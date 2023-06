‘Poslao je poruku ‘nisam lud’!’ Bivša srpska ministrica otkrila značenje Kostinih riječi: ‘Zlo nema granice, to se ne prašta’

Autor: Dnevno.hr

Srbija još nije došla k sebi od masovnog ubojstva u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu, gdje je mladi Kosta K. (13) pobio devetero učenika i zaštitara.

Bivša srpska ministrica Slavica Đukić Dejanović u jutarnjem programu Informer TV istaknula je da Srbija nikad neće zaboraviti tragediju u Ribnikaru, ali i da je dječak ubojica nakon masakra poslao jasnu poruku.

“Sada nakon te tragedije svi se pitaju kako dalje”, kazala je Đukić Dejanović te istaknula kako “zlo nema granice”, a da je taj dječak nanio i sebi zlo, ali i ostalima, a da to se ne prašta.





‘Ribnikar je parametar da se nešto mora napraviti’

Za ovakve tragedije i masovna ubojstva Đukić Dejanović kaže da su uobičajene za Ameriku, ali ne i za naše podneblje, kao i da su svi i dalje šokirani onim što se dogodilo u Beogradu.

“Evo, Ribnikar je parametar da se nešto mora napraviti. Činjenica je da je država osigurala veliki broj policajaca u školama, ali on mora biti dio tima škole. On mora obratiti pažnju na djecu koja su “upadljiva”. Timovi moraju pratiti djecu. Kad djeca gledaju crtani ona se identificiraju s agresorom, a dijete spontano ide ka agresiji ako roditelji ne ukažu da to nije dobro, zato se s djecom mora raditi.

Kad je rekao da je psihopat poslao je poruku da nije lud

Kosta.K koji je počinio masovno ubojstvo, odmah nakon masakra koji je počinio sam je sebe nazvao psihopatom.

“Djetetu se rijetko može postaviti ta dijagnoza, njegova ponašanja da ima 18 godina ima sociopatski i psihopatski karakter. Takva osoba je svjesna svojih godina i što naši zakoni predviđaju. To što je rekao da je psihopat, poslao je poruku “nisam lud”. On nema 14 godina, to nije kazneno djelo, ali kroz ekspertizu će se vidjeti je li riječ o osobi koja je spremna ponoviti djelo i u skladu s tim izreći će se medicinska mjera. Osnovno pitanje je je li ta osoba sposobna ponoviti djelo, a onda se radi na sprječavanju toga”, kazala je.

Posjeta norveškog tima koji je stigao u pomoć, potvrđuje Đukić Dejanović, vrlo je značajna Srbiji.

“Sve što se od njih čuje je dragocjeno. Ali kada je Srbija u pitanju, moderne sugestije treba uklopiti u kulturološke kalupe”, zaključila je.