stala da Schönegger 2016. nije osuđen na devet mjeseci zatvora zbog malverzacija vezanih uz financiranje u predizbornoj kampanji pa se govorilo kako je bio umiješan u prosljeđivanje novca iz Telekoma Austrija prema ÖVP-u u vrijeme izborne kampanje za mjesna vijeća koja se vodila tijekom 2008. godine.

Riječ je, naime, bila o prikrivenoj donaciji u iznosu od gotovo 120 tisuća eura, a o toj velikoj aferi pisao je i Transparency International. No, Schönegger se na presudu žalio pa je sud postupak vratio na početak, da bi na koncu bivšeg parlamentarca oslobodili svih optužbi. Međutim, kako je ipak riječ o uređenoj državi, dotični se nakon te afere više nikada nije mogao vratiti u politiku, ali se zato po svemu sudeći okrenuo poduzetništvu pa se tako pojavio i u Hrvatskoj kao ključna osoba u tvrtki Europlakati.

Treba napomenuti kako vlasnička struktura navedene tvrtke vodi sve do Graza, odnosno do Graz Holdinga, ali isto tako valja znati kako je to podatak koji u Europlakatu kriju kao zmija noge. Tako je primjerice uredno na njihovim internetskim stranicama vidljivo kako 49 posto vlasničke strukture tvrtke drži austrijski Ankünder GMGH te 51 posto Gewista GmBH iz Beča koji su ujedno dio Grupe Decau. Iz svega toga nameće se pitanje tko je uopće Ankünder GmbH, a kratka provjera na bespućima interneta otkriva pak kako je riječ o najvećoj tvrtki za vanjsko oglašavanje na području južne Austrije. Smatra ih se svojevrsnim monopolistima u Grazu, a u vlasništvu su Graz Holdinga odnosno Grada Graza.

Zanimljivo je da čak ni komunistička gradonačelnica Graza Elke Kahr dosad nije pokazala rezervu prema politički opredijeljenom konzervativnom Schöneggeru kojemu je očito prepustila ključne poluge upravljanja Europlakatom u Hrvatskoj. Da priča o ovoj tvrtki bude do kraja u hrvatskom stilu, treba podsjetiti da su se na nju u posljednje vrijeme sve češće počeli žaliti i građani pa se tako nedavno problematiziralo postavljanje ogromnog reklamnog panoa pokraj Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Onima koji žive u blizini zgrade NSK-a smetala je jačina svjetla reklamnog panoa, što pak smanjuje kvalitetu života građana jer doslovce ne mogu spavati.

Upravljačka struktura

Reklamni pano zasad ipak ne smeta premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima koji u ovoj zgradi, tik do reklamnog panoa, zasjedaju svakoga četvrtka pa se sada mnogi pitaju hoće li Plenkoviću i vladajućima plakati zasmetati kada i ako se netko sjeti na njima oglašavati.

Inače, prema podacima Poslovne Hrvatske, sjedište Europlakata je u Zagorskoj ulici u Zagrebu, a tvrtka je u 2022. godini ostvarila više od sedam milijuna eura prihoda. Poslovni subjekt u toj je istoj godini smanjivao broj zaposlenika, kažu na Poslovnoj Hrvatskoj, gdje dodaju da je Europlakat imao 27 zaposlenih, a u upravljačkoj strukturi se pak osim Schöneggera spominje i Thomas Reiner te Hrvoje Prkačin koji je na toj poziciji zamijenio dugogodišnjeg direktora Edija Lauru. Inače je Prkačin na direktorsku poziciju došao s iskustvom člana Uprave za komercijalne djelatnosti, strategiju i tržišno repozicioniranje varaždinskog Varteksa, a u poslovnoj karijeri radio je i kao predsjednik Uprave Konzuma, ali i kao direktor središnje nabave Agrokora te je također radio i s najpoznatijim konzultantskim kućama McKinsey&Co i Price Waterhouse Coopers na projektima strateškog restrukturiranja poduzeća i pilot-projektu uvođenja upravljanja kategorijama proizvoda. Ima i iskustvo rada i u Dresdner banci u Frankfurtu. U travnju 2016. godine lokalni, varaždinski mediji pisali su kako je Prkačin imenovan glavnim direktorom Grupe Perutnina Ptuj, a na tu poziciju imenovao ga je Nadzorni odbor Perutnine Ptuj Pipo Čakovec.