PORUKA GRMOJI! ‘ISPUNI OBEĆANJE I OSTAVI SE POLITIKE’: Klađenje pred kamerama Mostovca vodi u neugodnu situciju: ‘I prije je prijetio, kao da je to neki krimen’

Autor: Dnevno.hr

Dovoljno je da se s druge strane stola s Nikolom Grmojom nađe neki HDZ-ovac i show je zagarantiran. Bilo je tako i ove nedjelje kad mu se na suprotnoj strani u studiju N1 televizije našao Mario Kapulica. Mostovac se u jednom trenutku dotakao famoznog “kluba u Slovenskoj” koji se veže za bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića, odnosno njegovu Udrugu Slavonska ravnica.

“Tako i Kapulica ima mišljenje u nekim prostorijama, možda i u Slovenskoj 9, gdje je odlazio. Kao i Milanović. Ja, ni bilo tko iz Mosta, nije išao u Slovensku. Vi ste išli i Milanović i Pupovac…”, ispalio je Mostovac, na što mu je Kapulica brzo reterirao.

“Kada čovjek govori i laže o ovakvim stvarima, teško mu se može vjerovati i u drugima. Grmoja zna da je ovo apsolutna neistina”, odvratio je HDZ-ovac, da bi na koncu pronašli kompromisno rješenje. Poligraf.

Kapulica nije došao jer ga nitko nije zvao

Obojica su, naime, pristala na poligrafsko testiranje uz veliki dogovor: “Ako ja padnem – ja odlazim iz politike, ako vi padnete – vi odlazite”, iznio je Grmoja ponudu koju je Kapulica objeručke prihvatio. Ne čudi to jer – kako nam je potvrđeno iz više izvora – Mario Kapulica nikada nije bio u prostoru u Slovenskoj.

“Ne zato što ne nije htio biti tamo nego zato što ga nikada tamo nije nitko zvao i nije bio član Udruge”, kaže nam jedan od ljudi koji su u Slovenskoj bili “domaći”.

“Grmoja je i prije prijetio da ima spis ljudi koji su dolazili u Slovensku kao da je to krimen, a nije krimen da netko dolazi u Udrugu lađara Neretve”, dodaje naš sugovornik. “Ovaj prostor je medijski histeriziran u ničim dokazanoj ‘aferi’ Janaf pa je Grmoja, valjda, htio poniziti Kapulicu da je bio u tome prostoru. Kažem, to ne bi nikakav krimen, ali Kapulica stvarno nikada nije bio u našoj Udruzi jer nije bio ni član niti je bio pozvan kao prijatelj. A već kad je Grmoja dao obećanje da će se povući uz politike bio bi red da to obećanje i održi”, poručuje naš izvor iz Slavonske.