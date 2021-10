POLJACI IZAŠLI NA ULICE! Tisuće Poljaka strahuje od Polexita: Bojim da ćemo otići iz EU-a, to bi bila tragedija!

Deseci tisuća Poljaka izašli su u nedjelju navečer na ulicu kako bi branili članstvo svoje zemlje u Europskoj uniji, nakon odluke poljskog Ustavnog suda donesene u petak koja osporava prvenstvo europskog prava.

Ta odluka koja ne priznaje nadređenost europskih zakona nad poljskim, mogla bi biti prvi korak na putu prema izlasku Poljske iz EU-a.

Poljaci su se u nedjelju mobilizirali protiv te ideje “Polexita”, na poziv oporbenog čelnika i bivšeg predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska.

“Deseci tisuća ljudi u Varšavi i u više od sto poljskih sela i gradova došli su prosvjedovati protiv onoga što vlada radi našoj domovini”, rekao je Tusk obraćajući se velikom mnoštvu u glavnom gradu koje se plavilo od europskih zastava.

Nešto ranije toga dana pozvao je sugrađane da “obrane europsku Poljsku”. “Moramo spasiti Poljsku, nitko to neće učiniti umjesto nas”, dodao je na Twitteru.

Huge protests in support of Poland’s membership in the European Union take place across the country – after the sham Constitutional Tribunal declared fundamental principles of EU law unconstitutional.

“Ovdje sam jer se bojim da ćemo otići iz EU-a. Ovo je jako važno, posebno za moju unuku”, rekla je Elzbieta Morawska (64), sudionica prosvjeda u Varšavi.

“Velika Britanija je nedavno napustila EU i to je tragedija. Ode li sada Poljska, i to će biti tragedija”, ocijenio je Aleksander Winiarski (20) koji studira u Engleskoj a došao je na prosvjed u glavnome gradu.

People are descending on Castle Sq, Warsaw to protest against Poland’s constitutional court ruling that certain parts of EU law should no longer have primacy in the country.

It’s raising fears of #Polexit, just 18 years after 🇵🇱 joined 🇪🇺.

Thousands are expected here. @dwnews pic.twitter.com/j9UixNktuq

— Jack Parrock (@jackeparrock) October 10, 2021