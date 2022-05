‘PONOSNI NA SVOJU ULOGU! Šeks i Gregurić prisjetili se Tuđmana i kako su stvarali neovisnu državu: ‘Milanović to negira i naziva HDZ-ovskim dernekom’?’

Autor: Ivor Kruljac

Pisac hrvatskog Ustava i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks, gostovao je na N1 u društvu Franje Grgurića. nekadašnjeg predsjednika Vlade nacionalnog jedinstva povodom Dana državnosti Republike Hrvatske. Dvojac se prisjetio osamostaljenja Hrvatske, a Šeks je objasnio kako je 30. svibnja bio važan kao nagovještaj državnosti, uoči kasnijeg Božićnog Ustava.

“Taj dan, 30. svibnja, je i predsjednik Tuđman istaknuo prilikom prve obljetnice Dana državnosti, kao dan nacionalnog jedinstva, nacionalne pomirbe u hrvatskom narodu. To je bio nagovještaj, ne samo smjene političkog sustava i dolaska nove političke garniture, nego je označilo početak etape za stvaranje suverene i samostalne hrvatske države. To je bio temeljni zalog da smo uspješno prebrodili sve postaje na križnom putu hrvatske državnosti. Zašto predsjednik Republike negira taj dan i označava kao kao HDZ-ovski dernek? Nije to nikako HDZ-ovski dernek, treba znati da su u tom prvom Saboru sjedili i zastupnici drugih stranaka.

Po Ustavu je svaki građanin dužan poštivati Ustav i zakone, a predsjednik je prvi od čuvara. Stoga, jako mi je žao što se on ne pridružuje tom jednom danu kojim je počela prva postaja na putu hrvatske državnosti i što ga stavlja u kontekst uskih stranačkih interesa. Nadam se da će se oko nacionalnih blagdana postići jedinstvo kao što se postiglo s vladom nacionalnog jedinstva”, prisjetio se Šeks kritizirajući aktualnog šefa države.





“Onog časa kad je počela ozbiljna agresija na Hrvatsku i kad je bilo pitanje hoćemo li se uspjeti othrvati, pokojni predsjednik je imao duha i sluha da ujedni narod do kraja. U Vladi su bili članovi svih političkih stranaka. Danas mislim da Hrvatska nije u opasnosti zbog ovih nesuglasica, ali vrijedilo bi veće političko jedinstvo u stvarima koje bi pomogle da hrvatske ide brže naprijed. Kad gledamo današnja politička kretanja, trebamo biti sretni i ponosni na ono što smo postigli 90-ih. Nismo imali baš mnogo prijatelja, a bilo je mnogo otpora, kočenja… Unatoč svemu, Hrvatska pliva dobro i trebamo biti sretni time što smo u ovih 30-ak godina učvrstili državu”, komentirao je Gregurić pozivajući da se razmirice ostave po strani. Dodao je i kako bi volio da mladi s poštovanjem gledaju na stvaranje Hrvatske.

Uvijek se može bolje

Gregurić je podsjetio kako je Hrvatska sama financirala rat, čak i nakon priznanja, bez pomoći kakva se danas pruža Ukrajini.

“Tek poslije se mogla osjetiti međunarodna prisutnost u Hrvatskoj, ali uvijek plaćena. Da se moglo bolje, uvijek se može bolje”, rekao je Gregurić osvrćući se na Hrvatsko gospodarstvo. Tako je ustvrdio kako je uvijek bio kritičan oko izgradnje plinovoda prema Dalmaciji, ali kako se to ipak naposljetku pokazalo korisnim te kako Hrvatska ima komparativne prednosti uz energetsku stabilizaciju i rat. Ipak, Gregurić je uvjeren kako se u energetici moglo napraviti više.

“Imali smo novaca u velikim javnim poduzećima koja nisu dovoljno efikasna. Na kraju, to je infrastruktura, imate HEP koji je faktor razvoja i proizvodnje, bez obzira na konkurenciju. Imamo ceste, ali sigurno bi sada jedna razvojna strategija, koju Vlada radi, mogla omogućiti da se brže koriste resursi koje imamo. To je poljoprivreda, ali žalosno je da mi nemamo gotovo tijesto od tog žita koje izvozimo“, smatra Gregruić. No, dodaje kako je ipak mnogo toga učinjenino kako bi se unaprijedilo domaće gospodarstvo.

Tuđman je najveći državnik hrvatske povijesti

Dvojac se dotaknuo i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Gregurić je zaključio kako nije poznavao većeg državnika u hrvatskoj povijesti, a i kako je jednom prilikom Tuđmanu spustio slušalicu, a potom rekao, dok mu se Gregurić ispričavao, rekao kako se toga ne sjeća. Šeks je slikovito opisao kako se Tuđman “uzdigao u političkom obzorju Hrvatske i svijeta u vrijeme pada Berlinskog zida, a Jugoslaviji se već šunjala velikosrpska politička agresija”.









“Hrvatska politika je bila u znamenitoj hrvatskoj šutnji i tad se pojavljuje Tuđman koji je uspio ono što mnogi u hrvatskoj povijesti nisu uspjeli. Znao je kako bez prijatelja, saveznika i potpore i uspio je. Držim da je on najveći državnik svih vremena u sveukupnoj hrvatskoj povijesti jer je uspio u onome što nitko nije uspio od stoljeća sedmog nadalje”, rekao je Šeks zajključujući kako Plenković ide istim tragom u trenutnim okolnostima.

“Obrana zemlje je organizirana adekvatno u vremenu i mogućnostima koje su bile. Kupovali smo vrijeme da bi naoružali i stvorili vojsku. Nije HV stvorena onog časa kad je formiran Zbor narodne garde. Kasnije smo formirali vojsku, prerastao je ZNG u to i Tuđmanove procjene su bile vrlo važne”, govori dodajući kako je Tuđman i tu pokazao političku zrelost koja je bila potrebna za ujedinjenje. Što više vrijme protiče, sve više se cijeni i valorizira njegova uloga u povijesti”, zaključio je Gregruć dodajući kako je bio nesretan kada se govorilo o detuđmanizaciji.