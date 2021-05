PONOVNO SE TRESLO KOD SISKA: ‘Puklo je, treslo, mora biti jači od 1,7 jer se ne bi tako tresla kuća’

EMSC javlja o dva nova potresa kod Siska koja su se dogodila danas oko 16 sati.

Prvi je bio jačine 1,7 po Richteru, a kako građani javljaju dojmove u komentarima.

“Stan se zatresao”, pišu neki na stranici EMSC.

Nakon deset minuta opet je zatreslo. Ovaj put 1.5 Richtera.

“Puklo je, treslo, mora biti jači od 1,7 jer se ne bi tako tresla kuća”.

Felt #earthquake (#potres) M1.5 strikes 27 km W of #Sisak (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/m82UwNqX3G pic.twitter.com/56jaDAc9Op

— EMSC (@LastQuake) May 30, 2021