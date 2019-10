POSLJEDICA EKSPLOZIJE IRANSKOG TANKERA: Cijene nafte porasle su za 2 posto!

Autor: Dnevno

Iranski naftni tanker danas su pogodila dva projektila, dok se nalazio u Crvenom moru ispred saudijske luke Jeddaha, navode iz nacionalne iranske naftne kompanije, objavila je iranska državna televizija.

Naftni tanker je zapaljen i pretrpio je teška oštećenja stotinjak kilometara od Jeddaha. Dio nafte iscurio je u more, no istjecanje je zaustavljeno, objavila je agencija ISNA. Navodni napad je najnoviji incident u koji su uključeni tankeri u Crvenom moru i Zaljevu. Vjerojatno će pojačati napetosti između Irana i Saudijske Arabije. “Stručnjaci vjeruju da je to bio teroristički napad”, ranije je ISNA-i rekao neimenovani izvor.

Iranska televizija je izvijestila da su oštećena dva spremnika nafte na tankeru po imenu Sabiti, priopćio je NIOC. Iranska novinska agencija Nour, bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, objavila je da je posada na sigurnom. Napetosti su već visoke u plovidbenom području u Crvenom moru koje povezuje Indijski ocean sa Sredozemnim morem preko Sueskog kanala.

U rujnu su napadnuta ključna saudijska naftna postrojenja, a u svibnju i lipnju tankeri u Zaljevu. SAD je za napade optužio Iran koji to odbacuje. Cijene nafte porasle su 2 posto nakon vijesti o eksploziji tankera.