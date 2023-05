POSREĆILO SE IVI SANADERU! Visoki kazneni sud mu smanjio kaznu: Evo koliko još mora provesti u zatvoru

Autor: Zlatko Govedić

Visoki kazneni sud u utorak je objavio da je bivšem predsjedniku Vlade i HDZ-a Ivi Sanaderu smanjio objedinjenu kaznu za tri korupcijske afere – Fimi Media, Planinska i Ina-MOL, i to za osam mjeseci, tj. s 18 godina i 8 mjeseci na 18 godina.

Prizivni sud je, bez objave identiteta, izvijestio da je djelomično prihvatio Sanaderovu žalbu i promijenio prvostupanjsku presudu zagrebačkog Županijskog suda kojom su u postupku tzv. neprave obnove postupka preinačene u odluci o kazni dvije presude Županijskog suda u Zagrebu.

Nakupilo se godina…

Kako Sud precizira, Sanaderu je tim presudama izrečena jedinstvena kazna zatvora od 12 godina i 10 mjeseci te kazna od šest godina zatvora, a koje su uzete kao utvrđene pa je bivši premijer prvostupanjskom presudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i osam mjeseci.





Sanader je slijedom toga drugostupanjskom presudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina pri čemu mu je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 10. prosinca 2010. do 16. prosinca 2021., od 20. studenog 2012. do 23. srpnja 2014. te od 4. kolovoza 2015. do 25. studenog 2015.

Također, Sanaderu je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru od 10. prosinca 2010. do 18. srpnja 2011. te vrijeme provedeno na izdržavanju kazne od 24. srpnja 2014. do 4. kolovoza 2015. te od 4. travnja 2019. pa nadalje.

Bitne olakotne okolnosti

Visoki kazneni sud ocjenjuje kako prvostupanjski sud nije pravilno i dostatno cijenio značaj olakotnih okolnosti važnih za odmjeravanje jedinstvene kazne, ali samo onih olakotnih okolnosti koje su utvrđene u pravomoćnim presudama.

“Svrha primjene odredaba o izricanju jedinstvene kazne pri stjecaju kaznenih djela kod tzv. neprave obnove kaznenog postupka nije ublažavanje kazne, već potreba da se prilikom izricanja jedne jedinstvene kazne vodi računa o specifičnosti višestrukog počinitelja različitih kaznenih djela i međusobnom odnosu tih djela, imajući u vidu vrstu i vrijeme njihovog počinjenja, s primarnim ciljem da se jedinstvenom kaznom postigne svrha kažnjavanja”, piše u sudskom priopćenju.