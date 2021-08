POMODNA KĆI ODBJEGLOG PREDSJEDNIKA: Dok u New Yorku ležerno šeće, otac je iz Afganistana navodno bježao u helikopteru punom novca

Mariam Ghani, 42-godišnja kći Ashrafa Ghanija, afganistanskog predsjednika u bijegu, snimljena je kako ležerno šeće New Yorkom.

Za to vrijeme njezin je otac zatražio azil u Dubaiju nakon što je iz Afganistana pobjegao kada su upravljanje zemljom u nedjelju preuzeli talibani.

Navodno je sa sobom uzeo čak 169 milijuna dolara u gotovini.

Mariam Ghani u New Yorku živi već godinama. Boravi u stanu u luksuznoj stambenoj zgradi u četvrti Brooklyn.

Ova vizualna umjetnica i redateljica, rođena i odrasla u Americi, uživa u boemskom stilu života koji je radikalno drugačiji od onog kakav žive žene u Afganistanu, piše Daily Mail.

