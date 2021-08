POSEBNA PRAVILA NA ŠANKU KAFIĆA! CAPAK OTKRIO ŠTO NE SMIJETE: ‘Ta mjera je zapravo uvedena ne toliko radi šanka!’

Autor: N.K

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak gostovao je na RTL televiziji gdje je govorio o novim mjerama i mogućem docjepljivanju trećom dozom. Komentirao je novi val zaraze te popuštanje mjera.

Od sutra se otvaraju i unutarnji dijelovi kafića u kojima će se gosti i vlasnici

Jedna od njih je i ta da za šankom nema stajanja iako se sjediti može.

Pravila na šanku

“Mora biti osiguran razmak od metar i pol, osim za članove istog kućanstva, za koje ne treba biti osiguran razmak”, rekao je Capak.

Naglasio je da za šankom nema stajanja. “Ta mjera je zapravo uvedena ne toliko radi šanka, nego radi toga što su ljudi stajali vani, dakle okupljali su se veće skupine ljudi koje su stajale vani i onda smo rekli da trebaju biti samo sjedeća mjesta, jer je to okupljanje oko kafića, ne u kafiću”, rekao je Capak.

Treća doza

Kada je riječ o trećoj dozi, Capak kaže kako se o tome intenzivno razgovara.

“O tome se intenzivno razgovara. Poznata je stvar da bi bilo dobro da dođe nova varijanta cjepiva pa da onda cijepimo, odnosno docijepimo s trećom dozom. Informaciju o tome kad bi to moglo biti još nemamo, ali imamo informaciju da će vrlo skoro Pfizer predati dokumentaciju EMI za docjepljivanje, pa ćemo onda vidjeti kakve su oni studije proveli, koji su rezultati tih studija, pa ćemo o tome znati više. Mi smo spremni da uvedemo docjepljivanje za one koje su imunokompromitirani i koji imaju slabiji imuni odgovor. To su kronično bolesne osobe i starije osobe. O tome intenzivno razgovaram i o tome ćemo uskoro donijeti odluku”, kaže.

Novi val

Capak je komentirao i dolazak novog vala i popuštanje mjera. Naglasio je kako je ove godine situacija znatno drugačija. Kaže kako su mjere prilično pogođene i balansirane te da možemo govoriti o popuštanju nekih mjera. Osvrnuo se i na delta varijantu.









“Naše brojke su dvostruko, a u nekim slučajevima i dvostruko veće nego što je to bilo na početku 9. mjeseca prošle godine jer je ovaj val počeo nešto ranije, nego prošle godine, ovo je treći val, osim toga imamo delta varijantu koja je puno zaraznija nego što su bile ove klasične varijante pa i alfa varijanta i zbog toga nam se sad događa ovaj veliki porast brojeva. “