PORFIRIJEV DOLAZAK U VUKOVAR SLUČAJNOST? Ćipe preneražen napao Plenkovića: Reći ću vam tko su ovi koji su posvećivali puške’

Stipo Mlinarić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu dolaska Porfirija Perića u Vukovar na dan obljetnice pogibije general-bojnika Blage Zadre.

”Pred vama stoji čovjek koji je bio u Vukovaru kad je poginuo Blago Zadro. Dva dana su u Vukovaru upisana, neću reći zlatnim slovima, već nažalost crnim slovima. To je 18. studeni i 16. listopad, a to je za dva dana, kada je obljetnica pogibije Blage Zadre. Turbo vod, čiji sam bio pripadnik, bio je tamo kad je Blago Zadro poginuo. Mi smo ga izvukli mrtvoga. Tada gine pripadnik Turbo voda Zvonko Mlinarić – gine da bi ga izvukli mrtvog”, uvodno je ispričao Mlinarić.

Upozorio je kako baš 16. listopada ove godine Porfirije dolazi u Vukovar sa 11 vladika i kako je to čista provokacija. Dodao je i da je među vladikama i Ćulibrk, bivši specijalac koji je bio u Vukovaru, te da pričamo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, istoj onoj koja je prije dva mjeseca odlikovala Vojislava Šešelja, koji je sa svojim paravojnim četničkim formacijama zajedno s JNA sudjelovao u napadu na Vukovar.





‘Zašto se rade podjele u Vukovaru?!’

”Recite mi je li to slučajno? Kome to treba u gradu, koji je toliku žrtvu podnio? Na današnji dan u Sotinu, jednom malom prigradskom naselju Vukovara, ubijeno je 68 ljudi. Jučer je u Marincima bila obljetnica proboja prema Vukovaru, u kojem su izginuli pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko. Kome to treba na 16. listopada, za dva dana, znajući da je komemoracija za Blagu Zadru? Ustvari, ja znam i dečki koji su se borili znaju, ali Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ekipa iz HDZ-a ne znaju jer nisu bili tamo, nisu gledali ni na koga, nisu riskirali svoj život”, naglasio je.

Mlinarić je upitao kome treba da se rade podjele u Vukovaru, kad se stanje smirilo, a prema zadnjem popisu stanovništva vidjelo se da ih nema: ”Mi Vukovarci smo to znali i prije, da ih nema 34 posto i da nemaju pravo na ćirilicu. Nažalost, u Vukovaru se prolijevala krv ’91. godine, a 2.717 ljudi je ubijeno. Ali prolijevala se krv zbog politike, i HDZ-a i SDP-a, i poslije Vukovara, jer su nam htjeli nametnuti ćirilicu”.

Bespotrebne tenzije

”Darko Pajičić, moj prijatelj iz logora, je poginuo zbog toga. Kome treba danas da ponovno to radi? Za ovo što će biti u nedjelju je kriv Andrej Plenković. On je jedini mogao preko MUP-a i Božinovića odgoditi to njihovo događanje i prebaciti ga za tjedan dana. S punim opravdanjem policija uvijek radi sigurnosni rizik. Imate dva potpuno suprotna događanja – imamo obljetnicu pogibije Blage Zadre na koju dolazi puno ljudi, i iz Hercegovine, odakle je on rodom, i iz svih dijelova Hrvatske, i imate 11 vladika s Porfirijem, koji je pjevao četničke pjesme, i koji su slavili kad je Vukovar pao i kada je Blago Zadro poginuo”, istaknuo je Mlinarić.

Upozorio je kako će u istome gradu, na kilometar udaljenosti, biti ta dva događaja i kako je policija trebala jedan događaj prebaciti za tjedan dana poslije pa nikakvih problema ne bi bilo. Ovako se stvaraju bespotrebne tenzije, poručio je Mlinarić, a jedini koji je to trebao i morao spriječiti je Andrej Plenković. Mlinarić je dodao kako misli da je Plenković bliži tome da dođe Porfiriju na otvaranje Srpskog doma u Vukovaru i posvećenje njihove crkve, nego da dođe na obljetnicu pogibije Blage Zadre, budući da ga nikada u ovih 20 i nešto godina nije vidio na toj obljetnici.

”A da vam dam usporedbu tko je general Blago Zadro, a tko su ovi koji su posvećivali puške i slali dobrovoljce u Vukovar, reći ću da smo cijelo vrijeme rata mi držali sve tri crkve koje su bile prije rata u Vukovaru, a to su dvije katoličke crkve, Crkva svetog Filipa i Jakova te Gospa Fatimska, i pravoslavna crkva u centru grada. Nije nam palo na pamet, niti Blagi Zadri, niti Alfredu Hillu, niti bilo kojim drugim zapovjednicima i branitaljima, da ispali metak prema pravoslavnoj crkvi, a kamoli da ju je zapalio”, ispričao je Mlinarić.

‘Plenković je bliži Porfiriju koji je pjevao četničke pjesme’

Podsjetio je da su četnici i JNA porušili dvije katoličke crkve, a kad su okupirali Vukovar, minirali su ih i devastirali. Istaknuo je da se tu vidi razlika između njih i nas i da se tu vidi razlika između Blage Zadre i Porfirija. Ali, poručio je, Andrej Plenković je bliži Porfiriju jer je s njim lomio kruh u Zagrebu i pravio se da ne zna da je pjevao četničke pjesme po Australiji i da je devedesetih godina huškanje dolazilo zapravo od Srpske pravoslavne crkve, kao što smo danas svjedoci da Ruska pravoslavna crkva radi istu stvar i govori njihovim dobrovoljcima da idu direktno u raj ako poginu, što je, ističe Mlinarić, nedopustivo.









”Sjećam se našeg blagopokojnog kardinala Kuharića. Ja, koji sam prošao cijeli krvavi rat u Vukovaru i logore, dolazim u Zagreb i čujem propovijed kardinala Kuharića, koji kaže: ‘Ako su vama ubili brata, vi nemojte ubiti njihovog. Ako su vama zapalili kuću, nemojte je vi njima zapaliti’. To je biskup, to je svećenik, i to je razlika između naših biskupa i Porfirija, koji pjeva četničke pjesme. Dao sam primjer crkava. Nikome nije palo na pamet da je zapali, a pogledajte što su napravili s naše dvije crkve koje su, kad je okupiran Vukovar, ostale pod njihovom kontrolom i pod kontrolom Stanimirovića, ‘velikog’ gradonačelnika i koalicijskog partnera Andreja Plenkovića”, zaključno je poručio Mlinarić.