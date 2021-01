POPULARNIJI JE OD PREMIJERA, A GOTOVO JE NEČUJAN! Petrov u pozadini gradi Most! Stručnjak: ‘Postoji nešto što se zove strateška neaktivnost’

Prema posljednjem istraživanju Crobaromet Nove TV od 26. siječnja Božo Petrov je popularniji i od samog premijera Andreja Plenkovića, odmah iza trenutno najomiljenijeg političara, predsjednika Zorana Milanovića.

Možda i ne bi bilo teško preteći premijera u tome pogledu budući s obzirom na to da su Hrvatske zadesile prirodne katastrofe, epidemija i šeta u svakom mogućem pogledu, ali Božo Petrov danas je duboko iza prvih redova Mosta i zato je naizgled neobično da u najnovijem istraživanju iskače kao drugi najpopularniji i to pored svojih kolega iz Mosta, koji su vrlo aktivni i vidljivi u Saboru i javnom prostoru općenito: Miro Bulj, Nikola Grmoja, a po novom i bračni par Raspudić, koji su pred kamerom već kao kod kuće.

O tome je li riječ o strategiji stranke, osobnom stilu Bože Petrova ili nečemu drugome, za Dnevno su govorili politički konzultant i stručnjak za komunikacije Mate Mijić te Mostov zastupnik u Saboru Nikola Grmoja.

Iako nije pred kamerama, sposobnosti Bože Petrova Most je dobro upregnuo, tvrdi Grmoja.

“Božo Petrov se bavi strankom, obilazi članstvo i teren. Kada je riječ o aktivnosti u javnosti, on svoje nastupe dozira. Jučer je imao gostovanje na N1. U ponedjeljak na HRTU-u u Oporbenom zarezu. Možda nije aktivan kao Miro Bulj, ja ili ostali zastupnici, ali očito ima potporu građana”, govori nam Nikola Grmoja i naglašava kako je Petrov zapravo drugi najpopularniji političar u Hrvatskoj iako je na fotografiju stavljen iza premijera Plenkovića (obojica imaju 44 posto podrške, pritom Petrov ima manje negativnih glasova).









Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Petrova građani čini se nisu zaboravili. Petrov je svojedobno zajedno s Mostom bio politička senzacija, odlučivali su u Vladi, treća opcija. Upravo je Božo Petrov bio zaštitno lice tadašnjeg Mosta. Na to nas podsjeća i Mate Mijić koji smatra kako je Most nakon svega kod dosta birača ostao pozitivna priča hrvatske politike.

“Božo Petrov široj je javnosti itekako poznat tako da nema potrebe svaki dan biti pred kamerama da bi ljudi znali tko je on. Kod dijela ljudi sigurno je zadržao relevantnost iako već neko vrijeme sjedi u političkoj hladovini. Unatoč lutanjima, Most je kod dosta birača ostao upamćen kao pozitivna priča u hrvatskoj politici i to se izravno vezuje uz osobu Bože Petrova”, kaže Mijić.

Na pitanje postoji li u političkom PR-u strategija prema kojoj se političar u javnosti ne pojavljuje često kako ne bi napravio kakvu grešku ili izgovorio nešto krivo i pritom sačuvao svoj ugled kroz manji broj dobro pripremljenih intervjua, Mijić odgovara potvrdno, ali smatra kako ovdje nije riječ o tome. “Most promovira svoja nova lica“, govori nam Mijić.









“Ne mislim da je strah od pogreške razlog zašto Božu Petrova manje vidimo u medijima. Prije bih rekao da se Most strateški opredijelio za promoviranje svojih novih lica – bračnog para Raspudić, Marina Miletića i Zvonimira Troskota. Vjerojatno su procijenili da su se stari stranački prvaci malo potrošili i da im svježa krv u prvom planu dobro dođe. U PR-u postoji nešto što se zove strateška neaktivnost i primjenjuje se u raznim situacijama, ali u ovom konkretnom slučaju mislim da se radi o tome da Božo Petrov spaja ugodno s korisnim – maknuo se od svjetala pozornice koje ionako osobno ne preferira, a drugima koji donose neke nove glasove time je otvorio više prostora”, zaključuje Mijić.

Nikola Grmoja na to pitanje ima nešto drugačiju perspektivu. Poručuje kako se ovdje ne radi ni o kakvoj strategiji stranke.

“Nismo mi to kao stranka promišljali, to je izbor gospodina Petrova. On tako želi politički djelovati, a mi ostali u tome nismo imali riječ. On smatra da je puno kvalitetnije raditi s ljudima na terenu i po potrebi davati intervjue. Izgleda da se taj njegov izbor pokazao uspješnim”.

Mijić s druge strane smatra kako je ova kriza učinila to da se uz ime dužnosnika trenutno veže sve ono loše što moraju komunicirati, a Petrov je tu u prednosti jer se izlaže kada poželi i to pod svojim uvjetima.









“Hrvatska trenutno živi u jednom jako turbulentnom, kriznom trenutku. Pandemija koronavirusa, recesija, potresi, puno ljudi bez posla ili krova nad glavom… Svakodnevno dužnosnici na svim razinama moraju komunicirati loše vijesti, a time se i njihov lik vezuje sve više uz ono loše. Božo Petrov trenutno je u poziciji da komunicira samo kad to želi i može birati temu i sadržaj s kojima će istupati u javnosti. To je odlična pozicija i, bude li Most pametno radio, može ih ponovno dovesti u poziciju da budu odlučujući faktor”, govori Mijić prognozirajući potencijalno dobru perspektivu ove stranke.