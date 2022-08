‘PORUKA SVIMA KOJI TRAŽE MOJU ODGOVORNOST’: Filipović o mega aferi pljačke plina: Nisam imao saznanja

Autor: Dnevno.hr

Ministar gospodarstva, Davor Filipović, koji je bio član nadzornog odbora INA-e, sazvao je hitan sastanak s upravom INA-e. Sastanak će se održati u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja s početkom u 9 sati.

Od hrvatskih članova uprave zatražio je da sazovu Nadzorni odbor i od uprave traže očitovanje o slučaju velike pljačke INA-e.

“Za one koji su zazivali moju odgovornost, četiri mjeseca sam bio član NO, sporni ugovor potpisan je dva mjeseca prije no što sam bio u Nadzornom odboru, poznato je tko je bio predsjednik NO i Uprave, nisam podržao zapisnik za poslovne planove za 2022. jer nisam sudjelovao u tim odlukama, na današnjem sastanku zatražit ću izvanrednu reviziju plinskog poslovanja Ine za zadnje dvije godine”, rekao je Filipović.

Čuo sam se s hrvatskim članovima Uprave i NO, tražio sam hitno sazivanje sjednice NO koja će se održati u srijedu, oni će tražiti dodatne analize kako je moguće da se ovako nešto dogodilo, rekao je.

“Osobno nisam imao saznanja o pitanju, sporni ugovor je potpisan dva mjeseca prije mog dolaska, netko je tada trebao odobriti taj ugovor”.

Svih petero uhićenih u golemoj pljački Ine ostaje u istražnom zatvoru. U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Šteta za INA-u prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca Dane Škugora je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68.9 milijuna kuna. Na računu njihove tvrtke OMS-Ulaganje ostalo je još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene dobiti.