PORUKA SVIMA KOJI JOŠ ŽIVE U KONTEJNERIMA: ‘Ljudi koji su bili žrtve potresa ne smiju biti žrtve propisa’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski sabor bi u srijedu novim ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine trebao imenovati Ivana Paladinu, na prijedlog Vlade, nakon što je bivši ministar Darko Horvat podnio ostavku zbog sumnji u nezakonitu dodjelu potpora malim poduzetnicima.

Paladina, koji je dobio jednoglasnu podršku vladajuće koalicije, ‘saslušan’ je na zajedničkoj sjednici resornih saborskih odbora za graditeljstvo i za gospodarstvo.

Predstavio je program i viđenje rada, a zastupnici će mu moći postavljati pitanja i on je dužan na njih odgovoriti. O povjerenju novom ministru Sabor će samo glasovati, bez rasprave.

“Nisam mogao odbiti ovaj poziv, poklapa se s mojim radnim iskustvom, imamo realan problem, a ja dolazim iz realnog sektora sa željom i znanjem da realiziram obnovu. To će biti moj fokus u prvom redu. Moj temeljni princip rada je suradnja, pozivam sve dionike na suradnje oko svrhe koja nas spaja, uključivanje mišljenja preduvjet je dobrog vodstva. Svoj posao vidim kao slušanje struke, fokusiranje sve energije kako bih to pretvorio u rezultat koji svi mogu vidjeti. Kao jedan od ključnih procesa vidim značajnije poboljšanje kvalitete informacija. Inzistirat ću na jednostavnosti, ne smiju administrativne prepreke priječiti obnovu domova. Treće, rezultat govori tisuću riječi, to je uvijek bio moj fokus. Temelj mog rada će biti obnova, ljudi koji su bili žrtve potresa ne smiju biti žrtve propisa. Moj drugi zadatak je evaluirati zakonska i procesna rješenje i potaknuti promjene u cilju ubrzanja. Tražit ćemo najbolja rješenja. Što se tiče državna imovina, to je imovina građana. Znam upravljanjem imovinom stvoriti novu vrijednost. Vremena nemamo, a posla imamo”, rekao je na predstavljanju pred saborskim odborima Ivan Paladina.