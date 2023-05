POSRAMIO VUČIĆA PRED SVIJETOM! Izvalio da je tekst u New York Timesu poruka američkih špijuna: Stigala mu pljuska iz New Yorka

Autor: Dnevno.hr/F.A.

Robert Worth, autor članka objavljenog u New York Timesu, u kojemu govori da je upravo klan Veljka Belivuka bio virtualna ruka države Srbije, ostao je iznenađen komentarom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na objavu članka.

O Vučićevoj izjavi da je poruku razumio kao “CIA te sprema, CIA gleda” Worth je odgovorio: ““Postoji mnogo suludih teorija zavjere. Ja sam proveo mnogo godina na Bliskom istoku i pisao sam o Bliskom istoku. Tamo je bilo mnogo takvih teorija zavjere. Američki novinari su se morali naviknuti na to da im neki ljudi govore – ooo, ti mora da si iz CIA-e. Ali obično takve optužbe dolaze od neukih ljudi. Ja sam novinar i imam mnogo objavljenih tekstova i u New York Timesu i u drugim medijima. Tko god želi može se u to uvjeriti”, dodao je.

Vučić također ne vjeruje da je tekst naručen za new York Times, već je uvjeren daje tekst naručen iz Beograda i da je tamo napisan. Navodi kako je nekoliko puta pokušao kontaktirati predsjednika Vučića za komentar ali nije dobio nikakav odgovor. Worth smatra da mu je novinarska dužnost skrenuti pažnju javnosti na činjenice koje povezuju svijet kriminala i visokih dužnosnika.





Tako u svojemu članku Worth govori da se vidi iz transkripta suđenja da su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova bili u kontaktu s Belivukom i članovima njegovog kriminalnog klana i izgleda da su se koordinirali s njima i podržavali ih. Naravno, nema dokaza da je predsjednik Srbije naređivao te akcije, ali je za pretpostaviti da je on bio dio toga zbog svoje nadležnosti u području sigurnosti , i to još od 2013. godine.

Nema dokaza o povezanosti Vučića i Belivukova klana.

Po njemu, sama nestašica izvještaja oko uhićenja Belivukova klana 2021. godine u medijima navela ga je da piše o tome.

“Mislim da je najšokantnije otkriće bilo to da je Belivukov klan ubijao ljude, da je zastrašivao ljude, radio užasne stvari, bio umiješan u trgovinu drogom. A ti ljudi su bili poznati. O njima je pisano godinama ranije. Također je objavljivano da su postojale veze između nekih od tih ljudi i dužnosnika. Činjenica da su oni to nastavili raditi i da ništa nije poduzeto do veljače 2021. je za mene veoma šokantna”, izjavio je za N1.