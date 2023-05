‘POMOZITE, ŽENA MI RAĐA!’ Policajac u Zagrebu pokazao kakva je ljudina: ‘U toj silnoj frci nisam mu se stigao zahvaliti’

Autor: Franka Alvarez

Petak 5. svibnja sudionici ovog, gotovo nevjerojatnog scenarija, koji više sliči holivudskim filmovima nego li sceni uobičajene gužve na zagrebačkim prometnicama u petak popodne.

Policajca koji je, kao i automobil pored njega, čekao da se upali zeleno svjetlo na semaforu omelo neprekidno trubljenje vozača. Iako je to inače jedno od najprometnijih zagrebačkih križanja, između Radničke i Heinzelove ulice, ništa nije dalo naslutiti da se u automobilu događa prava drama. U jednome trenutku vozač se okrenuo prema policajcu u vozilu.

“Žena mi rađa! Pomozite nam, na putu smo za Vinogradsku bolnicu, a gužva je!”, kroz prozor vozila vikao je budući otac.





Policajac ni sekunde nije oklijevao već je upalio rotirke, uključio sirenu i krenuo budućim roditeljima krčiti prolaz do bolnice koja se nalazi na drugom kraju grada.

Ulaskom u krug bolnice, policajac Josip povikao je budućim roditeljima :”Sretno!”, okrenuo vozilo i vratio se svojim dužnostima sa smiješkom na licu.

Niti dvadeset minuta nakon dolaska na hitni prijam u rodilište, na svijet je došla djevojčica, prvorođeno dijete obitelji Tomić.

Dvadeset dana kasnije, nakon što su se malo slegnule emocije oko dolaska novorođenčeta na svijet, ponosni otac djevojčice napisao je pismo zahvale policijskome službeniku koji im je pomogao u tako kritičnoj situaciji.

Pismo zahvale i pohvale koje je objavljeno na stranicama PU zagrebačke prenosimo u cijelosti.

Poštovani,









Ovim putem bih želio pohvaliti policijskog službenika koji je dana 5. svibnja 2023. oko 14.40 sati na križanju Radničke i Heinzelove ulice bio u službenom vozilu policije. On je naime učinio nešto što vjerujem sam ne smatra toliko velikim ni bitnim činom, ali mojoj supruzi, meni i našoj maloj djevojčici, tada još u trbuhu, učinio je nešto na čemu ćemo mu zaista biti zahvalni. On se ponio poput pravog heroja u vozilu i uz upaljene rotirke doveo nas u rekordnom vremenu do Vinogradske bolnice gdje je supruga u nepunih 20 minuta nakon toga bila porođena. Svaka sekunda je bila bitna, beba je u vozilu krenula van! U toj silnoj frci nisam mu se stigao zahvaliti. Najmanje što sada možemo učiniti jeste javno ga pohvaliti što vjerujem da će i njegovi nadređeni prepoznati i adekvatno ga nagraditi. Takvi ljudi to zaslužuju!

Ja bih se također želio osobno zahvaliti stoga Vam ostavljam svoje kontakt podatke (5 minuta razgovora i čvrsti stisak ruke kao znak zahvale biti će mi dovoljni).

Uz želju da što više ovakvih LJUDI imamo na cesti srdačno Vas pozdravljam,









K.T.