‘POMALO UTUČEN PIO SAM PIVO S JEDNIM AFRIKANEROM!’ Pernar doživio duhovno prosvjetljenje, zbunila ga neočekivana lekcija: ‘Gdje ti je vjera?’

Večer uoči ročišta na suđenju uhićenim Hrvatima u Zambiji, koje bi se trebalo održati u petak ujutro bivši Živozidaš i nezavisni saborski zastupnik Ivan Pernar bio je, kako se čini, sjetan i zabrinut.

Naime, on je na svom Telegram kanalu objavio anegdotu koju je doživio u Zambiji, čekajući rasplet suđenja, zbog kojeg je i otišao u afričku zemlju, ne bi li bio svjedok tužiteljstva, što mu na koncu nije uspjelo.

Međutim, u istoj objavi Pernar piše i kako je od jednog Afrikanca dobio duhovnu lekciju.





‘Ostao sam zbunjen duhovnom lekcijom’

“Upravo sam pomalo utučen pio pivu s jednim Afrikanerom i on me upitao što mi je, rekao sam mu da sam nervozan uoči suđenja, na što me on upitao zašto”, započeo je u objavi.

Pernar mu je odgovorio da je “sve neizvjesno”, na što ga je ovaj upitao: “Gdje ti je vjera, ti si onaj koji mi stalno govori ‘God bless’ (Bog te blagoslovio).

“I sad, gledam ja u njega, on se ne doima religiozno, a ukazuje na to kako mi fali vjere. Na to velim ja njemu ‘Devil never sleeps’ (Vrag nikad ne spava), na što mi je on odgovorio ‘Neither does my God!’ (Ne spava niti moj Bog)”, prepričao je Pernar.

Na koncu je kazao da je “u tom trenu ostao zbunjen time što je dobio duhovnu lekciju od neočekivane osobe”.

“To je i moja poruka vama, ne gubite vjeru, nemojte klonuti duhom!”, poručio je Pernar iz Zambije.