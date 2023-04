PORED UKRAJINE, NOVI UŽAS! Razbuktao se krvavi sukob, krenuli i zračni udari: Velik je broj poginulih

Godinama se u zemljama Afrike nižu ratovi koje zapadna civilizacija prati jedva da razumije, nižu se državni udari, padaju ratni vođe i tako iz godine u godinu…

Zapad šalje milijarde i milijarde za prehranu tamošnjeg stanovništva i pokušava se boriti protiv gladovanja djece, no pomaka i dalje nema.

Najnovija previranja stižu iz zapravo prema ratnim strahotama dobro znanoj zemlji.

Tako je najmanje je 97 civila poginulo, a 365 je ranjeno u Sudanu objavila je liječnička organizacija rano u ponedjeljak, trećeg dana otkako je izbio sukob između regularne vojske i paravojnih snaga.

Zapovjednik sudanske vojske general Abdel Fatah al-Burhan, koji je nešto kao predsjednik zemlje jer je na čelu sudanskog prijelaznog Suverenog vijeća, od subote se sukobljava s paravojnim Snagama za brzu podršku (RSF) koje vodi general Mohamed Hamdan Dagalo, poznat i kao Hemedti, zamjenik Suverenog vijeća, objašnjava to hrvatska novinska agencija.

RSF je u subotu tvrdio da je zauzeo predsjedničku palaču, rezidenciju zapovjednika vojske, državnu televizijsku postaju i zračne luke u Kartumu, sjevernom gradu Meroveu, El Fašeru i državi Zapadni Darfur. Vojska je te tvrdnje odbacila.

Reports that the Sudanese army fighter aircraft have entered Khartoum airspace, which may spell air-strikes on densely populated civilian neighbourhoods that house Rapid Support Forces (RSF) militia bases in Khartoum, Bahri and Omdorman.

Riječ je o prvom sukobu koji je izbio otkako su vojska i RSF zajedno srušili s vlasti dugogodišnjeg autokrata Omara Al Bašira 2019., a neprijateljstvo je eskaliralo nakon duljih napetosti oko integracije RSF-a u vojsku.

Neslaganje vojske i RSF-a odgodilo je potpisivanje međunarodno podržanog sporazuma s političkim strankama o prijelazu na demokraciju.

Sudanski savez liječnika objavio je da je najmanje 97 civila poginulo, a 365 je ranjeno.

Liječnička organizacija evidentirala je 56 poginulih civila, “desetke” poginulih boraca i više od 600 ranjenika.

Brojni vojnici su ubijeni u sukobu, objavila je organizacija ne navodeći brojku jer nema dovoljno informacija iz bolnica.

Burhan i Hemedti dogovorili su trosatni prekid vatre u nedjelju poslije podne kako bi omogućili humanitarne evakuacije prema prijedlogu Ujedinjenih naroda, objavila je UN-ova misija no sporazum je ubrzo bio prekršen.

Stanovnici su potvrdili da se s dolaskom noći nastavila topnička vatra i nadlijetanje ratnih zrakoplova u okrugu Kafuri u Bahri gdje RSF ima svoju bazu.

Očevici su rekli za Reuters da je vojska obnovila zračne udare na baze u Omdurmanu, sestrinskom gradu Kartuma koji se nalazi s druge strane Nila, kao i na okruge Kafuri, Šarg El-Nil koji leži uz Bahri.

Međunarodne sile – Sjedinjene Države, Rusija, Egipat, Saudijska Arabija, Ujedinjeni narodi, Europska unija i Afrička unija – sve su pozvale na trenutni prekid neprijateljstava.

Duži sukob između RSF-a i vojske mogao bi prouzročiti širi sukob u zemlji već pogođenoj ekonomskom katastrofom i rasplamsavanjem plemenskog nasilja.

Napori susjednih zemlja i regionalnih organizacija da okončaju nasilje pojačani se u nedjelju.

Fighting between the Sudanese Army and a powerful paramilitary group broke out on Saturday in Khartoum, the capital of Sudan, after months of rising tensions. Video footage shows smoke billowing from the Khartoum airport and people taking cover inside. https://t.co/06VSDzP684 pic.twitter.com/3o5AgQSbby

Egipat se ponudio kao posrednik, a afrički blok planira poslati predsjednike Kenije, Južnog Sudana i Džibutija u Sudan u pokušaju da pomire zaraćene skupine, objavio je ured kenijskog predsjednika Williama Ruta na Twitteru.

UN-ov Svjetski program za hranu (WFP) obustavio je pomoć Sudanu nakon što su tri njegova djelatnika ubijena u borbama u Darfuru. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je da se odgovorni “što prije privedu pravdi”,

Saudijski šef diplomacije Faisal bin Farhan bin Al-Saud u odvojenim telefonskim razgovorima s Burhanom i Hemedtijem pozvao je na završetak vatre, prenijeli su saudijski državni mediji u nedjelju.

U govoru na sastanku Arapske Iige koji je održan izvanredno zbog krize u Sudanu, predstavnik te zemlje rekao je u nedjelju da bi Sudancima trebalo dopustiti da sami riješe sukob bez upletanja drugih država.

Inače, prema dostupnim informacijama, ovo je već šesti vojni udar u toj nesretnoj državi i ne nazire se početak mira i demokracije.

Reports that the army has advised that civilians evacuate but provisions are unknown.

Civilians are too scared to leave their homes due to the frequent exchange of gunfire outside.

People are staying on the ground floor and, if possible, under their beds for shelter.

— Sudan In The News 🇸🇩 (@SudanInTheNews) April 16, 2023