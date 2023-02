‘POSLJEDNJI TRZAJI POLITIČKOG KAPITALCA! Na pameti su mu samo dvije stvari: Spasiti sebe i zadati bolan udarac HDZ-u

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Samo godinu i pol dana nakon izbora Varaždin bi, kako zasad stvari stoje, opet trebao na izbore, a do krize u vlasti došlo je zbog toga što nije izglasan proračun za 2023. godinu. Uzrok neizglasavanja bale su smeća koje se na ulazu u grad nalaze gotovo 18 godina. Priča s varaždinskim izborima je, međutim, sve samo ne jednostavna.

Izbore, naime, treba raspisati Vlada, no na tu se odluku čeka dulje nego što je to uobičajeno pa gradonačelnik sumnja kako se s time namjerno oteže. Očekivano se u raspravu o izborima u svojem gradu uključio i šef Reformista Radimir Čačić, koji je na posljednjim izborima u varaždinskom kraju izgubio sve što se može izgubiti. Sudbina Radimira Čačića i njegove stranke svela se na jednu zastupničku ruku, onu Natalije Martinčević koja je nedavno napustila vladajuću koaliciju nakon što je njezin šef Čačić ušao u sukobe s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Istina je da Čačić ni kao predsjednik HNS-a iza sebe nije imao neki veliki birački bazen, no on je kao političar uvijek bio prisutan i postojan pa mu je po svemu sudeći i sada u Varaždinu želja vratiti se u igru iz koje je ispao baš zbog koketiranja s HDZ-om.





Besramni tipovi

“Radi se sve da se Varaždin dovede u poziciju da se te bale moraju ponovno slati na natječaj po mogućnosti da se problem nikad ne riješi”, upozorio je nedavno Čačić, potvrđujući teze gradonačelnika Miroslava Markovića da to što Varaždin još nema postavljenog povjerenika nije puka slučajnost.

“Prošle godine je nekoliko općina i gradova izašlo na izbore za općinsko i gradsko vijeće i odluke su bile donesene, do 30. ožujka izbori su bili gotovi”, podsjetio je Čačić gostujući na VTV televiziji, gdje je objasnio da je problem uz ostalo i u tome što se sa svakim odugovlačenjem Grad Varaždin dovodi u situaciju da neće moći državi prijaviti svoje projekte. Za odugovlačenje Čačić krivi svoje nekadašnje partnere iz HDZ-a, napominjući da ih podržavaju Čehok i Patafta.

“U toj organizaciji koja je osuđena kao kriminalna hrpa je besramnih tipova, ispod svake razine. A to sve vode Stričak, Habijan i ekipa odavde”, komentirao je Čačić aludirajući na varaždinskog župana Anđelka Stričaka koji ga i jest pobijedio na posljednjim lokalnim izborima, kao i na zastupnika Habijana koji se u posljednje vrijeme isprofilirao kao najjači HDZ-ov adut za medijske nastupe, što pak daje naslutiti da uživa Plenkovićevo povjerenje. Iako se Čačić grčevito bori protiv HDZ-a nastojeći se vratiti u politički život, treba napomenuti da bi Varaždinci zbog proračuna koji nije prošao na biralištima trebali glasati samo za članove Gradskog vijeća.

U vladajućim redovima može se čuti da će se izbori održati u ožujku, ali izgleda da su ih varaždinski političari shvatili prilično osobno i ozbiljno pa građanima već stižu poruke u kojima se mogu izjasniti za koga će glasati, a na tom su popisu, uz SDP-ova Bosilja, i Ivan Čehok, ali i HDZ-ov Habijan te Čačićevi Reformisti. Koliko god se Čačić pokušavao probiti, toliko ni lokalni HDZ-ovci ne daju na sebe pa su njega i SDP-ova gradonačelnika prozvali tvrdeći da grad zbog njih nema novca za škole, vrtiće, sportske klubove i udruge.

Samostalan izlazak

“Sredstva su modelom par-nepar dijelili Čačić i Marković, nagrada jednom reformistu, potom jednom SDP-ovcu. Da su se uspjeli dogovoriti o podjeli 100 milijuna kuna, izglasali bi proračun. Kao što je poznato, sanacija bala po ‘integralnoj nagodbi’ iznosila je oko 100 milijuna kuna, a sada prema njihovu ‘planu’ iznosi oko 216 milijuna kuna. Samo njima je znan taj ‘višak’ od kojih 100 milijuna kuna”, naveli su lokalni HDZ-ovci. Ne misli se Čačić po svemu sudeći osvrtati na te prozivke, upućeni svjedoče da on i Marković doista jesu postali saveznici, no bez obzira na to, i Čačićevi Reformisti i SDP na ponovljene izbore izaći će samostalno. Taj samostalni izlazak na izbore mogao bi pokazati ima li Čačić, koji je u varaždinskom kraju sve do posljednjih izbora osvajao vladajuće pozicije, potencijala, ili je ipak vrijeme da se povuče u političku mirovinu, od čega on zazire.

Da se pitalo njega osobno, Čačić bi bio ministar graditeljstva i poveo bi proces obnove, no umjesto njega Plenković je izabrao ministra Paladinu, i to po svemu sudeći na svoju štetu jer Paladina više nije ministar, a ni obnova potresom pogođene Banovine nije se pomakla s mrtve točke. U tom pogledu Plenković je u Čačiću mogao dobiti operativca, no on na to nije želio ni mogao pristati zbog pritisaka iz varaždinske organizacije svoje stranke u kojoj već dugo ratuju s tim bivšim ministrom koji, za razliku od svoje nekadašnje stranačke kolegice Vesne Pusić i nekadašnjeg učenika Ivana Vrdoljaka, od politike još nije digao ruke.