Popularni pjevač zbog migranata ulazi u politiku: ‘Uništavaju vikendice, pljačkaju, spaljuju kuće, a meni stražari čuvaju imanje’

Autor: Dnevno

“Želim pomoći Bišćankama i Bišćanima da se ulice našeg grada ponovo vrate građanima Bihaća, da im se vrati sloboda šetnji, sloboda konzumiranja ljepota rijeke Une, sloboda svega onoga što je naš grad nekad bio”, rekao je bivši pjevač Bijelog dugmeta i Divljih jagoda. Unatoč upornom “guranju pod tepih” problema oko ilegalnih migranata, sve više popularnih građana susjedne BiH upiru u taj problem.

Dok se tamošnji političari neprestano prepiru oko ustaša i partizana, kriminala oko uvoza respiratora, kantonalnih previranja i enklava, dotle se svakodnevno povećava broj ilegalnih migranata čiji broj u prosjeku raste na tjedan za oko 500 ljudi.

Među celebrity-likovima koji su zadnjih dana digli svoj glas protiv nedefiniranog državnog odnosa prema ilegalnim migrantima je i pjevač Alen Islamović, nekadašnji član grupa “Divlje jagode” i “Bijelo dugme”.

Avaz javlja da je Alen najavio kako zbog ilegalnih migranata ulazi u politiku. Kao rođeni Bišćanin Islamović tvrdi kako su migranti upropastili njegov grad.

Vratiti Bihać građanima

“Želim pomoći Bišćankama i Bišćanima da se ulice našeg grada ponovo vrate građanima Bihaća, da im se vrati sloboda šetnji, sloboda konzumiranja ljepota rijeke Une, sloboda svega onoga što je naš grad nekad bio. Putujem svijetom, ali često sam u Bihaću. Imam svoje poljoprivredno dobro i svoja imanja i ja moram imati stražare da sve to čuvaju! I objekte i kuće-od migranta. To je sve prevršilo svaku mjeru”, ogorčeno govori Islamović.

Pri tome naglašava kako nitko ništa nije učinio niti pomogao da se riješi ovaj dugoročni veliki problem.

“Čak ni lokalna vlast, koja se drži svoje fotelje, u gradu Bihaću ništa nije uradila po tom pitanju. To je sramotno od rukovodstva i Vlade Federacije BiH i države BiH da se s konkretnim potezima ne dođe u Bihać i ne razgovara ozbiljnije. Katastrofa se dešava već četiri godine. Ja sam čovjek koji će u svakom trenutku skretati pažnju na problem migranta, nema koga neću napadati samo da zaštitim svoj grad”, ojađeno je rekao Alen Islamović.

Novo izgrađen migrantski kamp Lipa kod Bihaća po njegovom mišljenju “ne liči ni na što”!

“Obišao sam ga, to je jad i bijeda. Grad se financijski cijedi kao naranča, uništavaju se i grad i kanton. Čiji je to cilj? Građani su se počeli naoružavati da čuvaju svoja dobra. Ružno je to reći, ali tamo se uništavaju vikendice, vrše pljačke, spaljuju kuće, krade se sve što se ukrasti može… Zadnji euro koji dođe iz dijaspore, koji ljudu ulože u svoje poslove, u turizam, sad je to ovdje na dnu dna. To je tužno, jadno i bijedno. Vrijeme je da neko progovori. Ja ću biti ministar vanjskih poslova svog grada Bihaća, koji će žestoko galamiti”, rekao je novinarima Alen Islamović.

Zbog enormnog priljeva ilegalnih migranata zadnjih dana vlasti u Bihaću najavljuju otvaranje još 4-5 kampova blizu hrvatsko-BH granice. Unaprijed najavljuju da će tamo uvjeti smještaja biti jednako loši kao i na ugašenom kampu Vučjak. Za bolje uvjete i kampove Unsko-sanski kanton nema novca, prenosi Novi list.