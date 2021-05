POMOĆNICA KRUNOSLAVA CAPAKA: ‘Jedva čekam cijepiti svoje dijete, ne mogu dočekati da se to dogodi’

Autor: Snježana Vučković

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka Marija Bubaš – nedvojbeno će cijepiti svoje dijete čim to bude moguće.

Barem je tako izjavila za RTL koji se, potaknut odobravanjem cijepljenja američke djece starije od 12 godina, pozabavio najavom iste mogućnosti za hrvatsku djecu:

“Jedva čekam da cjepivo bude registrirano za dob +12 pa da cijepim svoje dijete”, kazala je Bubaš savjetujući roditelje hrvatske djece (od 16 do 18) da se što prije odluče podvrgnuti ih Pfizer, odnosno Comirnaty cjepivu, koje je registrirano upravo za tu dob.

“Jedva čekam i veselim se”

Što se tiče cijepljenja djece u dobi od 12 godina, Marija Bubaš je nestrpljiva:

“Što se prije odobri, tim bolje. Vjerujem da će škola možda prije završiti nego što dođemo do te populacije, ali zašto ne – u školskoj godini ili prije školske godine organizirano cijepljenje u školama? Jedva čekam da se to dogodi. Čini mi se da bi i Moderna mogla imati, to bi moglo biti drugo registrirano cjepivo upravo za tu mlađu populaciju, čak možda i +11 tako da jedva čekam i veselim se. Imam i prijatelje i kolege koji to podržavaju. Nadam se da će to biti opće prihvaćeno kod nas u Hrvatskoj”, zaključuje pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.