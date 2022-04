‘POSLUŽILI SU MU ŽIVOT NA TACNI’ Banožić ponovno udara po predsjedniku: ‘Život Zorana Milanovića skrojila je Udba i Partija’

Autor: Ante Ferara

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u petak u Vukovaru kako se traže zakonske mogućnosti kako bi se isplatile dnevnice vojnicima iz pratnje predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Hrvatskim vojnikinjama i vojnicima to će biti isplaćeno na način kako ćemo to dogovoriti unutar Ministarstva obrane. To je još jedan od razloga zašto se mora ići u izmjene zakona koji je 2013. godine donio upravo Zoran Milanović, a za koji danas tvrdi da je loš”, rekao je Banožić.

Podsjetimo, vojnicima na terenu koji prate predsjednika gotovo pola godine ne isplaćuju se dnevnice. Sve je počelo nakon sukoba između Milanovića i Banožića oko umirovljenja brigadira Elvisa Burčula.

Banožić je objasnio zašto u četvrtak nije bio na obilježavanju 31. godišnjice osnutka 4. Gardijske brigade.

“Povukao sam se pred svim medijskim napadima da bih skinuo vojsku s naslovnica. Učinio sam to radi hrvatskim vojnikinja i vojnika i molim vas nemojte me stavljati u neki znak jednakosti sa Zoranom Milanovićem jer mi nismo nikako isti”, kazao je ministar.

Dodao je kako je život Zorana Milanovića “skrojila” Udba i Partija.

“Poslužili su mu život na tacni s koje mu danas očito poslužuju nešto drugo i ne želim da me itko stavlja u isti kontekst s njime”, poručio je Banožić te dodao kako će se morati ići u izmjene Zakona o obrani kako bi se Hrvatska vojska zaštitila od devastacije koju joj uporno čini predsjednik.