PONOVNO SE HRVATSKI BARJAK VIJE! Nakon nasilnog rušenja u Varešu opet podignut jarbol i postavljena zastava

Autor: Dnevno.hr

U dvorištu katoličke crkve u središtu Vareša u srijedu je ponovno podignut jarbol i postavljena je hrvatska zastava na mjestu na kojem su nasilno srušeni.

Vrhbosanski nadbiskup koadjutor mons. Tomo Vukšić predvodio je misno slavlje na kojemu se okupio veliki broj vjernika te pozvao ljude da se ne boje i ustraju u vjernosti zemlji pradjedova.

Podsjetimo, u noći s nedjelje na ponedjeljak nepoznati počinitelji srušili su jarbol i uništili zastavu hrvatskog naroda u BiH koja je bila istaknuta u dvorištu župne crkve u Varešu. Župnik fra Leon Pendić potvrdio je za medije kako se izgred dogodio tijekom noći uoči obilježavanja dana župe sv. Mihovila.

‘Nije izdržao ni deset dana’

“Jarbol nije izdržao ni deset dana otkako smo ga postavili jer se pokrenula hajka protiv njegova postavljanja. Netko je noćas srušio jarbol, potrgao hrvatsku zastavu i odnio je”, rekao je župnik u Varešu.

Pojasnio je kako se hrvatska zastava zajedno s papinskom dugi niz godina nalazi na samoj crkvi u Varešu. “Niti za rata nije bilo ovako kao danas toliko hajke”, upozorio je fra Leon sugerirajući da je to vjerojatno dovelo do rušenja jarbola s hrvatskim obilježjem. Posebno razočaravajućim ocijenio je što se to dogodilo uoči obilježavanja dana župe u srijedu. Jarbol sa zastavom podignut je u crkvenome dvorištu uz spomenik poginulim braniteljima iz Hrvatskoga vijeća obrane u središtu ovoga srednjebosanskog gradića.