Pošast stigla u Hrvatsku, ulaze u stanove: ‘Djeca su mi izjedena’

Epidemija stjenica, koja već mjesecima muči europske gradove, sada je stigla i u Rijeku. Posljednji slučajevi ove nepoželjne pošasti zabilježeni su u Parizu, a s povećanim dolaskom turista, stjenice su se ukorijenile i u Hrvatskoj, konkretno u riječkom neboderu.

Stanovnica nebodera na adresi Rastočine 6, Renata Bartula Bosanac, podijelila je svoje iskustvo koje narušava kvalitetu života njezine obitelji. Njezina djeca, kako kaže, imaju oko 30 ugriza svuda po tijelu.

“One se ne mogu vidjeti golim okom tijekom dana, a izlaze po noći. Našli smo ih u dnevnoj sobi, u dječjoj sobi, čak i ispred ulaznih vrata, na hodniku. Znači da šeću po zgradi, a sigurno se šire po vertikali, s obzirom na to da ih ima i u stanu ispod nas, kao i na 14. i 13. katu, koliko zasad znamo”, rekla je.

Zvala sam Dezinsekciju, došli su, rekli su da ih oni ne vide, kako ne mogu ništa učiniti jer da to dolazi iz drugog stana, gdje je leglo. Zvala sam Nastavni zavod za javno zdravstvo, sanitarnu inspekciju, Grad Rijeku, čak i policiju, ali svi govore da ne mogu učiniti ništa”, govori očajna Renata, koja je fotografirala desetke ugriza koje su stjenice nanijele njenoj djeci, kao i stjenice koje je uočila na zidovima stana.

Stanovnica Rastočina 6 živi sa suprugom, dvoje djece i roditeljima, ukupno njih šestero. Zbog stjenica, kaže da nitko od njih ne može spavati, a djeca se osjećaju nelagodno odlazeći u školu s vidljivim ugrizima. Unatoč redovitom čišćenju, stjenice se iznova pojavljuju, piše Jutarnji list.

