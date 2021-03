POSLJEDNJI ISPRAĆAJ Pokopan je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić

U srijedu u 12 sati na zagrebačkom Gradskom groblju Mirogoj pokopan je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Osim obitelji, prijatelja i suradnika, na posljednji ispraćaj došli su i brojni građani.

Posljednji pozdrav Bandiću uputili su njegov prijatelj i suradnik Ljubo Jurčić te osoba kojoj je zagrebački gradonačelnik najviše vjerovao, njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević, koja sada obnaša dužnost gradonačelnika. Vjerski obred predvodio je mons. Zlatko Koren. Pogrebu su prisustvovali i visoki dužnosnici – predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

13:05 Lijes je spušten u grobnicu, pokopan je Milan Bandić.

Lijes je dovezen do grobnice.









12:44 Lijes i povorka kreću od mrtvačnice do posljednjeg počivalište pred Arkadama.

12:25 Vjerski obred predvodi svećenik mons. Zlatko Koren.

"Posebno je rado isticao i spominjao majku, u njemu se trajno osjetila duhovnost i potreba za blizinom za malim ljudima. Kao gradonačelnika Zagreba mnogi su ga vidjeli kao osobu koja je nastojala povezivati ljude pri čemu je srastao sa Zagrebom. Život i djelo pokojnog gradonačelnika ulaze u povijest, nema dvojbe da će procjene njegova rada biti označene raznim predznacima, molimo Boga da primi njegovu plemenitu dušu. Ne zaboravljamo njegovu spremnost javnog očitovanja vjere", pročitao je Koren Bozanićevo pismo.









12:18 Govori zamjenica Jelena Pavičić Vukičević.

“Za njim danas tuguju Zagreb, Hrvatska i Hercegovina. Živio je ovaj grad i izgorio na njegovim ulicama, nije hodao malen ispod zvijezda. Opraštamo se od velikog čovjeka, domoljuba, vizionara. Opraštamo se od iskrenog humanista i borca za politiku lišenu licemjerstva i teških ideologija, od lidera koji je bio čimbenik okupljanja i zajedništva. Dragi Milane, napustio si nas iznenada i ostavio prazninu koju je nemoguće ispuniti. Zagreb je danas tvojom zaslugom i očinskom ljubavi prema svakom kvartu i stanovniku hrvatska prijestolnica po mjeri čovjeka. Čast nam je bila živjeti s tobom, uz tebe i za tebe. Svjedočio si kršćansku vjeru kada to nije bilo popularno na ljevici, znamo da si sada na boljem mjestu, s ocem i majkom Blagicom, neka ti je laka hrvatska zemlja, počivao u miru dobri čovječe!”.

12:12 Ljubo Jurčić drži govor: “Njegov odlazak velik je gubitak za Zagreb i Hercegovinu, ja gubim velikog prijatelja. Naše druženje počelo je u Hercegovini prije više od 50 godina, preko igranja nogometa, do nestašluka i do prije par dana kada smo se dogovorili za ručak koji je on trebao napraviti da potvrdi svoje kulinarske vještine. Odlazak u Zagreb zabrinjavao je naše roditelje kako ćemo se snaći, najviše su nam pomagali ljudi koji su došli prije nas, mi smo radili sve što je trebalo, nije bilo teškog posla. Milan se brzo uklopio, svojim otvorenim duhom brzo je sklapao poznanstva i prijateljstva. Volio je ljude, nije ih dijelio po religiji”.

12:05 Gradonačelnik Bandić na posljednje počivalište bit će ispraćen uz svoje najdraže pjesme: Oči u oči, Na omiškoj stini i Pod brajde u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj". Trenutno traje izvođenje pjesama.









12:00 Sve je spremno za početak službenog dijela.

11:58 Počast su došli odati i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

11:57 Na Mirogoju se stvorila gužva, Božinović je na Stožeru rekao da su unaprijed osigurani covid redari.

11:40 Legendarni nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević danas je na Mirogoju rekao da je Bandića savršeno poznavao, družili su se desetljećima. “Nitko ne može reći ništa drugo osim da se radi o plemenitom čovjeku, za svakoga je uvijek imao vremena da ga sasluša i pomogne. Čini se da ga je narod koji nikad ne griješi toliko puta izabrao, bio je originalan političar koji je imao formulu koja mu je bila potrebna da opstane, mislim da će ostati u vječitom sjećanju ovom našem gradu, napravio je jako puno za njega. Mi smo takav narod, imamo svoje specifičnosti, ne možemo svi nekoga voljeti i biti za nekoga tako da i kritičare razumijem no uzalud vam trud svirači, Bandić je napravio toliko da će živjeti vječno u Zagrebu”, poručio je Ćiro za N1.

11:30 HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, Davor Filipović, stigao je na pogreb Milana Bandić kao i predsjednik Gradske skupštine Mislav Herman.

11:00 Pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba i bliski Bandićev suradnik i prijatelj Pavle Kalinić prije sprovoda Milana Bandića rekao je kako sve ide po planu te da su ljudi raditi cijelu noć kako bi danas sve bilo spremno za posljednji ispraćaj zagrebačkog gradonačelnika. “Sviđa mi se mjesto koje su izabrali za grob. Osobno smatram da je to moj frend zaslužio”, rekao je Kalinić i komentirao pridržavaju li se ljudi epidemioloških mjera. “Znam da je pristigao velik broj ljudi, trebaju imati maske i distancu držati, na otvorenom smo, to ne bi trebalo predstavljati problem”, rekao je za N1.

10:55 Na Mirogoj su stigli i Ljubo Česić Rojs, Mladen Markač, Damir Boras i Miro Kovač. Bivši političar Milijan Brkić za N1 je rekao da je Bandić bio njegov prijatelj, njegov čovjek iz Hercegovine koji je imao srce i dušu za Hercegovinu i za Zagreb. Kako kaže, što god činili, uvijek će biti onih koji će o vama misliti dobro i onih koji će misliti loše pa neka svatko za sebe ocijeni rad preminulog gradonačelnika. Još je jednom izrazio sućut Bandićevoj obitelji.

10:50 Na posljednji ispraćaj gradonačelnika Milana Bandića na groblju Mirogoj stigle su njegova supruga Vesna Bandić i kći Anamarija Bandić.

10:34 Sve više građana pristiže na groblje, navodno ih je već više od 200.

10:30 Sve je spremno za posljednji ispraćaj gradonačelnika Bandića.

10:25 Kako bi sve proteklo prema epidemiološkim mjerama, na Mirogoju će biti oko 300 covid redara, a bit će postavljeni i stalci sa sredstvom za dezinfekciju. Svi oni koji dođu bez maske, na tom punktu moći će dobiti zaštitnu masku.

10:20 Pred mrtvačnicom na Mirogoju izložen je lijes s Bandićevim tijelom.

10:00 Hrvatski sabor u srijedu je minutom šutnje odao počast umrlom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću koji je u svojoj bogatoj političkoj karijeri pet puta bio biran za saborskog zastupnika. Bandić je za zastupnika u Hrvatskom saboru biran 2000., 2003., 2008., 2015. i 2016., podsjetio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je Bandićevoj obitelji, prijateljima i suradnicima izrazio iskrenu sućut.

09:55 Na ispraćaju je govor trebao održati i patrijarh srpski Porfirije, ali kako doznaje Jutarnji list, on ipak neće doći jer je, prema neslužbenim informacijama, u samoizolaciji.

09:51 U Zagrebu je danas Dan žalosti, zastave su na pola koplja.

09:40 I Dolac se uz svijeće i cvijeće postavljeno uz kip Kumice oprašta od gradonačelnika Bandića.

09:30 Građani polako stižu na Mirogoj. Pred mrtvačnicom Bandićevo tijelo bit će izloženo od deset sati. U 11 sati krenut će kondoliranje i primanje sućuti.

09:15 U 9,30 sati u zgradi Gradske uprave zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, primit će gradonačelnike Sarajeva, Beograda, Skopja, Splita i Ljubljane .Gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka, gradonačelnik Grada Beograda Zoran Radojičić, gradonačelnik Grada Skopja Petre Shilegov, gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Grada Ljubljane Zoran Janković će se nakon sastanka upisati u Knjigu žalosti u predvorju Gradske uprave.

09:10 S obzirom da se očekuje dolazak velikog broja građana i ZET je pojačao autobusne linije od Kaptola prema Mirogoju, a uvedena je i posebna linija s istočnog parkirališta Velesajma za sve one iz tog dijela grada koji žele doći na Mirogoj.

09:00 Gradonačelnik Bandić na posljednje počivalište bit će ispraćen uz svoje najdraže pjesme “Oči u oči”, “Na omiškoj stini” i “Pod brajde”, koje će izvesti klapa Hrvatske ratne mornarice “Sveti Juraj“. Jednu pjesmu otpjevat će Đani Stipaničev. Misa zadužnica služit će se nakon pogreba u 15 sati u crkvi Majke Božje Lurdske.