PORUKA ‘SPOSOBNOM DEČKU TOMICI’! Holjevac opet u elementu: ‘Lakše je preimenovati parkove po partizanima nego pokositi travu’

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Lakše je mijenjati imena ulica i trgova

Tomaševiću je opet pukla cijev” već odavno nije neka vijest. Novost je što ovaj put za puknuće cijevi Tomici nije kriv Bandić, nego HEP. Ono što je po starom jest to da je opet kriv netko drugi. Tamo gdje bi se pokojni Bandić odmah naslikao na mjestu havarije, dao masu obećanja i možda i teatralno vario cijev pred kamerama, ali vjerojatno i riješio problem u nekom razumnom roku, Tomica se uzda u svoj PR i njegovu nevjerojatnu sposobnost prebacivanja odgovornosti: gradonačelniku, dakle, “nije u domeni Grada” to što pola grada nema tople vode i grijanja tjedan dana. A vani su temperature kao da je veljača, a ne svibanj. Kad ga pitate za cijevi, on prešalta priču na to da se negdje gradi neki vrtić. Dakle, Tomaševićevo je tumačenje da obustava tople vode nije u gradskoj domeni i domeni gradskih poduzeća.

“Toplu vodu isporučuje HEP, a mi isporučujemo vodu.”





Ono što je puklo, međutim, nije cijev za toplu vodu, nego gradsku vodu kao takvu, točnije cijev magistralnog cjevovoda gradskog vodovoda, koji jest u Tomaševićevoj nadležnosti. On pak tvrdi da je do puknuća došlo zbog radova koje izvodi HEP. Što je nebitno, čak i da se utvrdi da jest tako. Bitno je da je HEP odmah dojavio o puknuću, a da je Gradu trebalo debelo preko sat vremena da zatvori cjevovod, nakon zahtjeva za hitnom intervencijom. Posljedica je da je ogromna količina vode preplavila postrojenja i dovela do kvarova na više sustava. Na definitivno utvrđivanje činjenica od MUP-a ćemo neko vrijeme čekati. U međuvremenu, dok po gradu i dalje padaju fasade, a smeće se gomila, gradonačelnik je potpalio trnjanske kresove, u društvu veselih antifašista s majicama na kojima je pisalo “Milosti ne tražim niti bih vam je dao” (u istinitost drugog dijela te rečenice ne sumnjam!) i odredio koje ulice treba preimenovati. A na mjestu havarije će se valjda pojaviti kad uspije nagovoriti zaposlenike Holdinga da raskrče sigetsku prašumu u onom što mediji, čak i oni skloni Tomici, već zovu “nepokošeni grad”. Osim ako se ne odluči slikati ondje kao Tarzan, u stilu Jandrokovića, uz Kekinku kao Jane. Njezin Mile bi mogao biti Čita.

Očito, lakše je preimenovati parkove po partizanima nego pokositi travu. Nju možda popasu ovce. One iste koje su za njih glasale. A za one koji i dalje vjeruju da je Tomica zapravo sposoban dečko, ali ga sabotiraju, jedan zabavni podatak: za Bandića, u gradu se za krpanje gradskih prometnica, koje naočigled propadaju i sve više podsjećaju na stanje iz osamdesetih, godišnje trošilo 200 tona asfalta. Lani su potrošene – 64 tone.

Nije bitna ugroza, bitna je ljepota krajolika

Da je dio Zagreba pod vodom (ili bez vode, ako ne hladne, onda barem tople), već smo se naviknuli. No i ostatak Hrvatske je dobrim dijelom pod vodom. Na kiše, doduše, ne možemo utjecati. Ali zato neke stvari stvarno spadaju u rubriku “vjerovali ili ne”. Jedna od njih je nasip koji bi Kostajnicu branio od poplava, a koji je trebao biti sagrađen još davno. Prije deset godina. Ali su ga blokirali – konzervatori! Jer bi nasip – nagrdio pogled prema Uni?!

Siguran sam da su građani Kostajnice jako sretni što s krovova svojih poplavljenih kuća ili iz čamaca kojima se voze gradskim ulicama sada imaju potpuno neometan pogled na Unu. To stvarno ne bi bilo humano, sagraditi nasip koji bi taj divni pogled zaklanjao. Tako da je pronađeno genijalno rješenje s konzervatorima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je da će Hrvatska Kostajnica dobiti prvi “moderni montažni sustav obrane od poplave u Hrvatskoj”, nakon što je objasnio da je taj projekt bio desetak godina u zastoju, a tek je prije pet godina odblokiran.

Kako se nikako nije smio “nagrditi pogled prema Uni”, projektiran je nasip s montažno-demontažnim elementima. Pogled na rijeku neće biti zaklonjen, a u trenucima ugroza od velikih vodostaja postavljat će se te montažno-demontažne barijere. Što ako ne bude raspoložive operative, kao što je ni sada nema, ako nešto pođe po zlu? Ako voda naiđe prenaglo pa ne bude vremena? Ništa zato, i dalje ćete moći uživati u pogledu umjesto da gledate u neki glupi i ružni betonski nasip.

Ne, ozbiljno, konzervatori su u Hrvatskoj često veći problem i od političara. Oni koji imaju stan ili kuću u nekoj “povijesno zaštićenoj cjelini” poput Donjeg grada, Baške, Dubrovnika, znaju o čemu se radi. Ako trebate postaviti novi prozor ili škure, naganjat ćete se s njima cijelu vječnost. Ali će vjerojatno vaš prvi susjed u međuvremenu sagraditi “cimerfraj” betonjaru na pet katova, koja se uklapa u okoliš kao Slađa iz Malnarove “Noćne more” u englesku kraljevsku obitelj, a za koju je nekim čudom dobio sve dozvole, u tri dana. Da ne govorim da su problemi Zagreba s potresom dobrim dijelom rezultat toga što u Donjem gradu desetljećima nitko od vlasnika ne može dobiti dozvolu za bilo kakve radove na tamošnjim, sad dobrim dijelom neuseljivim, kućama. Shvaćaju li oni svoj posao malo previše revno ili samo pokušavaju maltretiranjem građana opravdati svoje plaće, da se čini da nešto i rade?









