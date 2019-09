Posljednji projekt Denisa Kuljiša: MESIĆ I LONČAR NA TITOVOJ JAHTI

Autor: Mark Cigoj i Vuk Radić/7dnevno

Tog dana kad mu je navečer pozlilo pa je hitno operiran, nakon čega se više nikad nije probudio, nego je nakon dva dana preminuo, Denis Kuljiš stavio je posljednju točku na rukopis za englesko izdanje knjige Titov tajni imperij pa ga je poslao svom engleskom uredniku Michael Dwyeru. Knjigu će mu na engleskom jeziku izdati ugledna izdavačka kuća specijalizirana za publicistiku Hurst Publishers koja u SAD-u izdaje s Oxford University.

To nije jedino što je učinio tog posljednjeg radnog dana. Napravio je i kratku bilješku, koncept dokumentarnog filma naslova Sinji galeb, još jedan derivat njegovog bavljenja Titom, čemu je posvetio intenzivno desetljeće rada. Ideja filma Sinji galeb, kako ga je osmislio Kuljiš, je da kroz priču o Titovom brodu Galeb ispriča priču o projektu Nesvrstanih, impresivnim okupljanjem zemalja trećeg svijeta u organizaciju izvan dva tadašnja bloka.

“Brod ”Galeb” bio je važan instrument realizacije Titove vanjske politike, od časa kad je s njim pošao na prijelomno putovanje u Veliku Britaniju 1953. godine pa ondje s Churchillovom vladom dogovorio repozicioniranje Jugoslavije u međublokovskim odnosima,” napisao je Kuljiš na samom početku sinopsisa, pokušavajući dočarati važnost broda kojim je Tito putovao, pa je nastavio: “Od ožujka 1953. godine i povijesnog posjeta Londonu, kad je s brodom pristao na samome Embankmentu, Tito je ”Galebom” putovao 14 puta posjetivši 18 zemalja na tri kontinenta – Europi, Aziji i Africi, pristavši u 29 luka (u neke i više puta). Na ovim putovanjima je prešao 85.000 nautičkih milja (157.420 km), u trajanju od 478 dana.”

Tito se oslanjao na sebe

Snimanje takvog filma bilo gdje osim na Galebu praktički je nemoguće. To je predstavljalo problem. Galeb već godinama trune privezan uz dok u Rijeci, zapušten i zaboravljen, zasigurno ne reprezentativan za snimanje dokumentaraca. Zato se Denis dogovorio s Juroslavom Buljubašićem, uspješnim splitskim poduzetnikom, o koprodukciji filma. Takav je dogovor omogućio da se film snima na Buljubašićevoj luksuznoj jahti Seagull 2, u prijevodu Galeb 2.





Seagull 2 nekadašnji je putnički brod Vladimir Nazor koji je Buljubašić uredio prema prvotnoj zamisli uređenja tog broda po kojoj je trebao služiti kao ekskluzivna Titova jahta. Brodu je dao ime kao posvetu Titovom Galebu koji je bio instrument Titovog političkog projekta Nesvrstanih. Sljedeći tu važnu simboliku Nesvrstanih, Kuljiš i Buljubašić su na njegovom brodu za snimanje filma dogovarali okupljanje ljudi koji će opisati atmosferu Titovog originalnog Galeba i Titovu politiku Nesvrstanih.

Nekoliko redova kasnije u sinopsisu filma, Kuljiš piše: “Čim je postigao dogovor s Churchillom, isplovio je u Solun, Atenu i Istanbul, te uspostavio Balkanski pakt u obrani od sovjetske intervencije. No, odmah poslije toga, poći će na dugo putovanje ”Galebom” u Indiju i Burmu, s pristajanjem u Suezu prilikom povratka, kad se upoznao s pukovnikom Naserom, koji još nije preuzeo vlast u Egiptu. Nitko još nije razumio smisao tog posjeta, kojim se počela uspostavljati njegova politika međublokovske nesvrstanosti, koja će biti formulirana tek u budućnosti.”

Stilom koji je samo on imao, Denis u sinopsisu objašnjava kako je posebno važna turneja na tom itinereru bilo gotovo petomjesečno putovanje po zapadnoafričkim zemljama uoči održavanja beogradskog 1. sastanka na vrhu organizacije nesvrstanih zemalja, kada je kao prvi strani državnik na njihovu tlu obišao netom dekolonizirane zemlje koje će sačinjavati većinu tog pokreta. “Borba protiv kolonijalizma na Mediteranu i stvaranje asocijacije zemalja Trećeg svijeta koje većinom odabiru socijalizam, provođeno u dosluhu s post-staljinističkim moskovskim rukovodstvom N. S. Hruščova, važno je i prilično nepoznato poglavlje novije europske povijesti,” ističe Kuljiš u zabilješci koju je napravio.

Kuljiš također ističe jednu vrlo bitnu stvar — u svom diplomatskom pohodu “Galebom” Tito se, kao i u svim svojim političkim pothvatima, oslanjao primarno na sebe, svoje procjene kretanja političkih odnosa u svijetu, zasnovane na jedinstvenom iskustvu čovjeka Kominterne, ratnog lidera i državnika sa zasebnom putanjom u novoj Europi. Imao je pomoćnike, ali najvažnije su bile njegove vizije i njegova sposobnost da uspostavi odnose s drugim državnicima, koji su ga nerijetko oponašali preuzimajući njegove stavove i retoriku. “Titov vladalački stil bio je faraonski,” piše Kuljiš, “s tim u skladu bio je i njegov nastup u lukama država u koje bi uplovio sa svojim rezidencijalnim brodom i pratećom mornaričkom eskadrom, uz avione dalekog doleta koji su pratili njegove ekspedicije. Pripreme za svaki posjet bile su sveobuhvatne, zamisao kompleksna kao projekt stvaranja novog svjetskog poretka u kojem će nove zemlje zauzeti važno mjesto na međunarodnoj pozornici. Svatko je od lidera s kojima je stupao u kontakt u tome imao svoje mjesto.”

Ekipa na Galebu 2

Na kraju ove kratke note u kojoj je sadržan cijeli sinopsis dokumentarca, Kuljiš je napisao najvažniju rečenicu: “Priču o ”Galebu” i njegovu admiralu, ispričat ćemo na palubi broda ”Galeb 2” u razgovoru s ljudima koji su toga protagonista svjetske politike 20. stoljeća osobno poznavali i sudjelovali ili svjedočili upravo tim njegovim pothvatima.”

Upravo su ti ljudi, svjedoci vremena, trebali biti ključni akteri Kuljiševog filma. Denis je pozvao dvoje jako zanimljivih ljudi iz Beograda: Tanju Petovar i Stanka Crnobrnju. Tanja je kćerka generala Rudolfa Petovara, komandanta pozadine JNA, odrasla je na beogradskom Dedinju i upoznala brojne protagoniste iz Titove okoline. Spoznala je lice i naličje te scene te je sklona demistifikaciji i kritici. Tanja je napravila veliku odvjetničku karijeru, bila je branitelj u mnogim političkim procesima u Jugoslaviji, a i društveno je bila jako angažirana kroz mnoge međunarodne organizacije za ljudska prava te kao jedna od osnivača Helsinškog komiteta Jugoslavije.

Stanko Crnobrnja je beogradski redatelj i profesor vizualnih umjetnosti. Sin je Bogdana Crnobrnje, osobnog Titovog sekretara. Bavio se pokretom Nesvrstanih te je objavio knjigu Neočekivana promjena – Dnevnički zapisi Bogdana Crnobrnje. Tu je još i Budimir Lončar, vjerojatno posljednji živući akter tog Titovog projekta koji je bio na brojnim putovanjima kad se Pokret formirao te je sudjelovao u konferencijama nesvrstanih. Buljubašić je pozvao i Stjepana Mesića, posljednjeg predsjednika predsjedništva Jugoslavije.

Valjalo je okupiti i filmsku ekipu. Dokumentarni film režirao bi Ivan Živković Žika, novinar i redatelj. “Denis je bio genij kakav će se u novoj virtualnoj eri teško ponoviti. S njime sam se intenzivno družio posljednjih šest godina, uživao sam i učio. U ovaj projekt uskočio sam na Denisov poziv da režiram dokumentarac i da budem izvršni producent. To nije bila moja tema i bez njega mi ovaj film nije imao smisao,” objašnjava Živković, uvjeren da nakon Kuljiševe smrti film nije moguće snimiti. Ipak, govori kako ga je prvo nazvao Buljubašić i izrazio veliku želju da se film ipak snimi, a zatim i Denisova supruga Nada Mirković. “Tako smo se ipak ukrcali na Galeb 2 u marini Porto Montenegro, u Boki Kotorskoj, i zaplovili,” govori.

Živković ističe da je ovo bez Kuljiša neki sasvim drugi film. “On ga je inicirao, ali ovako bez njega to je potpuno drugačiji sadržaj. Denis bi unio svoju energiju, provokaciju, izanalizirao bi i Tita i Nesvrstane iz svog rakursa, pošto je Tita istraživao desetak godina,” objašnjava Živković i dodaje kako bi Kuljiš svakako oponirao Budi Lončaru u mnogim stvarima. Kuljiš je, naime, smatrao da je projekt Nesvrstanih Tito radio u dosluhu s post-staljinističkim moskovskim rukovodstvom N. S. Hruščova i da je po netom dekoloniziranim zemljama propagirao socijalističku ideju. To je teorija s kojom se Lončar ne slaže. “S Denisom bi to, kažem, bio drugi film, no mislim da smo na brodu, i u ovoj verziji snimili jako dobar materijal. Imamo sjajne intervjue i brodsku atmosferu, a sada mi slijede mjeseci kopanja po beogradskim video i foto arhivama i montaža,” zaključuje Živković.