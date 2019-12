POMAKNUTI ROKOVI POLAGANJA DRŽAVNE MATURE: Esej iz hrvatskog jezika pisat će se prije početka mature

Autor: Dnevno

Sutra očekujemo konačnu odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja o nadokandi izgubljenih 16 dana nastave nakupljenih zbog štrajka učitelja i nastavnika. Svaka će škola zasebno odabrati model nadoknade o čemu će roditelje obavijestiti na roditeljskom sastanku.

Osnovne i srednje škole diljem Hrvatske imaju rok do sutra da na adresu Ministarstva obrazovanja proslijede konačnu odluku o nadoknadi izgubljenih 16 dana nakupljenih zbog štrajka učitelja, profesora i nastavnika. Budući da nisu sve škole u jednakoj situaciji, svaka će ustanova za sebe birati model nadoknade o čemu su roditelje i učenike dužni obavijestiti na roditeljskim sastancima, javlja Večernji list. Kako će se nadoknađivati, posebno je bitno maturantima. Za njih nastava ne može trajati dulje od 29. svibnja.

Srednjim školama na raspolaganju je nekoliko mogućnosti – skratiti praznike i odrađivati subote i nenastavne dane kako bi maturanti što prije uspjeli završiti nastavnu godinu. Prihvate li škole takav model, onda će učenicima završnih razreda biti osigurano i nekoliko dana za odmor prije negoli pristupe ispitima državne mature koji počinju s prvim tjednom lipnja. Opciju bez znatnijeg produžetka nastavne godine uglavnom će moći izabrati strukovne škole čiji učenici su za vrijeme štrajka odrađivali praksu, pa će umjesto prakse koju su već odradili imati nastavu, no problem će biti gimnazijalcima. Nadoknade subotama nisu opcija koju maturanti podržavaju – prije svega zato što su subotama uglavnom na pripremama koje plaćaju kako bi nadoknadili gradivo koje nisu svladali u školi. Zato će gimnazijalcima, sve je izglednije, biti i skraćeni praznici i produljena nastavna godina do 29. svibnja.

Ono što je poznato i bez jasnog plana škola po kojem će se krojiti novi raspored polaganja državne mature – obvezni predmeti – matematika i engleski ostat će u terminima koji su predviđeni, a izborni predmeti bit će izmijenjeni. Točan raspored polaganja ispita znat će se tijekom idućeg tjedna. No već je sada potvrđeno da će svi maturanti, bez obzira na to kako će njihove škole nadoknađivati gradivo, i prije službenog početka državne mature pisati esejski dio ispita iz hrvatskog jezika, kao i esejski dio ispita za one učenike koji maturu polažu na jednom od jezika nacionalnih manjina.

Takav ispit bit će u školama organiziran ili u travnju ili u svibnju, a maturanti ne moraju strahovati – u esejskom dijelu ispita neće se zateći lektirna djela koja su čitali i koja sadržajem spadaju u gradivo četvrtog razreda. Zahvaljujući i nižim kriterijima kojim je pribjegla ministrica Divjak, ne moraju strahovati ni od loše ocjene na esejskom dijelu ispita. jer unatoč njoj mogu položiti navedeni ispit ako test iz spomenutog predmeta napišu za dovoljan.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, maturanti moraju biti spremni i na mogućnost da će uz esejski dio ispita i jedan od izbornih predmeta biti pomaknut ranije – koji točno, u Ministarstvu još uvijek ne znaju. Kalendar državne mature izmijenit će se, a u njemu učenici dobivaju i dva dodatna radna dana na koje će se vrlo vjerojatno pomaknuti neki od predmeta predviđenih u prvom tjednu lipnja – sve zbog toga što 25. i 26. lipnja po novoj odluci više nisu državni praznici.