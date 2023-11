Poplava prijavljenih slučajeva, čini se da nitko nije otrovan? Beroš ima objašnjenje

Autor: Dnevno.hr

Do srijede je u bolnicama diljem Hrvatske pregledano više ljudi zbog sumnje na trovanje nakon konzumacije gaziranih pića. Četiri su osobe hospitalizirane od kojih su dvije teško ozljeđene.

Po naredbi Državnog inspektorata Coca-Cola je s polica povukla određene proizvode, potvrdili su da privremeno povlače jednu seriju Coca-Cola Original Taste od pola litre u plastičnoj ambalaži te dvije ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate od 330 mililitara u staklenoj ambalaži.





Stigli su i prvi rezultati analiza izuzetih uzoraka Coca-Colinih pića u Rijeci. U uzorcima Romerquellea nije nađeno ništa, dok se rezultati zagrebačkih uzoraka Coca-Cole još čekaju.

17:00 Dvojica u Puli koji su se žalili na zarazu pićem imaju virusnu infekciju

“Pregled je ustanovio promjene povezane s virusnom infekcijom. Nema naznaka trovanja pićem”, kaže za medije Irena Hrstić, ravnateljica OB-a Pula.

15.35 Coca Cola Austrija: Provjerili smo pogone

Coca-Cola Austrija izvijestila je austrijske vlasti da njezina analiza punjenja mineralne vode u pogonima RoemerQuellea nakon slučajeva erozivnih ozljeda u Hrvatskoj nije pokazala nikakve probleme, a austrijske vlasti provode i neovisno ispitivanje.

15.00 Beroš: Jedna osoba je zadržana u zagrebačkoj bolnici









Ministar zdravstva Vili Beroš dao je izjavu za medije:

“Zasad se čini da se radi samo o jednom slučaju kemijske ozljede trakta. Vjerujem da je riječ o izoliranom slučaju u Rijeci. To se uvijek može dogoditi. Na osnovu kriminalističkog istraživanja u tijeku utvrdit će se sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Htio bih zahvaliti svim liječnicima koji su pružili zdravstvenu pomoć. Od 45 ljudi koliko ih se javilo na pregled, samo četvero ih je imalo promjene na sluznici, koje mogu, ali ne moraju biti povezane s koncentracijom lužnate tvari”, rekao je Beroš.

“To u Rijeci se može gledati kao podmetanje ili nenamjerna greška. Dakle, dio od oboljelih došao je zbog panike ili drugog razloga. Jer se njihovi slučajevi ne povezuju s tim iz Rijeke. Nijedan se ne povezuju s riječkim”, rekao je Beroš.

“Jedna osoba je zadržana u zagrebačkoj bolnici, ima ozljede na jednjaku”, dodao je Beroš.

“Nećemo odustati od praćenja daljnje situacije. Na vezi sam sa svim ravnateljima, sad sam bio na vezi s ravnateljem bolnice u Koprivnici zbog jednog spornog slučaja”, rekao je Beroš.









Na pitanje je li riječ o sabotaži, poručio je da to sada ne može komentirati.

“Kako je do toga došlo, ne mogu reći, možemo pretpostaviti da se radilo o grešci”, poručio je.

Novinari su ga upitali zašto se čekalo od subote do utorka da se obavijesti javnost.

“U prvom trenutku država je napravila što je trebala. Što vam je trebala reći, da se radi o slučajnom trovanju. Takvi slučajevi se stalno događaju. Policija je napravila očevid na hitnom prijemu prije nego je bolesnik primljen u bolnicu, pozvan je Državni inspektorat, izuzeti su uzorci koji su na analizi.”

“Ono što je meni sporno – otkud poruke u javnosti koje najavljuju više trovanja? Ponavljam, kada su se pojavili novi slučajevi trovanja, onda sam reagirao.”

“Možemo proširiti priču što je bilo u svibnju. Vjerujem da ne postoji korelacija. Što se tiče tog slučaja iz Pule, odvjetništvo postupa”, rekao je na kraju Beroš.

15.00 Stigli rezultati analize za bocu iz Rijeke

Kako navode izu policije, samo je bočica iz Rijeke koju je konzumirao ozlijeđeni mladić bila kontaminirana, dok su sve ostale ispravne. Nakon vještačenja Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je priopćenje, iz kojeg se iščitava da je mladić iz Rijeke popio odmašćivač ili sredstvo za pranje.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

Nastavno na događaj na području Policijske uprave primorsko-goranske Jednoj osobi pozlilo prilikom konzumacije pića – policijski izvidi u tijeku obavještavamo javnost kako je Centar za forenzična ispitivanja i vještačenja “Ivan Vučetić” proveo vještačenja spornih i nespornih uzoraka koja su mu dostavljena temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci.

Rezultati vještačenja tekućine iz čaše koju je konzumirala oštećena osoba podudara se u fizikalno-kemijskim svojstvima s tekućinom iz bočice bezalkoholnog pića s okusom koja mu je bila poslužena, dok je analizom utvrđeno da se radi o jako lužnatim vodenim otopinama (pH=13,6).

Temeljem utvrđenog kemijskog sastava može se zaključiti da se radi o nekom sredstvu za pranje i/ili odmašćivanje.

Nadalje, u 20 nespornih staklenih bočica istog pića zaprimljenih u originalnom pakiranju, utvrđeno je da sadrže prozirne tekućine čiji je pH 3,5 što odgovara pH vrijednostima ovakvih vrsta napitaka.

13:40 Coca Cola se oglasila po drugi put

Coca-Cola se oglasila drugi put danas o trovanjima.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Nakon provedene analize Coca-Cole Original Taste (0.5 L i 2L) u plastičnoj ambalaži, Državni inspektorat Republike Hrvatske je službeno potvrdio kako su navedeni proizvodi sigurni za konzumaciju.

Poslujemo prema najvišim standardima kvalitete i zdravstvene ispravnosti, a ove neovisne analize potvrđuju i rezultate naše interne istrage koja je pokazala kako nema nikakvih neusklađenosti ili odstupanja od najviših standarda u proizvodnji bilo kojeg od naših proizvoda.

U vezi s jednom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomengranate 330ml povezanom sa slučajem, kriminalistička analiza je u tijeku. Bočice iz navedene serije se privremeno povlače s tržišta u interesu javnog zdravlja.

Otkako smo prvi put upoznati sa situacijom, u cilju osiguranja javnog zdravlja, naš ključni prioritet bilo je pružanje podrške nadležnim tijelima, svjesni kako je potrebno određeno vrijeme do završetka službenih analiza.

U potpunosti razumijemo uznemirenost koju su izazvali nagađanja i netočne informacije u javnosti posljednjih dana.

Nastavit ćemo predano osiguravati najvišu razinu zdravstvene ispravnosti i sigurnosti svih naših proizvoda”, stoji u priopćenju Coca-Cole.

12:00 Državni inspektorat zaprimio ispitni izvještaj o kontroli uzoraka uzetih u Zagrebu

“Državni inspektorat, sanitarna inspekcija zaprimila je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ispitni izvještaj o kontroli uzorka:

Coca cola, orginal taste, gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće, 500 ml, 11/10/23 s rokom trajanja 11.04.2024.( LOT-a 11/10/23)

Coca cola, original taste, pakirano u PET ambalažu, 2 l – 31.03.24.LZC 30.09.23. W07

Coca cola, zero, gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće, 2 l – 29.03.24.LZC 28.09.23. B40

koji su uzeti sa samoposlužnog aparata i iz maloprodajne trgovine u Zagrebu.

Sva tri uzorka dostavljena na analizu, analizirana su na pH-vrijednost, metale i metaloide, aditive i perklorate.

Utvrđena pH-vrijednost nema sposobnost izazivanja učinka nagrizanja sa simptomima pečenja i boli u probavnom traktu, a ostali ispitani parametri sukladni su propisanim vrijednostima te se na temelju istih uzorak smatra zdravstveno ispravnim”, stoji u priopćenju DIRH-a.

11:53 Šef Ceha ugostitelja Franz Letica: “Bilo je slučajeva o kojima se šuti”

U jutrošnjoj emisiji U mreži Prvog na HRT-u gostovao je, među ostalima, šef Ceha ugostitelja Franz Letica.

Govoreći o tome kako su ugostitelji samoinicijativno odlučili povući Coca-Colu i Romequelle, spomenuo je slučajeve trovanja u ožujku i svibnju. Dosad se znalo tek za slučaj Stanka Lakovića iz Pule koji je u svibnju sjeo na ručak u jedan riječki restoran. Laković se otrovao mineralnom vodom iz bočice koja mu je poslužena prije ručka.

“Mi smo se čuli direktno s kolegama kod kojih se to desilo. Osobno sam se čuo s kolegom kod kojeg se to desilo. Bilo je slučajeva u 3. i 5. mjesecu ove godine o kojima se šuti. Jednostavno, kad imate zaraženo piće, to je katastrofa velikih razmjera. Sama ta kompanija će to osjetiti jako puno, jedino ako imaju dobar menadžment da to riješe na drugačiji način…

Mi jednostavno nismo mogli čekati, bila jedna poruka, dvije… Čuvši se s tim kolegom, shvatili smo da je situacija opasna, nitko ne reagira. Nije nam bilo jasno što se dešava. Sami smo se organizirali i napravili tako kako smo napravili. Dali smo alternativu našim gostima da imaju drugo piće na raspolaganju i imamo dobru običnu vodu iz pipe koja se također može piti i vrhunska je”, rekao je Letica.

11:12 Novo priopćenje Coca Cole

Coca-cola Hrvatska se danas oglasila novim kratkim priopćenjem.

Kako navode, jedna od dvije povučene serije Romerquellea je sigurna za konzumaciju.

“Nakon analize Romerquelle Emotion Blueberry Pomengranate 330ml, serije roka trajnosti 31. ožujka 2024. Državni inspektorat Republike Hrvatske je potvrdio da je serija sigurna za konzumaciju. Naše interne analize i dalje ne pokazuju nepravilnosti u proizvodnji bilo kojeg od naših proizvoda. U vezi s jednom bočicom Romerquelle Emotion Blueberry Pomengranate 330ml povezanom sa slučajem, kriministalistička analiza je u tijeku. Bočice iz navedene serije se povlače s tržišta u interesu javnog zdravlja. Nastavljamo pružati punu podršku nadležnim institucijama u poduzimanju koraka za zaštitu javnog zdravlja. Svim pogođenim sugrađanima želimo brz i potpun oporavak”, objavila je Coca-Cola.

10:45 Capak se oglasio

“DORH i policija provode istragu. Isto, tako i Državni inspektorat prati sve te slučajeve i uzimaju se uzorci na mjestima gdje su pića ispijena. Uzorci se šalju i to se provjerava. Ključni odgovor ćemo dobiti kada budu izvršene analize uzoraka pića s lica mjesta, koja su popijena neposredno prije ozljede”, rekao je Capak.

“Čišćenje boca može izazvati kaustično djelovanje, ali mi imamo sustave koji to kontroliraju. Takve situacije se mogu incidentno dogoditi, ali da li je to sada slučaj, ne mogu reći. Što se tiče uzoraka, naručitelj analiza je inspektorat i to je laboratorijska tajna. Čekaju se analize uzoraka boce iz koje je pio čovjek u Rijeci i Zagrebu”, rekao je Capak.

“Mi provjeravamo sve informacije i čim smo doznali za drugi slučaj na Rebru, počeli smo istraživati. Ima puno čudnih informacija i čudnih stvari koje su se dogodile. Ja vjerujem da kada dobijemo te rezultate da ćemo znati odgovor. Moguća je i sabotaža. Imali smo u povijesti incidentna trovanja. Imali smo i pokušaj trovanja mlijeka. Ali vezano uz ovaj slučaj, ništa ne možemo zaključiti”, rekao je Capak.

10:00 Državni tajnik odgovorio na pitanje je li sustav zakazao?

Tomislav Dulibić jer rekao kako je sustav dobro odradio te da ovo nije nikakva posebna kriza niti pitanje nacionalne sigurnosti.

“Ne treba osnivati nikakve krizne stožere niti ovo uspoređivati s potresom u Petrinji ili koronakrizom. Sustav je dobro odradio. Čim je prvi slučaj zabilježen iz KBC-a Rijeka su odmah obavijestili Ministarstvo unutarnjih poslova, ono Državno odvjetništvo, a oni Državni inspektorat. Ministar zdravstva odmah je izašao pred medije i preporučio da se ne konzumiraju gazirana pića već voda”, rekao je Dulibić.

“Protokoli su poštivani, a jesmo li mogli brže ili drugačije, definitivno postoji prostor za unapređenje”, rekao je Meštrović, istaknuvši kako društvene mreže imaju ogromni utjecaj i da je teško razlikovati što je šum u informaciji, a što je stvarno.

“Mogli smo možda ranije izaći s nekim podacima da smirimo ljude i damo neke preliminarne rezultate, samo da smanjimo paniku. Vrijeme je ključan čimbenik”, rekao je.

I Ostojić je potvrdio da su se protokoli definitivno poštivali, ali da je možda moglo biti brže.

9:04 Sveukupno su se u bolnicu javile 34 osobe

Ukupno 34 osobe javile su se liječnicima diljem Hrvatske zbog sumnje u trovanje gaziranim pićima.

U KBC Zagreb javilo se najviše pacijenata, njih 17. Dvoje od njih ima erozivne ozljede, ali nitko nije zadržan na bolničkom liječenju. U KBC Sestre milosrdnice javilo se šest pacijenata, a svih šest je otpušteno kućama i ni kod koga nisu utvrđene erozivne ozljede. U zagrebačku kliničku bolnicu Merkur prijavilo se dvoje pacijenata. Jedan je zadržan na bolničkom liječenju, a jedan otpušten kući.

Jedan je pacijent zadržan u bolnici i u Rijeci.

Liječnicima se javilo još troje pacijenata u Splitu te po jedan u Karlovcu, Varaždinu, Vinkovcima, Čakovcu i Virovitici. Kod pacijenta u Varaždinu utvrđene su erozivne ozljede, ali nije zadržan na bolničkom liječenju, prenosi N1.

8:00 U srijedu se u bolnicu javilo 11 osoba

Željko Krznarić, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC-a Zagreb, rekao je kako je jučerašnji dan prošao mirno.

“Javilo se 11 građana koji su navodili sumnju koju bi mogli povezati s ingestijom bezalkoholnog pića, no nijedan nije zahtijevao ozbiljniju obradu. Ukupno bi to u KBC-u bilo 18 ljudi koji su se javili, nijedan nije hospitaliziran. U prvom danu dvoje bolesnika je imalo blaže crvenilo u usnoj šupljini i jednjaku, ali su otpušteni kući”, rekao je.

7:45 Ranko Ostojić: “Najviše me zabrinjava slučaj prijavljen prije dva mjeseca

Otkako je u javnosti odjeknula vijest o ‘otrovanom piću’ javio se niz građana koji su prijavili tegobe nakon konzumacije, međutim, većini njih nije bilo ništa. Ipak, onaj prvi slučaj je izrazito težak, a opisao ga je i Ranko Ostojić, bivši ministar zdravstva i aktualni predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Zagreb

Potvrdio je kako postoji mogućnost da je netko bio samo prehlađen, odnosno da je pogrešno protumačio svoje simptome i da njegovo stanje nema nikakve veze s trovanjem gaziranim pićima.

“Naravno, moguća je prehlada, pa teški pušači, ali to bi bilo samo u grlu, ne u jednjaku. Preporučujem uključenje forenzike Vučetić, CSI je ništa za njih, stručnjaci koji su riješili cijeli niz problema, oni će najbrže saznati ako ima drugog uzorka osim u proizvodnji i ostalome”, kazao je. Osvrnuo se i na jedan zabrinjavajući slučaj.

“Najviše me zabrinjava slučaj prijavljen prije dva mjeseca, jedan od prvih. Mladi dečko, čim je popio napitak, razvila se klinička slika direktno povezana s pićem, s krvarenjem. Danas je završio na stenozi, suženju jednjaka, svakih tjedana dana se radi proširenje, živ je, ali imat će težak i kompliciran život, kod njega je jednjak jako uzak”, naglasio je.

7:00 Neslužbeno: Ni u Coca-Coli iz Zagreba nema štetnih tvari, čeka se analiza

Državni inspektorat objavio je prve rezultate ispitivanja uzorka Romerquelle Emotion iz Rijeke prema kojima u tom piću nisu pronađene štetne tvari. Kako doznaje HRT, za analizu izuzeta i bočica koju je konzumirao devetnaestogodišnjak koji je s teškom ozljedom ždrijela završio u KBC Rijeka no tu analizu provodi Centar za forenzička ispitivanja Ivan Vučetić. Rezultati se još uvijek očekuju.

Jučer su izuzeti i uzorci Coca-Cola zbog kojih su ozlijede utvrđene kod dvojice muškaraca primljenih u KBC Zagreb. Neslužbeno doznaju – gotova je i ta analiza i ona ne pokazuje prisutnost nikakvih štetnih tvari, no čeka se službena potvrda.

Beroš: Postoje indicije što bi mogao biti uzrok

Ministar zdravstva Vili Beroš, gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a – govorio je o mogućim uzrocima koji su izazvali zdravstvene teškoće kod ljudi koji su konzumirali sumnjiva pića

“Broj onih koji prijavljuju tegobe raste. Do sada smo imali ukupno 14 pregledanih pacijenata u bolnicama u čitavoj Hrvatskoj. Od toga jedan u KBC-u Rijeka, i to je jedini i prvi bolesnik koji de facto ima najteže tjelesne ozljede. Zatim u KBC-u njih sedam. U Varaždinu jedan, na Merkuru dva. U Karlovcu jedan bolesnik, te u KBC-u čak tri bolesnika. Od njih 14, četiri ima dokazane lezije probavne sluznice određene metodom indirektoskopskom. Dakle, uvidom u samu sluznicu”, izjavio je ministar Vili Beroš u Dnevniku HTV-a.

Dodao je kako se uzrok i dalje ne zna. Sve institucije rade i zadatak im je čim prije detektirati uzrok. Beroš je istaknuo da je vrlo čudno i vrlo neobično to što su pića potpuno različita – pune se u različitim državama.

“Dosta je toga neobično. Međutim, postoje određene indicije što bi mogao biti uzrok, ali prepustit ćemo to Državnom inspektoratu”, rekao je.