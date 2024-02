Posljednja fotoreportaža legendarnog Jasmina Krpana: Kako je Pariz Istoka postao simbol moći

Poznati hrvatski fotograf Jasmin Krpan preminuo je prošlog tjedna u Zagrebu u 71. godini. Legendarni Krpan fotografije je objavljivao u Poletu i Startu, a imao i dugotrajnu te vrlo dobru suradnju s tjednikom 7dnevno, a njegove tekstove objavljivali smo i na portalu Dnevno.hr. Povodom toga objavljujemo posljednju reportažu ovog čuvenog hrvatskog fotoreportera, koji je bio poznat i kao dizajner omota albuma Azre, Višnje Mažuran, Aleksandra Šuteja i Stjepana Radića, Josipa Novosela i Alojzija Sedera, singlice Parnog valjka i mnogih drugih. U nastavku pročitajte njegova zapažanja iz Šangaja.

Priča Šangaja priča je o otpornosti, prilagodbi i stalnom dizanju iz ponora nevolja. Od njegovih skromnih početaka kao maloga grada garnizona u vrijeme dinastije Ming do trenutnog statusa globalnog gospodarskog diva, priča o Šangaju odražava širu priču o kineskom putovanju kroz vrijeme. Grad stoji kao živo svjedočanstvo spoja tradicije i napretka. Uz Singapur i Hong Kong, Šangaj je treći član azijskog trolista financijskih giganata. No dok su se Singapur i Hong Kong razvijali mirno, Šangaj nije bio takve sudbine.

U 1920-im i 1930-im godinama Šangaj je stekao reputaciju “Pariza Istoka” zbog živahnog noćnog života, procvata umjetničke scene i kozmopolitske atmosfere. No taj glamurozni status Šangaja imao je i drugu stranu medalje. Kad Kinezi govore o tom razdoblju, gledaju to drugačije. Priča o Šangaju započela je s Opijumskim ratovima. Opijumski ratovi, niz sukoba između Kine i zapadnih sila u 19. stoljeću, bili su ključni događaji koji su označili prekretnicu u kineskoj povijesti i njezinu odnosu s vanjskim svijetom.

Ratovi su se prije svega vrtjeli oko trgovine opijumom, što je imalo razorne posljedice za Kinu. Engleska, tada na vrhuncu svoje moći pod kraljicom Viktorijom, uvozila je velike količine čaja iz Kine i tako imala veliki trgovački deficit u toj trgovini. Da bi to riješili, odlučili su Kinezima prodavati opijum koji su uzgajali u Bengalu u Indiji. Ta je trgovina imala pogubne posljedice za Kinu, ali i Bengal, gdje je zavladala glad jer su seljaci bili prisiljeni uzgajati mak umjesto riže.

Prvi Opijumski rat izbio je kad je imperijalna Kina pokušala spriječiti engleske trgovce da dovoze opijum iz Indije. Sukob je izbio kad je Kina zaplijenila i uništila pošiljku opijuma. Reakcija je bila da je Engleska objavila rat Kini. Mornarica kraljice Viktorije bila je superiorna kineskim džunkama i Kina je bila prisiljena platiti odštetu engleskim trgovcima i dopustiti uvoz opijuma. Nekoliko godina poslije, Kina je ponovno pokušala spriječiti uvoz opijuma, a posljedice su bile sve gore.

Poslali su i pisma kraljici Viktoriji s pitanjem kako je moguće da je u Engleskoj opijum zabranjen, a njih se prisiljava oružjem da ga kupuju. Naravno, kraljica Viktorija nije odgovorila, poslala je ratnu mornaricu. Ovoga puta engleski vojnici otišli su duboko u kineski teritorij, sve do Pekinga. Opljačkali su i uništili Ljetnu palaču. Brojne kineske umjetnine koje danas krase britanske muzeje rezultat su pljačke Ljetne palače. Ruševine palače stoje i danas i mjesto su koje Kinezi posjećuju, a to razdoblje Opijumskih ratova nazivaju stoljećem poniženja. Jedan od rezultata Drugog opijumskog rata, osim što je Kina i dalje bila prisiljena kupovati opijum od engleskih trgovaca, jest zauzimanje Šangaja u vidu koncesija dijelova grada.

Engleska, američka i francuska koncesija bili su dijelovi grada u kojem su živjeli i trgovali Europljani, a Kinezi su mogli ući kao sluge. Bile su smještene uz Bund, obalu rijeke Wusong. Bilo je to razdoblje procvata koncesija, ali ne cijeloga grada. Buran noćni život i raskošne zabave zbivale su se u Bundu, dok je izvan njega vladalo siromaštvo. U tim uvjetima Šangaj je postao mjesto gdje su nastale lijeve političke snage, pa tako i Komunistička partija Kine koja danas upravlja državom.

Nakon japanske invazije, građanskog rata u kojem je Komunistička partija pobijedila te je Mao proglasio Narodnu Republiku Kinu, Šangaj je dijelio sudbinu ostatka Kine. Zemlja je bila zatvorena pa je blještavilo koncesija nestalo sa strancima koji su tu živjeli. Šangaj je imao posebnu ulogu za vrijeme Kulturne revolucije kao mjesto najradikalnijih snaga. Iz Šangaja su došli neki od vođa Kulturne revolucije. Iz Šangaja je organizirao Narodnu komunu Šangaja radnik Wang Hongwen, koji je došao u sam vrh Komunističke partije Kine. Kulturna revolucija jedna je od tragičnih epizoda suvremene povijesti Kine, a Šangaj je imao posebno mjesto u njoj.

Preporod Šangaja započinje Maovom smrću i završetkom Kulturne revolucije. Desetak godina trajalo je liječenje rana nastalih Kulturnom revolucijom kojoj je Šangaj bio jedan od epicentara. “Četveročlana banda”, kako su nazvane vođe Kulturne revolucije, završila je u zatvoru. Na njezinu čelu bila je Maova udovica, a ostalo troje bili su teoretičar i pisac Zhang Chunqiao, kritičar Yao Wenyuan i radnik iz Šangaja Wang Hongwen.

Udovica i prva dvojica dobili su kaznu doživotnog zatvora, gdje su i umrli. Kao najmlađi, Wang Hongwen osuđen je na dvadeset godina zatvora. No nije doživio da vidi novi Šangaj – umro je u zatvorskoj bolnici od raka. A Šangaj se promijenio kao malo koji grad na svijetu. Uzrečica “uzdigao se kao ptica Fenix” s lakoćom se može primijeniti na taj megalopolis. Obnovljen je Bund. Nisu izbrisani britanski, francuski i američki tragovi iz vremena koncesija, no umjesto njihovih zastava, na vrhovima zgrada kineska je zastava.

Slučajno ili namjerno, prije će biti namjerno, nasuprot Bundu u dijelu grada pod imenom Lujiazui niknuo je novi dio Šangaja. Posjetitelji tako dolaze u Bund gledati novo lice grada koje je ujedno i novo lice Kine. Lujiazui je financijski distrikt Šangaja. Njegovom panoramom dominiraju Šangaj Tower, sa 632 metra visine, i Oriental Pearl Tower, televizijski toranj. Novo lice Šangaja djelo je kineskih arhitekata.

Na njegovu razvoju inzistirao je Deng Xiaoping kao dokaz da je buđenje Kine nezaustavljivo. Danas tisuće posjetitelja dolaze u Bund, ali ne da bi se divili zgradama koje su izgradili stranci za vrijeme “stoljeća poniženja”, nego gledati Lujiazui, simbol nove Kine. S 25 milijuna stanovnika, Šangaj je danas financijski centar Kine. Ujedno je najveća luka na svijetu, odakle putuje roba u Europu i Ameriku. Druga luka po veličini je Singapur, a treća kineska luka Ningbo-Zhoushan.

Ulica Nanjing nedaleko od Bunda jedna je od brojnih trgovačkih ulica. Nešto poput zagrebačke Ilice, samo mnogo šira i pješačka je zona bez automobila. Kako bi se lakše kretalo s jednog kraja na drugi tom dugačkom ulicom, njome vozi mali električni vlak. Sa svih strana

Svi veliki svjetski brendovi su tu, od ogromne trgovine Apple Store pa do Rolexa. Taj dio Šangaja, kad je riječ o ponudi luksuzne robe, najviše privlači turiste. Naravno, Šangaj je uz trg Tiananmen u Pekingu, jedna od destinacija i za kineske turiste. Tako se u ulici Nanjing mogu vidjeti zanimljivi ljudi sa svih strana Kine. Šangaj je simbol nove Kine, zemlje koja se u nevjerojatno kratkom roku svrstala u sam svjetski vrh kad je riječ o gospodarstvu. Najbolji način da se čovjek uvjeri u to je putovanje u grad koji je slika nove Kine.

Roditelji daju oglase za svoju žensku djecu

Uza svu modernost, Šangaj je zadržao i puno tradicije. Jedno od mjesta gdje se to može vidjeti je Narodni park subotom. Tada se uz rubove pješačkih staza pojave tisuće ljudi s otvorenim kišobranima na tlu pred sobom. Riječ je o Marriage market suboti ili “Bračnoj tržnici”. Bračna tržnica je javno mjesto na kojem roditelji daju oglase za svoju uglavnom žensku djecu s ciljem da im pronađu bračnog partnera. Ljudi se tada okupljaju ondje i čitaju popise, često u nadi da će pronaći partnericu za svog sina. Na papiru izloženom na kišobranu napisano je ime potencijalne mladenke, visina, godine, školovanje. Naravno, dogovoreni brakovi su ostatak iz starih vremena i mladi školovani Kinezi, kad je riječ o ženidbama, ne razlikuju se od Europljana. Posebno je to slučaj sa školovanim Kineskinjama koje, kao i njihove vršnjakinje širom svijeta, same biraju muževe. Tradicija dogovorenih brakova polako izumire kako Kina ekonomski napreduje.