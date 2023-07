Ponovo miljenik vladajuće stranke: Škori se otvorila vrata HDZ-ovih utvrda

Miroslav Škoro dao je desetak dana Jutarnjem listu gotovo ispovjedni intervju. Naslovljen znakovito “Plenković je bio u pravu, nisam ga smio odbiti, a napravio sam još jednu kapitalnu grešku“, intervju u pokajničkom tonu govori o danima koje je Škoro dao za politiku. Odnosno, o njegovu djelovanju u Domovinskom pokretu.

“Čekam izbore jer nemam kome vratiti mandat, tako da sam obični oporbeni saborski zastupnik”, reći će gubitnik finala predsjedničkih i zagrebačkih gradskih izbora koji je danas, čini se, opet na istoj valnoj liniji sa svojom bivšom strankom, HDZ-om. O tome svjedoči i iduća rečenica iz intervjua: “Mislio sam da više mogu napraviti i za tu stranku i za društvo u cjelini ako sam izvan HDZ-a.”

"Nepromišljena poruka u izbornoj noći, koju nisam prvi plasirao ja, nego jedan od ondašnjih suradnika, da možemo s HDZ-om, ali bez Andreja Plenkovića, kapitalna je pogreška."





Posipanje pepelom

“Odbijanje poziva predsjednika Vlade na razgovor o budućnosti Hrvatske također je bila pogreška”, naglasio je “pokajnik Škoro”, da bi potom poručio kako je okrenut prema budućnosti. A ako pogledamo unaprijed ili, budimo precizniji, u sadašnjost, Škorine veze, a cinici bi dodali i interesi, s HDZ-ovcima postaju sve čvršće iako su se donedavno gledali preko političkog nišana. Vrhunac te netrpeljivosti dogodio se 2019. kada je Hrvatska birala predsjednika, a HDZ-ovi (grado)načelnici Škori otkazivali unaprijed dogovorene koncerte. Imotski, Našice, Rugvica, Gradina… Mediji su tada pisali o lančanoj reakciji lokalnih političara, a stvari su otišle tako daleko da je gradonačelnik Trilja Ivan Šipić proglašen svojevrsnim herojem samo zato što je Škori dopustio nastup u svom gradu.

“Zabrane nikad nisu ništa dobro donijele”, izjavio je tada Šipić. Doduše, i on je imao dobar razlog da popularnom pjevaču, koji je tada ozbiljno zakoračio u političku karijeru, ne otkaže gostoprimstvo. Koncert je, naime, organizirala HVIDR-a s kojom mu se nije bilo najpametnije “kačiti”.

“Naravno da se ta udruga, kao uostalom sve drugo, financira iz gradskog proračuna, ali HVIDR-a ima svoj program i u sklopu njega još su u prosincu prijavili Škorin koncert”, naglasio je pa potom dodatno objasnio “da ne može invalidima Domovinskog rata i obiteljima poginulih branitelja zabraniti slavljenje Oluje uz koncert koji žele”. Posve drugačiji rječnik koristio je Mato Čičak, načelnik Rugvice u blizini Zagreba, kojeg pomniji pratitelji politike pamte i kao saborskog zastupnika HDZ-a. “Miroslav Škoro je nakon načelnog dogovora s općinom od pjevača i glazbenika postao političar i objavio svoju kandidaturu za predsjednika RH.”

Samo glazbenik

“Općina Rugvica ni jednom političaru dosad nije plaćala javni nastup pa neće ni Miroslavu Škori, dok je kao zabavljač više nego dobrodošao. Kako će tko kombinirati svoje umjetničke gaže i političke ambicije, stvar je svačije osobne savjesti te se općina Rugvica u to neće miješati”, drsko je rekao Čičak. Drugi su se pravdali, poput Našica, da nije zatvorena financijska konstrukcija, iz Gradine su pak poručili da su se nakon prvotnog izbora odlučili za “povoljniju varijantu”. Škoro tada nije bio pomirljiv, imao je što reći HDZ-ovcima.

“Volim taj svoj posao i kao glazbenik, kao čovjek koji se kandidirao, u stvari jednim dijelom moj program jesu moje pjesme. Bilo bi bezveze da se sad toga odreknem, dapače, ja se toga ne stidim. Silno sam ponosan”, njegova je izjava iz 2019. godine. Ipak, tada je jasno demantirao da je njegova pozornica politička. Pokušao je javnost uvjeriti da s pozornice ne šalje političke poruke.

“Škoro na aktualnoj turneji posvećenoj 30. godišnjici pjesme ‘Ne dirajte mi ravnicu’ ne emitira s pozornice nikakve političke poruke. Zna pozdraviti organizatore, kao što je to bilo i u Trilju, ali to je sve. Na njegovim koncertima nema politike, to se strogo pazi. Škoro ne želi koncerte, uglavnom dogovorene prije nego što se kandidirao za predsjednika Republike, koristiti u predizborne svrhe”, objasnili su u menadžmentu popularnog pjevača. No sada je druga priča… Škoro u posljednje vrijeme bez ikakvih problema nastupa u HDZ-ovim “utvrdama”, nedavno je ubilježio koncerte održane na dan općine, tj. dan grada, u Đurmancu (Krapinsko-zagorska) i Otoku (Vukovarsko-srijemska županija), gdje vlast drže HDZ-ovci Damir Belošević, odnosno Josip Šarić. Ove će ga jeseni nakon višegodišnje stanke vidjeti i Požega. Škoro je najavljen za 3. rujna, nastupit će drugog dana festivala Zlatne žice Slavonije – Požega 2023.

Uspjeli dogovor

Upravo Požega pamti "incident" kada su se na festivalu prije tri godine "sučelili" Škoro i Kolinda Grabar Kitarović, a danas posrnuli gradonačelnik Darko Puljašić brže-bolje je pokušao iskoristiti situaciju da uveliča HDZ-ovu kandidatkinju te ju je mrtav-hladan s bine pozvao na festival "i iduće godine, na isto mjesto, gdje će on biti gradonačelnik, a ona predsjednica".









Od većih gradova, Škori su se otvorila vrata Dubrovnika, gdje je nastupao na koncertu za proslavu 30. obljetnice deblokade grada. Nagađalo se tada da je pozivanje Škore bila svojevrsna poruka Andreju Plenkoviću od dubrovačkoga gradonačelnika Mate Frankovića. Kako se njega, Frankovića, smatra jednim od predvodnika desnog HDZ-ova krila, “dobrodošlica” Škori tumačena je kao želja HDZ-ovaca za zaokretom udesno, međutim, sada se pojavljuju druge teze.

Naime, po političkim kuloarima sve se glasnije govori o dogovoru Škore i HDZ-a. Tako se priča da je on dobio zeleno svjetlo za nastupe u gradovima u kojima vladaju HDZ-ovci (ili njihovi koalicijski partneri, poput Darija Hrebaka u Bjelovaru), a zauzvrat on u javnom prostoru koristi svaku prigodu da oblati svoju dojučerašnju stranku. HDZ-u to, dakako, ide na ruku, a Škoro po nastupu može dobiti i do 10.000 eura. Škoro, dakako, samo odmahuje na takve prozivke. Naprotiv, na naše pitanje jesu li mu ponovno otvorena vrata gradova u kojima HDZ drži vlast odgovorio je protupitanjem, “mislimo li da je njemu negdje zabranjen dolazak”.

“Želite li reći da negdje nisam dobrodošao? Da sam ja negdje na crnoj listi? Kako ste to zaključili? Bila su dva zabranjena koncerta, Rugvica i Imotski, ali to nije bilo na meni, već je ovisilo o gradonačelniku, odnosno načelniku. I kakve to ima veze s HDZ-om, zabranjivali su meni i SPD-ovci svašta”, odgovorio nam je Škoro. Po njegovim riječima, jedini razlog što nije nastupao jest korona.

Ne vidi problem

“Nisu nastupali drugi, nisam ni ja. Kad sam počeo raditi, radim svagdje”, dodaje. Razgovarali smo i s HDZ-ovim gradonačelnikom Otoka Josipom Šarićem koji je Škoru nedavno ugostio. On također ne želi gledati u prošlost. I on tu ima svoju računicu.

“Ma, nije to ništa sporno. Njemu je ovo šesti koncert u Otoku. Njega ljudi vole, ima svoje fanove koji ga cijene, održao je odličan koncert. Jedan dan je bio Mate Bulić, drugi dan on”, prepričao nam je gradonačelnik u dahu. Naravno, i njega smo podsjetili na nedavnu prošlost.

“Gledajte, to je njegova stvar, mi na njega gledamo kao na glazbenika”, pomirljivo će Šarić koji sada dijametralno suprotno gleda na ono što su u Rugvici i Imotskom priuštili Škori.

“Mislim, ako je nekada bio nekakav problem, ja vjerujem da ga više nema. Pa ne gledamo mi Škoru kao političara. On nije ni ozbiljan da bi mogao biti političar, on je dobar glazbenik i bio je lijep koncert. Ljudi su uživali, pjevali, zabavljali se…”, zaključio je Šarić.