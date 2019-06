Poslodavci predlažu neplaćeno bolovanje sedam dana godišnje bez odlaska liječniku

Hrvatska udruga poslodavaca traži da država snosi troškove bolovanja umjesto poslodavaca već nakon 15 dana, umjesto, kao dosad, tek nakon 42 dana, donosi Glas Slavonije.

Pregovori s Vladom o promjeni instituta bolovanja na teret poslodavaca već su počeli. U HUP-u kažu kako žele da se Hrvatska uskladi s praksom zemalja Europske unije te da hrvatski poslodavci budu konkurentiji. Glavni zahtjev je onaj u kojem traže izuzeće poslodavaca iz troškova bolovanja već nakon 15 dana njegova trajanja, a ne kao dosad tek nakon 42 dana bolovanja. Opravdavaju to činjenicom da je u većini zemalja Europske unije bolovanje na teret poslodavaca mnogo povoljnije za poslodavce, zbog čega su hrvatski poslodavci u neravnopravnom položaju. Navode primjer Litve, gdje poslodavci snose troškove samo prva dva dana bolovanja, u Bugarskoj tri, a u Češkoj, Estoniji, Danskoj, Mađarskoj, Finskoj, Latviji, Slovačkoj, Španjolskoj i Švedskoj, prema podacima koje je prikupila Europska komisija 2016. godine, poslodavci snose trošak bolovanja u trajanju između 8 i 15 dana.

Osim toga, predlaže se i uvođenje takozvanih “sick days”, odnosno uvođenje do sedam dana godišnje kada biste mogli izostati s radnog mjesta najviše tri dana odjednom a da ne odete liječniku. Takvi dani mogli bi se koristiti za one slučajeve kada je radnik bolestan, a nema potrebe za liječničkom intervencijom. Na taj način, kažu iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM), smanjilo bi se opterećenje zdravstvenih radnika i administracija vezana uz otvaranje i zatvaranje bolovanja. KOHOM tvrdi da su oni to već predlagali, ali da se poslodavcima to nije svidjelo zbog mogućih zloporaba. Iako svjesni rizika, poslodavci su ipak promijenili mišljenje.