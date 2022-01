PORUČILI PLENKOVIĆU DA MU SE TRESE STOLICA? ‘Imate dosta visibaba, u HDZ-u je problem. Pratite Jandrokovića…’

Autor: Dnevno.hr

Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić komentirala je prije današnje sjednice Sabora je li ona jedna od ‘demonterki države’, referirajući se na izjavu premijera Andreja Plenkovića o akterima koji ‘demontiraju Hrvatsku’.

“Primjećuje se da je premijer nervozan, možda sluti da mu je kraj blizu, možda unutar stranke HDZ čeka da makne glavu koja je na prijestolju. Ta nervoza poprima prehrambene metafore, on govori o salami, možda je do nove prehrane koju je uveo, možda je naš premijer gladan, možda bismo mu trebali kupiti 10 deka parizera. Svi koji demontiraju HDZ rade na spašavanju hrvatske države. Mi ćemo mu rado pomoći ako je gladan”, rekla je za N1.

Tijekom aktualnog sata u Saboru još su neki zastupnici oporbe premijeru Plenkoviću skrenuli pozornost da mu se možda ‘trese stolica’.

SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović Vladu i premijera kritizirala je zbog nedjelovanja s obzirom na rast cijena energenata.

“Plin ne raste jer je reguliran do 1.4. Gdje je pojeftinjenje plina izgradnjom LNG-a? Što mislite da će građani jesti struju i plin? Oni bez obzira na to plaćat će porast cijena osnovnih namirnica. Vama nije bitno jer za to vi imate. Kažete da smo jednako pogođeni kao zemlje EU? Zar se nismo upisali kao važan igrač? Čijom zdravom pameti se vi igrate? Dionice vam padaju, kako u stranci tako u Saboru, čini se da usporedba sa Sanaderom nije baš takva utopija”, rekla je u Saboru.

Nakon ‘salama opomene’, koju je tijekom rasprave zaradila Selak Raspudić, Mostovac Miro Bulj premijeru je rekao znakovitu rečenicu.

“Nije vama Most problem, imate dosta visibaba, u HDZ-u vam je problem, pratite Jandrokovića, vidjet ćete kada vam se bude bližio kraj”, rekao je Bulj te i on upozorio premijera kako vjeruje da mu se ‘trese stolica’.