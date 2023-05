PORUKA HRVATA IZ BEOGRADA NAKON KOSTE! U Srbiji to gledate bez problema u tri popodne: ‘Slično je i u Zagrebu, samo što je u Beogradu grunulo’

Autor: Daniel Radman

Beograđani su opet na ulicama. U ovo vrijeme vladavine Aleksandra Vučića dođe to već kao neka tradicija. Uostalom, samo tijekom 2018. i 2019. Srbi su više od godinu dana izlazili svake subote na prosvjede, preklani su “ekološki aktivisti” blokirali prometnice zbog eksploatacije litija, pa ni ovaj posljednji val Vučićevom režimu vjerojatno neće (toliko) teško pasti…

Kakav je danas “puls” Beograda mi smo provjerili kod našeg zemljaka koji proteklih pet godina živi i radi u srpskoj prijestolici. I on sam nam je priznao kako je već naviknut na povišene tenzije, no da se osjeća ugodno u novonastalim okolnostima – ne osjeća se.

“Ovo što vidimo, dižu se ljudi… To je ta neka građanska klasa, taj srednji sloj koji se izgubio. Rekao bih, pošteni građani koji samo žele mir, dakle, poštenje za sebe i budućnost svoje djece”, iznosi nam svoje prve dojmove.





“Tresla se brda, rodio se miš”

Inače, čovjek je porijeklom iz Dalmacije, ali ga je posao odveo prvo u Zagreb, a od 2018. u Beograd.

“Posljednjih godina svašta nešto se izdogađalo, ali kao i kod nas – sve to završi po onoj “tresla se brda rodio se miš”. Sistem koji ovdje vlada dosta je učvršćen i jako je teško pokrenuti ozbiljnije promjene, bez obzira što su desetine tisuća ljudi na ulicama”, kaže nam svoje mišljenje. “Ovdje imate neko većinsko stanovništvo koje je informatički nepismeno, to su ljudi koji daju glasove za vladajuću stranku. Isto tako velik je broj penzionera koji uživaju u gledanju TV-a i programa koji su bili okidač za ovo što se događa sada.”

Dakako, pod ovo “program” misli na reality-teror kojemu je najjači eksponat notorna “Zadruga”.

“Ne znam što bih rekao. To je spoj pornografije, najveće vulgarnosti… Ono što bi po meni – ako već postoji – trebalo biti emitirano iza ponoći, u Srbiji bez problema gledate u tri popodne. I to takve scene, primjerice, da muškarac žestoko vodi ljubav s djevojkom dok njezin otac to gleda na televizoru i komentira. Pa još na sve to kaže ‘ha, vidite kako izgleda moja kćerka, tko je ne bi ševio’!? Da ne ulazim sad u detalje, takve stvari postaju normalne.”

Slično je tu, samo što je u Beogradu ‘grunulo’

Ipak, neke paralele naš sugovornik povlači i sa Zagrebom.

“Ljudi koji su imali mogućnost otišli su van zemlje, krenuli za boljim poslovima. Mi smo doživjeli odljev inteligencije jer inteligencija ne može funkcionirati unutar koruptivnog sustava. Koruptivni sustav ne voli ljude koji su pametni, oni su njima direktna prijetnja. Slično je i tu, samo što je u Beogradu ‘grunulo’. Dogodio se spoj loših stvari koji se ne događaju od jučer, već godinama. Najgore je to što nema nikakve kontrole, građani se svjesno truju s nekim informacijama, ne razmišljajući koji efekt to može postići.”









Po gradu, kaže, više je policije nego prije, no smatra da je upitno hoće li to postići željeni rezultat.

“Nadam se da će stvari krenuti na bolje, ali te mjere poput policijskih vozila ispred škola, to vam je po onoj “kasno Marko na Kosovo stiže”. Da, sad vlada osjećaj neizvjesnosti, no grozno bi bilo govoriti da očekujemo nove slučajeve. Osobno, mislim da bi se tako poticalo potencijalne prijestupnike da tako nešto i naprave.

Imam osjećaj da se država pogubila. Narod je izašao, velik broj ljudi koji su revoltirani jer ne žele živjeti u takvom društvu, koji žele da im djeca budu normalna, obrazovana, a nažalost mediji guraju sve suprotno, neku nestvarnu sliku. Kad razgovarate s s mladim ljudima i pitate ih što će biti u budućnosti, većina njih će reći ‘mi ćemo biti reality-zvijezde’, otići ćemo u ‘Zadrugu’ i zaraditi i onda ćemo super živjeti. Ili imaju neke slične ideje. Vi imate situaciju da na televiziji gostuju prostitutke koje nonšalantno govore kako im je super, kako se ševe, kako dobro zarađuju od toga i kako je to sve smisao života. Kad djeca gledaju tako nešto neprestano, oni vide tu prostitutku koja je ‘brendirana’, vide statusne simbole, da ona putuje po cijelom svijetu, da nju mediji uzdižu, onda i imaju iskrivljenu percepciju. Pa ni kriminalci se na televiziji ne nazivaju kriminalcima, to su ‘opasni dečki’… Zamislite kad to vidi neki klinac, pa i on želi biti ‘bad boy’, drukčiji od drugih, to je to… Kriminalci i prostitutke postali su slavni. Zato nisu kriva djeca, nego sustav”, zaključuje.