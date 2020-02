(VIDEO) Pomahnitali vojnik u Tajlandu ubio najmanje 17 ljudi

U masovnoj pucnjavi na sjeveroistoku Tajlanda vojnik je ubio više ljudi, a regionalni portali pišu o 17 poginulih, javlja AFP. Pokolj se dogodio u i oko grada Korata koji se nalazi sjeveroistočno od glavnog grada Bangkoka.

Bangkok Post javlja da je vojnik, osim po civilima, pucao i po svojim nadređenima te kolegama vojnicima, i to tako da je najprije ubio nadređenog i dvojicu vojnika u vojnom kampusu pa ukrao vozilo i uputio se u trgovački centar gdje drži nekoliko talaca. Navodno je sve prenosio na Facebook Liveu.

OMG this is so scary Thailand people pls stay safe Our prayers are with you stay strong and be careful 🙏🙏🙏 #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/hfsz87L6g8

