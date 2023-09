Posada trajekta gurnula putnika u more, nije mu bilo spasa: Društvenim mrežama kruži snimka

Autor: I.G.

Grčki mediji izvještavaju o tragičnom događaju koji je potresao Pirej. Putnik koji se pokušao ukrcati na trajekt Blue Horizon preminuo je nakon što su ga članovi posade gurnuli sa stražnjeg dijela broda, tvrde izvori.

Na videosnimkama koje su brzo obišle društvene mreže, vidi se kako posada trajekta Blue Horizon gura 36-godišnjeg Antonisa Kariotisa s palube u more, gdje je nesretni muškarac završio između rampe i pristaništa. Unatoč pokušajima spašavanja, tijelo Kariotisa pronađeno je nešto kasnije.

Βίντεο σοκ: Το πλήρωμα έσπρωξε από το Blue Horizon στον θάνατο τον 36χρονο που σκοτώθηκε στο λιμάνι Πειραιά pic.twitter.com/FdzFTliZLg

— kakajason (@kakajason50) September 5, 2023

Imao je kartu

Nesretni putnik je često putovao na relaciji Pirej-Heraklion, a bio je poznat i ekipi s trajekta. Prema izvorima iz luke, Kariotis je uredno platio kartu, što je dokumentirano u sklopu početne istrage. Istraga će otkriti detalje incidenta, no očevidci i radnici u luci tvrde da je muškarac kasnio na trajekt i zbog toga se posvađao s članovima posade.

Unatoč tome što je trajekt već isplovio iz luke Pirej, vlasti su naredile povratak plovila. Kapetan i troje članova posade uhićeni su i dovedeni pred tužitelje u Pireju nakon što su se pojavile snimke nadzornih kamera koje prikazuju incident s Kariotisom.









Tužiteljstvo u Pireju je podiglo optužnicu za ubojstvo protiv člana posade koji je gurnuo 36-godišnjaka. Protiv dvojice drugih članova posade vodi se postupak zbog sudjelovanja u ubojstvu, dok je kapetan suočen s optužbom za opasno ometanje pomorskog prometa.

O incidentu se oglasila brodovlasnička tvrtka Attica Group: “Uprava Attica Grupe, šokirana tragičnim incidentom koji se dogodio u luci Pirej, izjavljuje da surađuje sa svim nadležnim tijelima radi potpunog rasvjetljavanja incidenta.” Ministar pomorstva Miltiadis Varvitsiotis rekao je da će se provesti potpuna istraga o incidentu, izražavajući tugu zbog gubitka života.

Putnici u šoku

Grčki mediji navode da su putnici s broda bili šokirani kada su vidjeli čovjeka kako se utapa te su odmah obavijestili Obalnu stražu da ih obavijesti što se dogodilo. Radnici obalne straže pokušali su ga spasili, no bilo je prekasno.









Jedan očevidac je rekao kako su putnici koji su vidjeli incident vikali članu posade da ga prestane gurati jer je bilo “jasno da će se nešto loše dogoditi.” Tvrdi da ga nisu samo bacili u more, nego se nisu nimalo trudili spasiti ga, dok su ostali putnici pokušavali uvjeriti kapetana da stane, no on ih nije slušao.

“Svi su vikali: ‘Šta to radiš, što to radiš?’ Čovjek je pao u more. Napravili ste glupost, bacili ste ga i hladno ga pogledali i u trenutku kad ga je vrtlog povukao, okrenuli ste se i otišli. Mogli ste mu baciti prsluk za spašavanje, reći zaustavite brod, čovjek je pao, utapa se, spasimo ga.

Ništa, kao da se ništa nije događalo, brod je krenuo, otišao… Nakon nekog vremena isplivao je na površinu, odmah se utopio. More ga je bacalo i nakon nekog vremena izgubili smo ga. Posada je rekla da se sam spustio. Ali to se nije dogodilo”, rekao je očevidac.