Pomama u hrvatskim školama za opasnim pićem: Primijetili neobično ponašanje učenika

Autor: Z.S.

Kako se čini, među školarcima je nastala pomama za američkim energetskim pićem koje u sebi ima kofein kao dvije šalice kave. Ne samo za njim nego i za nekoliko puta skupljom verzijom bez kofeina. Stvari su otišle toliko daleko da zbog cijene od 12 eura neki učenici prodaju gutljaj za 50 centi.

“Ja ne pijem, ali učenici moje generacije znaju piti, one iz američkih dućana…”, kazala je za RTL Danas učenica 7. razreda jedne zagrebačke škole. U Puli je pak zamijećeno neobično ponašanje učenika.





Sakriju ih u torbu

“Primijetili smo da donose energetskih pića u školu, pomno smo pratili da ih konzumiraju i da to djeluje na njihovo ponašanje. Sakriju ih u torbi”, rekla je Nada Crnković, ravnateljica jedne pulske osnovne škole.

Međunarodno istraživanje o zdravstvenom ponašanju mladi (HBSC ) za prošlu godinu pokazuje da među 11-godišnjacima svaki dan 6 posto učenika konzumira energetska pića i 2,3 posto učenica.

“Takva pića mogu uzrokovati teške zdravstvene probleme koji mogu bit i smrtonosni, to su i teški epileptični napadi, a može se raditi i o ishemiji srca, odnosno srčanom udaru”, istaknula je voditeljica Službe za školsku medicinu HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin.

Ne bi ih trebalo imati doma

“Takva pića ne bi trebalo imati doma, ne bi smjela biti na raspolaganju djeci i ne bih roditelji s djecom trebali kupovati. Ono što znam za djecu i mlade da je za njih važna cijena, oni nemaju puno novaca, oni najčešće imaju samo džeparac”, dodala je.

“Što se zabrane tiče tu je uvijek pitanje Zakonske regulative. Rijetke su zemlje koje su to uspjele zakonom riješiti i zabraniti za maloljetnike”, navela je.









Iz Ministarstva zdravlja su poručili da je u tijeku izrada nacrta zakona kojim će se utvrditi mjere za ograničavanje dostupnosti energetskih pića maloljetnicima radi zaštite njihova zdravlja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim je stranicama detaljnije naveo što bi trebali znati o energetskim pićima.

Što su energetska pića?

Energetska pića su bezalkoholna pića koja sadrže visoke razine metil-ksantina (uključujući kofein) i šećera u kombinaciji s drugim sastojcima kao što su taurin, ginseng, guarana i B vitamini1. Količina kofeina u energetskom piću najčešće se kreće od 80 miligrama do 300 miligrama po boci ili limenci napitka 2 ,a sadrže prosječno 27 g šećera u 250 ml (više od 5 žličica šećera u jednoj limenci).









Reklamiraju se kao proizvodi za podizanje energije, mentalne budnosti i koncentracije, no taj je osjećaj kratkotrajan i nakon njega razina energije brzo počne opadati opada. Energetska pića potrebno je razlikovati od beskofeinskih sportskih i izotoničnih napitaka koji sadrže elektrolite i služe za osiguranje hidracije tijekom tjelesne aktivnosti.

Energetska pića su, uz vodu u boci, najbrže rastući proizvod u industriji pića4 . Od 2013. godine, prodaja energetskih napitaka svake godine raste za oko 5 postotnih bodova, a u 2020. godine ukupna vrijednost globalnog tržišta dosegla je 61 milijardu američkih dolara².

S porastom popularnosti javila se i zabrinutost zbog štetnih učinaka konzumacije energetskih pića.

Američka akademija za pedijatriju (AAP) objavila je 2011. godine svoju preporuku da djeca i adolescenti ne bi trebali konzumirati energetska pića, a 2013. godine Američko liječničko udruženje (AMA) dalo potporu zabrane reklamiranja energetskih napitaka mlađima od 18 godina kao „mjeru zdravog razuma koju možemo poduzeti kako bismo zaštitili zdravlje američke djece“5 .

Zdravstveni rizici povezani s konzumacijom energetskih napitaka prvenstveno su povezani s njihovim sadržajem kofeina. Predoziranje kofeinom može povećati broj otkucaja srca (ponekad do palpitacije) i krvni tlak, dovesti do mučnina i povraćanja, uzrokovati izraženu hipokalcemiju, metaboličku acidozu, konvulzije, poremetiti obrasce spavanja ili uzrokovati nemir, tjeskobu ili uznemirenost, a u nekim slučajevima čak i dovesti do smrti 6,7 .

Djeca mogu biti izložena većem riziku od štetnih učinaka nego odrasli. Osim spomenutih štetnih učinaka kofeina, ne treba zaboraviti ni dugoročne zdravstvene posljedice povezane s prekomjernim unosom šećera kao što su zubni karijes, pretilost i šećerna bolest tipa 2 6,7.

Istraživanja su pokazala da je za djecu i mlade koji konzumiraju energetske napitke manje vjerojatno da će doručkovati prije odlaska u školu, a vjerojatnije da će tijekom dana pojesti brzu i nezdravu hranu. Istraživanja također pokazuju da je konzumacija energetskih napitaka povezana s višesatnim gledanjem TV-a ili igranjem videoigara te sa sudjelovanjem u sportskim aktivnostima 3,8 .

Potrebno je naglasiti kako se konzumacija energetskih pića nikako ne preporučuje tijekom vježbanja jer kombinacija gubitka tekućine zbog znojenja i diuretskog učinka kofeina može dovesti do ozbiljne dehidracije.

Brojni se dokazi u literaturi mogu pronaći u prilog tvrdnji da je konzumacija energetskih napitaka djece i adolescenata snažno i dosljedno povezana s rizičnim ponašanjima kao što su pušenje i korištenje ilegalnih droga, kao i konzumacija alkohola i opijanje 3,8 .

Kombinacija energetskih pića s alkoholom?

Miješanje energetskih napitaka s alkoholom sve je popularnije među mladima, no ono istovremeno nosi niz potencijalnih opasnosti. Umor je jedan od načina na koji tijelo inače osobi govori da je popila dovoljno, no u slučaju miješanja alkohola i energetskih pića stimulacijski učinci kofeina mogu prikriti depresivni učinak alkohola, kao i dojam koliko je osoba zapravo popila. To može potaknuti osobu da pije još i više nego što bi to činila bez kombiniranja alkohola s energetskim pićem 1,9 .

Osim toga, i energetska pića i alkohol su diuretici, tj. uzrokuju gubitak vode u tijelu. Dehidracija može spriječiti sposobnost tijela da metabolizira alkohol te povećati intoksiciranost, a time i mamurluk sljedeći dan 1,9 .

Zašto se energetska pića konzumiraju?

Veliki problem predstavlja reklamiranje energetskih pića. Iako su glavna ciljna skupina proizvođača energetskih pića mlade odrasle osobe, reklame su često vrlo atraktivne upravo djeci. Posebni su problem reklame koje su usmjerene sportašima i sportskom uspjehu kao i marketinške poruke koje promoviraju mladima poznate osobe koje su im uzor. Uobičajene trgovačke prakse čine ove proizvode lako dostupnim mladim ljudima potičući impulzivnu kupnju. Energetska pića se tako obično prodaju u rashladnim uređajima uz gazirana zašećerena pića što implicira da su prikladna zamjena za ta pića, a isto tako i pored alkoholnih pića što poziva na njihovu konzumaciju s alkoholom. Također su često smješteni u blizini blagajne u trgovinama.

Okus se dosljedno navodi u literaturi kao jedan primarnih pokretača kupovine i konzumacije energetskih napitaka, a isto tako i povećanje energije i koncentracije te osjećaj odmornosti i budnosti 5,8 .

Sylvetsky i sur. (2020) smještaju razloge za konzumaciju energetskih pića među mladima u pet kategorija: 1) percipirana potreba (zadovoljiti žudnju, utažiti žeđ); 2) fizičke i kognitivne koristi ( odmornost i budnost, poboljšanje energije i koncentracije); 3) emocionalne i međuljudske koristi (ublažavanje ljutnje, olakšavanje druženja); 4) senzorna svojstva (okus); i 5) vanjski znakovi ( dostupnost) .

Koliko se energetska pića konzumiraju?

Prema preporukama Američke akademije za pedijatriju 2011. godine, djeca i tinejdžeri ne bi trebali konzumirati energetska pića, no procjenjujese da energetska pića konzumira njih 30-50%11 .

Prema podacima HBSC istraživanja 2018. godini energetska pića uopće nije pilo 55,1% učenika i 76,7% učenica u dobi od 11 godina, 32,2% učenika i 52,3% učenica u dobi od 13 godina i 28% učenika i 41,1% učenica u dobi od 15 godina.

U 2022. godini energetska pića uopće nije pilo 68,3% učenika i 77% učenica u dobi od 11 godina, 51,1% učenika i 51,3% učenica u dobi od 13 godina i 36,6% učenika i 40% učenica u dobi od 15 godina. Ovaj podatak govori o povremenoj konzumaciji koja ponajprije ovisi o dostupnosti energetskih pića. Nešto je niža povremena konzumacija kod dječaka 2022. u odnosu na 2018. dok je kod djevojčica povremena konzumacija približno ista ili malo viša u 2022. godini u odnosu na 2018. godinu. Time se ujedno smanjuje spolna razlika u povremenoj uporabi energetskih pića koja je u 2018. bila više izražena nego u 2022. godini.

U 2018. godini svakodnevno je pilo energetska pića 3% učenika i 1,4% učenica u dobi od 11 godina, 6,1% učenika i 3,2% učenica u dobi od 13 godina i 5,7% učenika i 3,8% učenica u dobi od 15 godina. Svakodnevna konzumacija energetskih pića koja govori o rizičnom obliku izloženosti, kod dječaka je porasla u 2022. godini u odnosu na 2018. godinu u dobi od 11 i 15 godina, a kod djevojčica je porasla u sve tri dobne skupine.

Poseban rizik za zdravlje predstavlja pijenje energetskih pića zajedno s alkoholom. U 2018. godini nikada nije pilo energetska pića s alkoholom 90,1% učenika i 94,9% učenica u dobi od 11 godina, 80,7% učenika i 86,9% učenica u dobi od 13 godina i 63,4% učenika i 68,7% učenica u dobi od 15 godina. U 2022. godini nikada ne pije energetska pića s alkoholom 87,4% učenika i 93,1% učenica u dobi od 11 godina, 84,2% učenika i 81,6% učenica u dobi od 13 godina i 62,8% učenika i 65,5% učenica u dobi od 15 godina. Jednako kao kod svakodnevne konzumacije energetskih pića, kod konzumacije energetskih pića s alkoholom zamijećen je lagani porast u 2022. u donosu na 2018., osim kod dječaka u dobi od 13 godina.

Podaci za 2022. godinu pokazuju da znatan udio učenika i učenica pije velike količine energetskih pića. U posljednjoj prilici tri i više limenki energetskog pića (750 ml i više) popilo je 2,2% učenika i 0,6% učenica u dobi od 11 godina, 3,9% učenika i 1,9% učenica u dobi od 13 godina i 3,9% učenika i 1,0% učenica u dobi od 15 godina (ovaj podatak nismo imali u anketi 2018. godine).

Zdravije alternative energetskim pićima

Lakše je stvoriti novu naviku tako da zamijeni staru pa je davanje alternativnih opcija jednostavan način za smanjenje konzumacije energetskih pića.

Zdravije alternative energetskim pićima:

-Voda ili mineralna voda s komadićima voća

-Voćni čaj, topao ili hladan

-100% prirodni sokovi

Upozorenje roditeljima

Ako se djeca žale da se osjećaju tromo i imaju malo energije, potaknite ih da energiju pokušaju povratiti na zdravije načine – odspavati, ustrajati u higijeni spavanja što podrazumijeva leći svaku večer u isto vrijeme i buditi se ujutro u isto vrijeme te osigurati svakodnevno najmanje 9h sna, izaći van i prošetati na svježem zraku, otuširati se hladnom vodom, pojesti voće ili popiti napitak koji je zdravija alternativa energetskom piću, napominju iz HZJZ-a o čemu više možete pogledati na njihovim stranicama.