Pomahnitali Srbin prebio čovjeka radi ‘ustaške’ šilterice: ‘Ovo nije Hrvatska nego Krajina’

Autor: Dnevno.hr

Potpuno pomračenje uma doživio je Ljubiša P. (33) kada je nakon prometne nesreće između Stipanovaca i Vukojevaca ugledao kapu čovjeka koji je vozio traktor s kojim se sudario. “Jeb*em ti mater ustašku! Kakva ti je to kapa na glavi? Ustaška?”, zaurlao je on nakon što je promptno izašao iz svog automobila pa fizički nasrnuo na nesretnog traktorista i više puta ga udario po glavi. Urlikanje i ludilo na cesti primijetio je slučajni prolaznik, muškarac iz obližnjeg sela, koji je mladom Ljubiši prigovorio što miče dijelove vozila s kolnika prije dolaska policije. No, ni on se nije dobro proveo jer ga je 33-godišnjak uhvatio za rame i gurnuo u kanal, opsovavši i njemu “majku ustašku”.

Mlađahni agresivac s prebivalištem u Srbiji, boravištem u Glini i adresom u Njemačkoj zbog svoje je žute minute na koncu završio na sudu i zaradio kaznu od 30 dana zatvora. Sutkinja Općinskog suda u Đakovu uzela je u obzir “zapanjujuću količinu mržnje i nacionalne nesnošljivosti koju je kao vrlo mlada osoba, ničim izazvan iskaljivao na svjedocima, nepoznatim, znatno starijim osobama koje su se zatekle na cesti, na koje je bez ikakvog povoda i razloga bjesnio, grubo ih vrijeđao i psovao im “majku ustašku“ – dan uoči sjećanja na najsjajniju pobjedu našega naroda u Domovinskom ratu”, doznaje Večernji list.





Ljubiša je tijekom suđenja rekao kako se ne osjeća krivim za nesreću, kao i da je tijekom sudara puno veća šteta nastala na njegovom vozilu njemačkih registarskih oznaka. Osim toga, tvrdio je i da mu je traktorist tog 4. kolovoza 2022. nudio novac da ne zove policiju, kao i da on nikoga nije vrijeđao, kamoli napao.

S druge strane, čovjek koji je vozio traktor tvrdi drugačije. Sutkinji je on rekao da je od siline udarca poskočio u kabini. Dalje je ispričao kako je automobil završio u kanalu, a pored su stajale dvije djevojke i mladić koji mu je na pitanje tko je vozio, rekao da je vozač pobjegao u kukuruz. Mladić mu je zatim iz čista mira opsovao “ustašku majku” i pitao ga kakva je to ustaška kapa, vikao da to nije Hrvatska nego “krajina”. Po njegovu držanju vidio je da s njim nešto nije u redu pa je otišao u kabinu, a on je došao za njim udarajući po vratima kabine vičući da izađe. U metežu koji je kasnije nastao padale su još neke teške riječi. Ljubiša se okomio i na “Oluju”, vikao kako će sve spaliti, a psovao je i kada su stigli policajci koje je tražio da zovu hitnu pomoć jer je s njima “trudna Srpkinja”. “Začudo”, kada je vozilo hitne stiglo obje djevojke su zanijekale da su u drugom stanju.

‘Bit će još jedna Oluja’

Vozač traktora je na sudu rekao kako je svo vrijeme pokušao ostati miran unatoč provokacijama, no da su ga mnoge psovke i uvrede uznemirile jer mu je 1991. godine brat poginuo u Tenji. A kapa koju je nosio na glavi, veli, nije ustaška već je na šiltu u kutu mala zastavica Republike Hrvatske.

Nemile scene na sudu je prepričao i potvrdio čovjek iz sela koji je ponovio da je potrčao do mjesta nesreće gdje je pored kabrioleta vidio dvije djevojke i crnokosog mladića s kraćom bradom, jače građe i visine oko 180 cm. Potvrdili su mu da nitko nije ozlijeđen pa je otišao do vozača koji je upravljao traktorom John Deere, s kojim je u razgovoru zaključio kako je mogao poginuti da je vozio manji traktor. I on je sutkinji ponovio grozomorne uvrede koje su sijevale iz ljutog Ljubiše koji je vikao da su svi ustaše i da će “biti još jedna Oluja”.

Prema policijskom izvješću, Ljubiša P. je zadržan u policijskoj postaji od 18.15 do 22.50 sati što mu se računa kao jedan dan zatvora pa mu je još ostalo 29 dana. Odbio je alkotest. U našičkoj bolnici utvrđeno je da traktorist ima lakše ozljede, kontuziju desnog ramena i donje usnice, piše Večernji list.