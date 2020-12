POMPEO OŠTRO NAPAO RUSIJU: ‘Sijete kaos na Mediteranu’! Čeka se ruski odgovor

Američki državni tajnik Mike Pompeo u utorak je optužio Rusiju da “prijeti stabilnosti Sredozemlja” te da “sije kaos” u zemljama tog područja.

U priopćenju o “ruskom utjecaju na Sredozemlju”, američki šef diplomacije na odlasku je odgovorio ruskom kolegi Sergeju Lavrovu koji je optužio SAD da u sredozemnom bazenu igra političke igre.

“Ministar Lavrov je u krivu i pokušava nanovo napisati povijest. U stvarnosti, SAD učinkovito surađuje s regionalnim partnerima i u Libiji podržava političke procese pod okriljem UN-a”, poručio je Pompeo na Twitteru.

Lavrov says the U.S. is “playing games” in the Mediterranean but in reality the U.S. works productively with regional partners and supports @UN political processes in Libya.

