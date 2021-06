PORUKA TOMAŠEVIĆU? ‘Pitanje imamo li kao političari pravo u kampanji pozvati se na demokratska pravila, a kasnije ih ne poštujemo’

Autor: Mia Peretić

Jelena Pavičić Vukičević, bivša obnašateljica dužnosti gradonačelnice Zagreba komentirala je konstituirajući sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba.

U oporbi se našla nakon više od 20 godina.

“Imam nešto oporbenog staža, sada sam se toga prisjetila, svaki zastupnik sa sobom nosi neku energiju, mislim da se u prošlom mandatu zastupnici nisu dijelili kao pozicijski i opozicijski, nadam se da će to biti i sada”, rekla je bliska suradnica pokojnog gradonačelnika Milana Bandića.

Osvrnula se i na imenovanje članova Uprave i Nadzornog odbora Holdinga bez natječaja, zbog čega je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo postupak protiv aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

“Mislim da je prvih 100 dana važno ljudima omogućiti da povuku svoje poteze i da ih se previše ne kritizira. Jedino sam zabrinuta za legalnost takvih odluka, Nadzorni odbor broji 11 članova, da bi on mogao biti konstituiran i povlačiti poteze, mora ih biti barem šestero, bojim se, ako dođe do tužbi neće dobro završiti za ZG Holding i nije dobro time početi u mandatu. Do 2009. godine mogli smo tumačiti ovako i onako, ovisi tko je s koje strane čitao zakon, imali su mogućnosti imenovati upravu Holdinga, no nakon toga jasno u zakonu stoji da gradonačelnik ima ovlasti imenovati skupštinu trgovačkog društva. To je na zakonu utemeljeno mišljenje, sukladno tome smo se ponašali jesu li provođeni natječaji ili ne. Drugo je pitanje imamo li kao političari pravo u kampanji pozvati se na demokratska pravila, a kasnije ih ne poštujemo”, rekla je Pavičić Vukičević.

Novinari su je pitali zna li nešto o današnjim uhićenjima u GSKG-u, no kratko je odgovarala da s tim nije upoznata jer nije bila niti članica skupštine trgovačkog društva ZG Holding.