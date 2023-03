‘PONAJVIŠE OD SVEGA ŠTITI SVOJE INTERESE!’ Hasanbegoviću presudili četnici: Oni koji ga otprije dobro poznaju nisu previše zatečeni

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Hrvatska politička scena puna je konfuznih i pomalo neobičnih događaja, a za jedan od njih prije desetak dana pobrinuo se bivši HDZ-ov ministar kulture Zlatko Hasanbegović, koji, doduše, odavno nije član vladajuće stranke. Kao što je poznato, Hasanbegović već neko vrijeme politički djeluje u Klubu zastupnika Domovinskog pokreta, ali treba napomenuti kako taj nekadašnji suradnik Tomislava Karamarka nije član te stranke, nego prvi čovjek Bloka za Hrvatsku. Tu je stranku Hasanbegović osnovao nakon što se u podosta burnim okolnostima i uz teške riječi rastao sa svojom nekadašnjom prijateljicom Brunom Esih, s kojom je surađivao u Neovisnima za Hrvatsku.

Pokušaj rehabilitacije

Kako Esih nije željela krenuti s Hasanbegovićem u takozvano ujedinjenje desnice, tako je u vodu pala njihova suradnja, ali i njihovo dugogodišnje prijateljstvo. Ta bivša zastupnica povukla se iz politike i javnosti, a Hasanbegović je, pak, u politici nastavio djelovati oslanjajući se uglavnom na Domovinski pokret, koji je preuzeo vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. On je nakon odlaska Miroslava Škore i ogromne krize kroz koju je Pokret prošao tu stranku konačno definirao, osvježio i postavio na noge, sazrijevajući pritom i osobno u ozbiljnog političara nacionalnog kova.

Na svojem političkom putu Penava se susreo s brojnim preprekama koje je uspješno zaobišao, a sada mu je probleme stvorio njegov kolega Hasanbegović koji je sudjelovao na predavanju dvojice srpskih povjesničara, Bojana Dimitrijevića i Nemanje Devića, koji su predstavljali svoju knjigu “Bosanska golgota četnika 1945. godine”, zbog čega se Domovinski pokret ogradio od Hasanbegovića inzistirajući na tome da se ispriča zbog sudjelovanja na tom skupu koji definitivno nije primjeren za nekoga tko zagovara desna odnosno konzervativna politička načela. Dimitrijević je, naime, u hrvatskoj javnosti prilično poznat autor, u našim je medijima istupao više puta, a njegovo tumačenje događaja na području Jugoslavije tijekom Drugoga svjetskog rata znatno se razlikuje od onoga iz doba komunističkog režima. Treba napomenuti da je Hrvatski institut za povijest javno preuzeo odgovornost za ugošćivanje spornog srpskog dvojca, no problematično je i to što je Hasanbegović i kao bivši ministar kulture pomagao simpatizerima raznih četničkih frakcija, pa je tako Dimitrijević javno priznao da je bivši ministar kulture sufinancirao izdavanje njegove knjige.





Široke ruke

Tako je Ministarstvo kulture Dimitrijeviću doniralo 12.000 kuna za knjigu “JNA U Hrvatskoj i Sloveniji”, čiji je jedini autor, ali tu su još dva uratka za koja mu je Hasanbegović dodijelio dodatnih 20.000 kuna. Dimitrijević je druge dvije knjige za hrvatsko tržište spremao u suradnji s Danijelom Frkom i Dinkom Predoevićem, riječ je o knjigama “Pomorsko zrakoplovstvo na Jadranu 1918. – 1992.” i “Oklopne postrojbe Sila osovine na jugoistoku Europe u Drugom svjetskom ratu” koje je izdala kuća Despot Infinitus u vlasništvu poznatog novinara Zvonimira Despota. Kao ministar Hasanbegović je široke ruke bio i prema deklariranom antisemitu Milanu Nediću, kojemu je u kratkom ministarskom mandatu financirao najmanje tri knjige.

Ono što je u ovom slučaju posebno zgrozilo vodstvo Domovinskog pokreta jest to što je Hasanbegović bio u prostorijama Hrvatskog instituta za povijest dok su Dimitrijević i njegov kolega Dević govorili o četničkoj kalvariji 1945. godine, a Penavi i njegovim kolegama u Klubu zastupnika zasmetao je i sam naziv sporne knjige koji aludira na to da je ovdje riječ o pokušaju rehabilitacije četničkog pokreta. I sve se to odvijalo u srcu Zagreba, glavnoga hrvatskog grada, i u prisutnosti zastupnika iz njihova kluba Zlatka Hasanbegovića, kojega su, prema tvrdnjama upućenih, otpisali jer ih je šokirao i iznevjerio.

Oni koji Hasanbegovića otprije dobro poznaju njegovim istupom nisu previše zatečeni jer tvrde da je on i prije više puta demonstrirao svoju političku nevjerodostojnost dokazujući da ponajviše od svega štiti sebe i svoje osobne interese. Zanimljivo je kako kritičari Hasanbegovića u posljednje vrijeme povezuju i s premijerom Plenkovićem, pogotovo zato što se tijekom nedavne rasprave o premijerovu opozivu nijedanput nije javio za riječ niti je stao u obranu Ivana Penave koji je s Plenkovićem vodio žestok verbalni okršaj.

Znanstveni motivi

U DP-u su primijetili i da je Plenković Hasanbegovića pohvalio i zbog dobrog držanja tijekom glasanja o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Osobe nesklone Hasanbegoviću reći će kako on od početka svoje političke karijere sjedi na najmanje tri stolice, uz opasku kako je sve svoje pozicije prilično dobro iskoristio pa je tako kao zastupnik prisutan u Saboru, aktivan je i u zagrebačkoj gradskoj vlasti, ali i na Institutu “Ivo Pilar”. Znanci doktora Hasanbegovića opisuju kao samotnjaka, mudrog čovjeka i neupitnog intelektualca, ali napominju da od toga njegova intelekta država i društvo dosad ipak nisu imali velike koristi.

“Dimitrijević i Dević su na predstavljanju iznijeli naramak povijesnih laži, montiranih konstrukcija i pritom izbjegli dati širu sliku četničkog pokreta i sramotnu istinu o djelovanju raznih četničkih postrojbi koje su tijekom Drugoga svjetskog rata provodile krvavi zulum nad hrvatskim narodom na području današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne ulazeći u znanstvene motive autora, ne možemo se oteti dojmu da je sporno predstavljanje iskorišteno kao još jedan u nizu pokušaja rehabilitacije zločinačkog četničkog pokreta, koji svoje odvratne zločine nad nesrbima nije činio samo od 1941. do 1945. godine nego su njegovi sljedbenici isto ponovili i tijekom velikosrpske agresije devedesetih od Vukovara do Srebrenice”, tvrdi se u priopćenju Domovinskog pokreta u kojem se referiraju na sporni događaj.

Iako povjesničari kažu da neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata žrtve egzekucija pobjednika nisu bili isključivo Hrvati nego i pripadnici drugih naroda, Hasanbegović je članove Domovinskog pokreta svojim gostovanjem na tom predavanju neugodno iznenadio pa od njega očekuju ispriku upućenu svima koje je privatnim nastupom povrijedio.

Iskrivljena istina

“Kao znanstvenik ima pravo govoriti i nastupati, međutim, manipulacija u režiji Beograda kojom se iskrivljuje istina za nas je krajnje neprihvatljiva”, zaključuju u Domovinskom pokretu. Svoje zaključke u cijeloj ovoj priči ima i Hasanbegović koji se svojim kolegama odbio ispričati, tvrdeći da je priopćenje pušteno u javnost a da se s njime prethodno o tome nije razgovaralo. On također smatra kako nije učinio ništa sporno jer je bila riječ o znanstvenom skupu poluinternog karaktera kojem je nazočilo desetak hrvatskih povjesničara, uključujući i Davora Marijana, Nikicu Barića i Marija Jareba.









“Došao sam onamo, sjeo, poslušao predavanje i otišao doma. Ništa nisam govorio. Nije mi jasno zbog čega bih se ja sada morao ispričati”, komentirao je Hasanbegović u svojim medijskim istupima na ovu temu. Čini se kako te njegove teze i odbijanje isprike u Domovinskom pokretu nisu najbolje prihvaćeni, a sve to ukazuje na to da bi Penava i Hasanbegović na političkoj sceni mogli nastaviti svaki svojim putem.