POPULARNI MINISTAR POD SUMNJOM U vrijeme malverzacija kao šef Nadzornog odbora HPB-a dobio je povlašteni kredit

Autor: Iva Međugorac

Kičma Plenkovićeve nove Vlade – tako izvori bliski premijeru opisuju ministra financija Zdravka Marića. Opis je to koji ne iznenađuje sve one koji proteklih godina prate rad mladog ministra. Kroz njegove su prste prošli brojni problemi s kojima se prethodna Vlada u financijskom smislu morala susretati, od Agrokora, do Uljanika, problema u zdravstvu, školstvu. Sve su to nedaće u sklopu kojih Marić u isti mah mora zadovoljiti apetite nezadovoljnika, a s druge pak strane čuvati stabilnost državnog proračuna, što u Hrvatskoj nije nimalo lako. Posebno spretnim Marić se pokazao u vrijeme korona krize kada su njegovom intervencijom i vladinim minimalcem uspjeli očuvati radna mjesta.

Neugodna mreža

No, prvi val korone je za nama, a pred nama je pak neizvjesna jesen premrežena novim valom korone koji će se nedvojbeno preliti na sve pore društva, pa shodno tome i na sve pore gospodarstva od turizma, do poljoprivrede, zdravstva koje grca u problemima. Znajući što ga očekuje, Plenković nakon pobjede na srpanjskim izborima ni sekunde nije dvojio oko toga da Marića zadrži u njegovoj staroj fotelji ministra financija budući da je ionako nosio titulu najsposobnijeg premijerova suradnika.

Taj sposoban premijerov suradnik ovih dana glavu razbija metodama preko kojih bi osigurao stabilnost proračuna, dok se s druge strane oko njega splela jedna podosta neugodna mreža. Zagrebačka policija nedavno je kazneno prijavila četiri bivša člana Hrvatske poštanske banke, nekadašnjeg predsjednika Uprave Čedu Maletića i njegove kolegice iz Uprave Dubravku Kolarić, Tanju Šimunović te Boženu Mostarčić koje se sumnjiči da su neosnovanom isplatom bonusa banku oštetile za 11,5 milijuna kuna u periodu od siječnja 2010. do kolovoza 2014. U tom su periodu suprotno odluci Vlade internim aktima banke sebi isplaćivali bonuse koji nisu vidljivi u godišnjem financijskom izvješću. Bonusi su prema policiji isplaćeni temeljem financijskih rezultata poslovanja za koje su osumnjičenici znali da nisu vjerodostojni. Utvrđeno je to provedenim nadzorima u sklopu kojih su pronađene značajne nepravilnosti u prikazivanju godišnjih financijskih rezultata. Tim su manevrima osumnjičeni protupravno stekli imovinsku korist od 4,5 milijuna kuna, a banku oštetili za 11,5 milijuna kuna na ime plaćenih poreza i doprinosa. Osumnjičena četvorka zanemarila je pritom odluku Vlade o zabrani isplate bonusa članovima uprava trgovačkih društava u pretežitom državnom vlasništvu koja je na snazi bila od srpnja 2009. do travnja 2012.

Neizvjesna jesen

Ovi neugodni podaci koji su proizašli s Odjela za gospodarski kriminalitet zagrebačke policije, u nezavidan položaj dovode Marića jer su se odvijale u vrijeme kada je on bio predsjednik Nadzornog odbora HPB-a. Na tu je poziciju izabran u vrijeme kad je bio državni tajnik u Ministarstvu financija, a Marićev zamjenik u tom periodu u ovoj je banci bio Vedran Duvnjak iz Hrvatskog fonda za privatizaciju. Nije međutim to jedino radi čega se problematizira Marićev angažman u HPB-u. Svojedobno ga je radi toga prozivao SDP-ov Gordan Maras podsjećajući na povlašteni kredit koji je od HPB-a dobio kao predsjednik NO Banke. Drugim riječima, Marić je povlašteni kredit ove banke dobio u vrijeme kada su se u njoj odvijale ove malverzacije koje ga i sada kao ministra dovode u nezavidan položaj jer sve i da nije znao što se oko njega događa, u pitanje se dovodi njegova kompetencija.

Marića očigledno čekaju novi nezahvalni izazovi i suočavanje s problemima koje sa sobom nosi korona kriza i neizvjesna jesen, ali i prozivke radi kojih mu definitivno nije ni lako, ni ugodno.